México

En dos años, Alito Moreno acumuló más faltas injustificadas en el Senado, pero PAN fue la bancada con más inasistencias

Durante los primeros dos años de la actual legislatura, el Senado ha registrado un total de 181 faltas injustificadas cometidas por 67 legisladores de distintas fuerzas políticas

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Alejandro Moreno, presidente del Partido Revolucionario Institucional, durante una entrevista a medios en el Senado de la República
CIUDAD DE MÉXICO, 14FEBRERO2023.- Alejandro Moreno, presidente del Partido Revolucionario Institucional, asistió a una reunión a puerta cerrada con Ricardo Monreal, coordinador de la JUCOPO en el Senado de la República. Durante su visita, se encontró con el senador Manuel Añorve FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

Durante los primeros dos años de la actual legislatura, el Senado de la República ha contabilizado 181 faltas injustificadas cometidas por 67 legisladores de distintos partidos, de acuerdo con información recabada por la revista Proceso.

Alito Moreno lidera las faltas injustificadas

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, conocido como “Alito”, se posiciona como el senador con mayor número de faltas injustificadas.

Entre el 3 de septiembre de 2024 y el 25 de marzo de 2026, el legislador acumuló al menos siete u ocho inasistencias sin justificar, lo que lo coloca en el primer lugar de este registro dentro de la Cámara alta.

Además, el priista también suma varias faltas justificadas, elevando su nivel total de ausencias durante el periodo legislativo.

PAN “brilló por su ausencia”

A nivel de grupos parlamentarios, el PAN destaca como la bancada con mayor número de inasistencias acumuladas en el Senado durante el mismo periodo.

Este comportamiento refleja una tendencia de ausencias recurrentes entre sus integrantes, particularmente en sesiones clave, lo que ha sido interpretado en algunos casos como una forma de protesta política frente a decisiones de la mayoría oficialista.

Ausencias como protesta y sanciones económicas

Legisladores de oposición —incluidos PRI, PAN y Movimiento Ciudadano— han argumentado que algunas de sus ausencias forman parte de acciones de protesta ante reformas impulsadas por el bloque mayoritario.

No obstante, el reglamento del Congreso establece que cada falta injustificada implica el descuento de un día de salario, lo que representa una sanción económica directa para los senadores.

<b>Un problema extendido en el Senado</b>

En total, 67 senadores han incurrido en faltas injustificadas, lo que evidencia que las inasistencias no son un fenómeno aislado, sino una práctica extendida en el Senado mexicano.

Algunos de estos episodios coincidieron con debates de alto impacto, como reformas constitucionales, donde incluso bancadas completas optaron por no asistir al pleno.

Cuestionamientos al desempeño legislativo

El elevado número de faltas ha generado críticas sobre el compromiso de los legisladores con su labor, especialmente en un contexto de discusión de reformas clave para el país.

El caso de Alito Moreno resalta no solo por la cantidad de inasistencias, sino por su papel como dirigente nacional del PRI, lo que ha intensificado el escrutinio público sobre su desempeño en el Senado.

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