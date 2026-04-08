Detienen a tres presuntos implicados en secuestro y homicidio de secretario municipal en Ocampo, Michoacán

Las tres capturas se realizaron en operativos coordinados entre autoridades de Michoacán y Querétaro. (Crédito: FGJ Michoacán)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán informó que fueron detenidas tres personas señaladas como presuntas responsables del secuestro y homicidio del secretario del Ayuntamiento de Ocampo, Pedro “N”. Las capturas se realizaron en operativos coordinados entre autoridades de Michoacán y Querétaro.

De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, las órdenes de aprehensión se ejecutaron tras una serie de investigaciones que permitieron ubicar a los posibles implicados en distintos puntos. Axel “N” y José Alonso “N” fueron localizados y detenidos en el estado de Querétaro, mientras que Francisco Adolfo “N” fue arrestado en el municipio de Ocampo, donde ocurrieron los hechos.

Las indagatorias estuvieron a cargo de la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión, que desarrolló trabajos de investigación para establecer la probable participación de los detenidos en el caso. La información obtenida permitió solicitar y obtener las órdenes de aprehensión correspondientes, que posteriormente fueron cumplimentadas.

Secuestro del funcionario municipal

El caso se originó a partir de la privación de la libertad del funcionario municipal, quien posteriormente fue hallado sin vida. A partir de ese momento, las autoridades iniciaron un proceso de investigación que incluyó el análisis de información, seguimiento de líneas de indagación y coordinación con instancias de otra entidad para ampliar el alcance de las acciones.

Axel “N” y José Alonso “N” fueron localizados y detenidos en el estado de Querétaro. (Crédito: FGJ Michoacán)

Las tres personas detenidas serán presentadas ante la autoridad judicial correspondiente, donde se determinará su situación legal conforme a los elementos que integran la carpeta de investigación. El proceso continuará en sede judicial, donde se evaluarán las pruebas recabadas durante la etapa de investigación.

La coordinación entre entidades permitió ejecutar las órdenes fuera del estado donde ocurrieron los hechos, lo que facilitó la localización de dos de los presuntos implicados. Este tipo de colaboración se emplea en casos donde los señalados se desplazan a otras regiones para evadir la acción de la justicia.

Hasta el cierre de esta nota informativa, las autoridades no han dado a conocer más detalles sobre el avance de las indagatorias ni sobre posibles líneas adicionales de investigación.