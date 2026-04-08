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De Ángela Aguilar a Juan de Dios Pantoja: famosos que han aparecido en las “Frutinovelas”

Este polémico contenido creado con IA han llegado a la farándula mexicana en donde artistas e influencers protagonizan sus propias historias

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Las frutinovelas han ganado gran popularidad en México, convirtiendo a famosos como Ángela Aguilar, Juan de Dios Pantoja y Un Tal Fredo en personajes de estas parodias animadas creadas con inteligencia artificial. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)
Las frutinovelas han ganado gran popularidad en México, convirtiendo a famosos como Ángela Aguilar, Juan de Dios Pantoja y Un Tal Fredo en personajes de estas parodias animadas creadas con inteligencia artificial. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

En los últimos días, un fenómeno digital ha acaparado la atención de millones de usuarios de redes sociales en México: las frutinovelas. Estas producciones, creadas por inteligencia artificial (IA), presentan a frutas y vegetales antropomorfizados, representando historias extravagantes, desde infidelidades hasta conflictos familiares, en un contexto paródico y surrealista.

Sin embargo, este tipo de contenidos ha sido llevado a incluir a las figuras públicas. Una de las personalidades más populares que ha sido animada en este estilo es Ángela Aguilar, cuya relación con Christian Nodal fue revivida en formato de frutinovela.

En un video viral de TikTok, se muestra a una versión antropomórfica de Aguilar, en la que se dramatizan los momentos más controversiales de su relación con el cantante, que previamente había estado casado con la cantante Cazzu. La historia, cargada de emociones y tensiones, presenta a las frutas interpretando situaciones de celos, traiciones y conflictos amorosos, todo envuelto en un tono cómico y absurdo.

Usuarios en redes no tardaron en compartir el contenido, con comentarios como “Así le entendí más” o “Sí se parecen”, lo que confirma el fenómeno viral que han causado estas versiones frutales de las historias de famosos.

Estas producciones animadas, que mezclan la estética de las telenovelas tradicionales con una dosis de humor absurdo, han logrado capturar la atención de miles de usuarios, especialmente jóvenes. Foto: (Captura de pantalla)
Estas producciones animadas, que mezclan la estética de las telenovelas tradicionales con una dosis de humor absurdo, han logrado capturar la atención de miles de usuarios, especialmente jóvenes. Foto: (Captura de pantalla)

Pero Ángela Aguilar no es la única famosa que ha sido caricaturizada en este formato. Juan de Dios Pantoja también ha sido uno de los personajes recurrentes en estas parodias. La reciente controversia sobre la donación de Kenia Os para cubrir los gastos médicos de la madre de Kimberly Loaiza volvió a poner a Pantoja en el ojo del huracán, siendo parte de una nueva frutinovela.

Este gesto, revelado por Steff Loaiza, hermana de Kimberly, reactivó un viejo conflicto entre ambas influencias, y como no podía ser de otra manera, este drama fue trasladado al mundo de las frutinovelas, donde las frutas se involucraron en triángulos amorosos y escenas de enemistad.

Otro de los nombres que se ha visto involucrado en esta tendencia es Un Tal Fredo, quien protagonizó una frutinovela que recreó su polémica boda. El contenido de la ceremonia fue transformado en una animación absurda y exagerada, con frutas interpretando tanto a los novios como a los invitados, haciendo de este evento una sátira del mundo del entretenimiento.

De manera similar, Las Perdidas (Wendy, Paola y Karina), un trío de influenciadoras que se ha destacado por sus contenidos humorísticos y controversiales, también ha sido convertidas en frutas animadas en diversas producciones.

La frutinovela no solo se limita a personajes actuales del espectáculo mexicano, sino que también ha alcanzado a figuras clásicas de la televisión. El Chavo del 8, con su entrañable personaje interpretado por Chespirito, ha sido adaptado en esta nueva modalidad, con frutas recreando sus icónicas situaciones cómicas en la vecindad.

Este contenido ha sido compartido con diferentes figuras y personajes públicos. Foto: (Captura de pantalla)
Este contenido ha sido compartido con diferentes figuras y personajes públicos. Foto: (Captura de pantalla)

Asimismo, personajes de otras telenovelas históricas, como Teresa, Betty la Fea y Amor en Custodia, han sido transformados en frutas, llevando los dramas de antaño a un mundo más surrealista y de sátira.

El fenómeno de las frutinovelas se ha hecho viral principalmente en plataformas como TikTok, donde en una sola semana estas producciones han alcanzado más de 30 millones de reproducciones. Este tipo de contenido es una mezcla entre la nostalgia por las telenovelas tradicionales y la irreverencia de las nuevas formas de entretenimiento en internet.

Los usuarios disfrutan de cómo se llevan al límite los estereotipos y las tramas de las telenovelas clásicas, mientras ven a sus figuras favoritas convertidas en frutas con cuerpo humano, actuando en situaciones extremas y absurdas.

Al respecto, los internautas han compartido peticiones a las cuentas creadoras de este contenido de seguir creando historias con otros personajes como AimeP3, Kunno, Belinda y Jenny Rivera, hasta figuras públicas como Gerardo Fernández Noroña.

Las frutinovelas no solo han cautivado a los jóvenes con su contenido humorístico y absurdo, sino que también han dado pie a nuevos debates sobre los límites del entretenimiento en redes sociales.

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