México

Cómo hacer un pay de frambuesa cremoso y rápido en casa

El contraste entre la acidez de la fruta y la suavidad del relleno logra que cada porción de esta tarta sea una experiencia inolvidable en las cocinas más tradicionales

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Tarta de queso, postre horneado, base de galleta triturada, rebanada cremosa, repostería casera, sabor dulce, merienda perfecta. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El pay de frambuesa combina una base de galletitas crocantes con un relleno cremoso y cobertura de fruta fresca. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

No hay aroma más irresistible en una cocina que el de un pay de frambuesa recién horneado. El perfume dulce y ácido de la fruta, el dorado de la masa y esa promesa de sabor casero logran que hasta el más distraído se asome curioso.

La frambuesa destaca en la repostería y suele encontrarse en postres preparados para cumpleaños, meriendas de invierno o como cierre de una comida con amigos. Es un clásico de las mesas familiares y aparece en cafeterías o ferias de productores.

El contraste entre la acidez de la frambuesa y la cremosidad del relleno resulta adictivo. Ya sea servido con crema o solo, siempre invita a repetir. El pay de frambuesa es, sin dudas, una declaración de sabor casero.

Receta de pay de frambuesa

Tarta de queso, postre horneado, base de galleta triturada, rebanada cremosa, repostería casera, sabor dulce, merienda perfecta. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La receta de pay de frambuesa se destaca por su intenso aroma y su sabor equilibrado entre lo dulce y lo ácido. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pay de frambuesa es una tarta dulce de masa crocante, generalmente hecha con galletitas y manteca, rellena con una mezcla cremosa a base de queso y crema de leche, y cubierta con frambuesas frescas o en compota. Se hornea y se sirve frío.

Tiempo de preparación

Total: 1 hora 15 minutos Preparación: 25 minutos Cocción: 50 minutos (incluye enfriado)

Ingredientes

  • 200 gr de galletitas dulces (tipo María o vainilla)
  • 100 gr de manteca derretida
  • 400 gr de frambuesas frescas o congeladas
  • 350 gr de queso crema
  • 200 cc de crema de leche
  • 3 huevos
  • 150 gr de azúcar
  • 1 cucharada de harina común
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 2 cucharadas de mermelada de frambuesa (opcional, para brillo)

Cómo hacer pay de frambuesa, paso a paso

Tarta de queso, postre horneado, base de galleta triturada, rebanada cremosa, repostería casera, sabor dulce, merienda perfecta. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Preparar un pay de frambuesa casero requiere solo 1 hora y 15 minutos incluyendo el tiempo de enfriado en heladera. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Procesa las galletitas hasta que queden bien molidas y mezclalas con la manteca derretida
  • Presiona la mezcla en la base y los bordes de una tartera desmontable. Lleva a horno precalentado a 180 °C durante 5 minutos y reserva
  • En un bowl grande, bate el queso crema con el azúcar hasta que quede bien liso
  • Agrega de a uno los huevos, batiendo bien después de cada adición
  • Incorpora la crema de leche, la harina y la esencia de vainilla
  • Vacía la preparación sobre la base de galletitas ya tibia
  • Distribuye la mitad de las frambuesas sobre la mezcla y presiona apenas
  • Lleva al horno durante 40-45 minutos, o hasta que el centro esté apenas firme
  • Deja enfriar completamente y lleva a la heladera por al menos 4 horas
  • Antes de servir, cubre con el resto de las frambuesas frescas y, si quieres, decora con mermelada de frambuesa apenas tibia para lograr brillo
  • Tip clave: Deja enfriar bien antes de desmoldar para que no se quiebre

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Tarta de queso, postre horneado, base de galleta triturada, rebanada cremosa, repostería casera, sabor dulce, merienda perfecta. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La decoración con frambuesas frescas y mermelada aporta brillo y realza la presentación del pay, ideal para cumpleaños y reuniones. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Calorías: 350
  • Grasas: 22 gr
  • Carbohidratos: 32 gr
  • Proteínas: 7 gr Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 5 días bien tapado. En freezer, hasta 1 mes (se recomienda omitir la fruta fresca de la cobertura y colocarla al servir).

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