Cómo hacer un pay de frambuesa cremoso y rápido en casa

El pay de frambuesa combina una base de galletitas crocantes con un relleno cremoso y cobertura de fruta fresca. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

No hay aroma más irresistible en una cocina que el de un pay de frambuesa recién horneado. El perfume dulce y ácido de la fruta, el dorado de la masa y esa promesa de sabor casero logran que hasta el más distraído se asome curioso.

La frambuesa destaca en la repostería y suele encontrarse en postres preparados para cumpleaños, meriendas de invierno o como cierre de una comida con amigos. Es un clásico de las mesas familiares y aparece en cafeterías o ferias de productores.

El contraste entre la acidez de la frambuesa y la cremosidad del relleno resulta adictivo. Ya sea servido con crema o solo, siempre invita a repetir. El pay de frambuesa es, sin dudas, una declaración de sabor casero.

Receta de pay de frambuesa

La receta de pay de frambuesa se destaca por su intenso aroma y su sabor equilibrado entre lo dulce y lo ácido. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pay de frambuesa es una tarta dulce de masa crocante, generalmente hecha con galletitas y manteca, rellena con una mezcla cremosa a base de queso y crema de leche, y cubierta con frambuesas frescas o en compota. Se hornea y se sirve frío.

Tiempo de preparación

Total: 1 hora 15 minutos Preparación: 25 minutos Cocción: 50 minutos (incluye enfriado)

Ingredientes

200 gr de galletitas dulces (tipo María o vainilla)

100 gr de manteca derretida

400 gr de frambuesas frescas o congeladas

350 gr de queso crema

200 cc de crema de leche

3 huevos

150 gr de azúcar

1 cucharada de harina común

1 cucharadita de esencia de vainilla

2 cucharadas de mermelada de frambuesa (opcional, para brillo)

Cómo hacer pay de frambuesa, paso a paso

Preparar un pay de frambuesa casero requiere solo 1 hora y 15 minutos incluyendo el tiempo de enfriado en heladera. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Procesa las galletitas hasta que queden bien molidas y mezclalas con la manteca derretida

Presiona la mezcla en la base y los bordes de una tartera desmontable. Lleva a horno precalentado a 180 °C durante 5 minutos y reserva

En un bowl grande, bate el queso crema con el azúcar hasta que quede bien liso

Agrega de a uno los huevos, batiendo bien después de cada adición

Incorpora la crema de leche, la harina y la esencia de vainilla

Vacía la preparación sobre la base de galletitas ya tibia

Distribuye la mitad de las frambuesas sobre la mezcla y presiona apenas

Lleva al horno durante 40-45 minutos, o hasta que el centro esté apenas firme

Deja enfriar completamente y lleva a la heladera por al menos 4 horas

Antes de servir, cubre con el resto de las frambuesas frescas y, si quieres, decora con mermelada de frambuesa apenas tibia para lograr brillo

Tip clave: Deja enfriar bien antes de desmoldar para que no se quiebre

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

La decoración con frambuesas frescas y mermelada aporta brillo y realza la presentación del pay, ideal para cumpleaños y reuniones. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Calorías: 350

Grasas: 22 gr

Carbohidratos: 32 gr

Proteínas: 7 gr Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 5 días bien tapado. En freezer, hasta 1 mes (se recomienda omitir la fruta fresca de la cobertura y colocarla al servir).