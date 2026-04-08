Cómo combatir problemas renales como piedras o arenillas en los riñones con la infusión de esta planta (UNAM)

Los problemas renales como las piedras o arenillas pueden tratarse mediante infusiones de plantas empleadas en la medicina tradicional.

De acuerdo con la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana de la UNAM, el palo mulato (Bursera simaruba) representa una alternativa utilizada desde tiempos ancestrales para apoyar la expulsión de cálculos y la purificación de los riñones.

La UNAM y el Herbario Nacional de México (MEXU) han documentado que las hojas y la corteza de este árbol, frecuente en México y otras regiones de América Latina, forman parte de los remedios etnobotánicos más reconocidos por diferentes grupos étnicos, entre ellos los zapotecos, mixes y totonacos.

El consumo de infusiones elaboradas con estas partes del palo mulato ha sido recomendado para quienes presentan molestias renales.

El palo mulato y su uso tradicional contra cálculos renales

El palo mulato destaca por ser una planta de calidad “fría” en la clasificación de la medicina tradicional mexicana. Su uso se registra en la preparación de cocimientos que se beben por la mañana y la noche para favorecer la eliminación de piedras y arenillas en los riñones.

Según la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana de la UNAM, una de las aplicaciones más frecuentes de este árbol consiste en hervir la corteza y las hojas para obtener una infusión que, al ser ingerida, contribuye a desinflamar y limpiar los riñones.

Expulsa las ‘piedras’ de los riñones o arenillas con esta infusión hecha con la corteza y hojas de un árbol muy común, según la UNAM (UNAM)

Las prácticas tradicionales también incluyen la aplicación de compresas húmedas con la infusión de palo mulato en heridas. Además, la corteza hervida es utilizada como agua de uso diario para contrarrestar disentería, dolores estomacales y otras afecciones digestivas.

Aplicaciones adicionales en la medicina tradicional

El palo mulato no solo se emplea en el tratamiento de problemas renales. La cocción de los cogollos se utiliza para fomentar el alivio de dolencias específicas, mientras que las hojas machacadas sirven como cataplasmas para tratar problemas cutáneos, como granos y salpullidos.

Entre las indicaciones tradicionales también figura el baño con ramas hervidas de palo mulato, recomendado para disminuir fiebres y la llamada “calentura”. El líquido resultante de hojas mastrujadas en agua cruda se bebe ocasionalmente como apoyo a la desintoxicación del organismo. Durante la evolución de enfermedades como el sarampión, se aconsejan fricciones con este preparado para mejorar la condición del paciente.

Consulta médica y precauciones

El uso del palo mulato se ha consolidado en la medicina herbolaria mexicana por su presencia histórica y las múltiples posibilidades que ofrece para tratar enfermedades. Sin embargo, la UNAM subraya que esta planta no constituye una cura definitiva ni un producto milagroso. Su eficacia responde principalmente a la sabiduría popular y a la tradición cultural.

La UNAM recomienda consultar siempre a un especialista antes de incorporar remedios de la medicina tradicional en cualquier tratamiento médico. Esta precaución busca evitar posibles reacciones adversas y garantizar que la infusión de palo mulato no interfiera con otros medicamentos prescritos.

Una pareja de más de 40 años comparte un momento de complicidad y conversación, bebiendo de sus tazas humeantes en un entorno natural bajo el sol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El palo mulato sigue figurando entre las especies preferidas en la herbolaria mexicana, tanto en el tratamiento de cálculos renales como en otras afecciones. El respaldo etnobotánico y antropológico permite comprender la relevancia de las prácticas ancestrales en el cuidado de la salud, siempre bajo vigilancia profesional.