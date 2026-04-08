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Caifanes cancela concierto en el Centro Ceremonial Otomí: este será el proceso de reembolso

Por ahora, la banda no ha anunciado una nueva fecha o sede, lo que mantiene la incertidumbre entre sus seguidores

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Caifanes dará dos shows en CDMX (Cortesía)
Caifanes dará dos shows en CDMX (Cortesía)

El esperado concierto de Caifanes en el Centro Ceremonial Otomí quedó oficialmente cancelado, a pesar de la expectativa que había generado entre sus seguidores. El evento estaba programado para el 18 de abril de 2026, pero no se llevará a cabo por causas externas.

La noticia se dio a conocer mediante un comunicado de la promotora Apodaca Group, que explicó los motivos detrás de la decisión.

Cancelación por causas de fuerza mayor

En el documento, la empresa detalló que el evento no podrá realizarse por factores ajenos tanto a la banda como a la organización:

“Apodaca Group, productora y promotora del concierto de CAIFANES programado para el 18 de abril de 2026 en el Centro Ceremonial Otomí, Temoaya, Estado de México, informa con profundo pesar la cancelación definitiva del evento por causas de fuerza mayor completamente ajenas a la voluntad de la empresa y del artista”.

Documento con un comunicado oficial de Apodaca Group en letras negras sobre fondo blanco, anunciando la cancelación del concierto de Caifanes
Apodaca Group anuncia la cancelación definitiva del concierto de Caifanes en el Centro Ceremonial Otomí en Temoaya, Estado de México, citando falta de seguridad pública. (Apodaca group)

Aunque el espectáculo contaba con autorización inicial, la situación cambió días antes. La Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna retiró el permiso tras evaluar las condiciones de seguridad en la zona.

“El pasado 27 de marzo, la propia CEPANAF nos notificó que ya no podía sostener la autorización previamente otorgada argumentando falta de seguridad pública, determinando que las condiciones actuales en la región no son las adecuadas para la realización del evento”.

Fans podrán solicitar reembolso total

Tras la cancelación, la promotora ofreció una disculpa directa a los seguidores de la banda, conscientes del impacto que genera la noticia.

“A nuestros fans: Lo sentimos profundamente. Sabemos lo que este concierto significaba para ustedes y compartimos su decepción. Todos los boletos serán reembolsados en su totalidad (incluyendo cargos por servicio) a través de los canales oficiales de venta”.

El proceso de devolución se realizará mediante Eticket, la plataforma donde se adquirieron las entradas. Los usuarios deben ingresar a la sección de ayuda, completar el formulario correspondiente y solicitar el reembolso con sus datos.

Caifanes
El Centro Ceremonial Otomí fue edificado en 1981 con el objetivo de proporcionar un espacio para las celebraciones religiosas del pueblo otomí así como para fomentar el desarrollo de la región por medio del turismo. FOTO: TONATIU CRUZ /CUARTOSCURO.COM

Un show que generaba alta expectativa

El concierto en el Centro Ceremonial Otomí representaba una fecha especial dentro de la trayectoria de Caifanes, tanto por la conexión simbólica del lugar como por la respuesta del público.

La cancelación deja a miles de fans sin la experiencia en vivo, aunque la prioridad, según las autoridades, se centra en garantizar condiciones seguras para eventos masivos.

Por ahora, la banda no ha anunciado una nueva fecha o sede, lo que mantiene la incertidumbre entre sus seguidores.

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