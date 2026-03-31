Sabo Romo, ex Caifanes, considera la eutanasia para su vejez: “No quiero a nadie cambiándome el pañal”

El músico contempla la posibilidad de solicitar la eutanasia llegado el momento (Foto: Gustavo Azem / Infobae)

Sabo Romo, exintegrante de Caifanes, expresó su disposición a recurrir a la eutanasia como alternativa personal en la vejez, defendiendo el derecho a decidir sobre el final de la vida para evitar situaciones de dependencia.

Inspirado por su experiencia tras la agresión que sufrió en 2020, el músico vinculó su postura al deseo de preservar la autonomía y la dignidad.

Sabo Romo, promotor del concepto ‘Rock en tu Idioma’ considera solicitar la eutanasia si alguna condición médica le impide valerse por sí mismo o mantiene un deterioro irreversible.

Afirma que su decisión surge de la ausencia de pareja e hijos, su interés por evitar cargas a familiares y su convicción de evitar la dependencia total. Para él, la posibilidad de elegir libremente cuándo y cómo morir representa un acto de responsabilidad y libertad individual.

Sabo Romo saltó a la fama en 1987 como miembro fundador de Caifanes, uno de los grupos de rock más importantes de México (Foto: Cuartoscuro)

“Yo no tengo pareja ni hijos, y no quiero ni a mis sobrinos ni a nadie cambiándome el pañal. Yo creo que va a haber mucha gente procurando que yo esté bien, pero yo nada más espero que, para cuando llegue la vejez, llegue de la mano de la eutanasia y nos quitamos de tantos pedos todos. Quiero tener la posibilidad de decidir. No es de si estás sano o no, simplemente que ya no tengas ganas (de vivir), y ya está”, dijo a TVNotas.

La reflexión del músico de 63 años se intensificó a raíz de la agresión sufrida en la Ciudad de México. El 30 de enero de 2020, fue atacado por un conductor tras un incidente vial, lo que provocó lesiones graves, entre ellas la pérdida total de la visión del ojo izquierdo.

El daño se concentró en la mácula, estructura responsable de la visión central, y determinó un prolongado proceso de rehabilitación y adaptación a su nueva condición física.

Sabo Romo ha trabajado con artistas como Charly García, Soda Stereo, Aleks Syntek, Benny Ibarra, Moenia, Aterciopelados y Ely Guerra, entre muchos otros

Secuelas de agresión y recuperación tras el 2020

La agresión representó un punto de inflexión en la rutina cotidiana de Sabo Romo. Los cambios derivados de la lesión ocular lo obligaron a aprender nuevas formas de desarrollarse en ámbitos personales y profesionales.

La investigación por tentativa de homicidio continuó en los años siguientes, mientras el presunto responsable permanecía bajo medidas cautelares. A pesar de las secuelas, Romo mantuvo su participación en proyectos artísticos, reflejando su deseo de permanecer activo el máximo tiempo posible.

La rehabilitación le permitió retomar presentaciones y trabajos musicales. Sin embargo, la experiencia reforzó en él la importancia de asegurar una vejez sin dependencia, punto central de sus recientes declaraciones públicas.

El músico perdió la visión del lado izquierdo en 2020 tras un altercado vial (Foto: Twitter/@SaboRomo)

El debate de la eutanasia en México y el impacto del caso español

En México, la ley no permite la eutanasia activa. El único mecanismo legal es la muerte digna, que consiste en la suspensión de tratamientos médicos en casos terminales. Varios estados han implementado instrumentos legales, conocidos como voluntad anticipada, que permiten a los pacientes rechazar intervenciones destinadas a prolongar artificialmente la vida.

El debate sobre la eutanasia volvió al centro de la agenda pública con el caso de Noelia, una joven española con daño físico irreversible que logró acceder al procedimiento en España, autorizado definitivamente el 26 de marzo de 2026 tras casi dos años de trámites legales y médicos.

Noelia Castillo Ramos, la joven que recibió la eutanasia, durante su entrevista en 'Y ahora Sonsoles' (Antena 3)

La difusión mediática del caso impulsó la discusión internacional sobre derechos al final de la vida y límites legales en diferentes países. Así, la postura de Romo reabre el debate en México sobre el valor de la autonomía individual y la capacidad de decidir más allá de lo estrictamente terminal.