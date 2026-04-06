Beca Rita Cetina 2026 reanuda pagos tras suspensión temporal: quiénes son los siguientes en recibir el pago de abril

La Beca Rita Cetina es un programa social del Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México.

El programa social Beca Rita Cetina representa una estrategia desarrollada por el Gobierno de México, enfocada únicamente en jóvenes inscritos en todas las secundarias públicas del territorio nacional.

Este apoyo económico tiene como objetivo cubrir gastos vinculados con materiales y recursos indispensables, facilitando que los estudiantes mantengan sus estudios durante todo el ciclo escolar.

Quienes resultan beneficiados pueden destinar el monto recibido a la compra de libros, alimentos, útiles escolares, artículos de papelería, uniformes o para cubrir el traslado entre su vivienda y la secundaria.

El monto otorgado mediante este programa social es de mil 900 pesos, cantidad que se deposita cada dos meses en cuentas del Banco del Bienestar a nombre de los alumnos de secundaria.

Los pagos de la Beca Rita Cetina arrancarán este miércoles 1 de abril, reveló Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar. Video: @Julio_LeonT.

La gestión de la Beca Rita Cetina corresponde a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

El propósito central de esta iniciativa es reducir la deserción escolaren secundarias públicas y brindar apoyo para que los jóvenes finalicen su educación básica.

Reanudan pagos de abril de la Beca Rita Cetina 2026

La Beca Rita Cetina reanuda pagos este lunes 6 de abril tras la suspensión temporal de depósitos. Esto debido a los festejos de Semana Santa; las dispersiones de jueves 2 y viernes 3 no se llevaron a cabo a los beneficiarios.

Únicamente fue el día miércoles 1 de abril cuando arrancaron los pagos de la Beca Rita Cetina y la fecha en que se realizaron los depósitos correspondientes de este mes de abril.

Pero este lunes 6 de abril se reanudan los pagos de este programa social federal, luego de haberse cancelado de manera momentánea.

Los pagos de la Beca Rita Cetina se reanudaron este lunes 6 de abril. (Foto: Programas para el Bienestar)

Ante esto, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar puntualizó quiénes serán los siguientes en recibir el pago de mil 900 pesos, luego de que se suspendieran temporalmente los depósitos.

¿Quiénes serán los siguientes en recibir el pago de mil 900 pesos de la Beca Rita Cetina tras la suspensión temporal?

Según el calendario oficial difundido por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar y su titular, Julio León, los próximos en obtener el pago de la Beca Rita Cetina serán:

Día | Fecha | Letra(s)

Lunes | 6 | C

Martes | 7 | D, E, F

Los pagos seguirán efectuándose durante los próximos días y no se contempla ninguna interrupción temporal, conforme a lo informado por las autoridades del Gobierno de México.

Día | Fecha | Letra(s)

Miércoles | 8 | G

Jueves | 9 | H, I, J, K, L

Viernes | 10 | M

Lunes | 13 | N, Ñ, O, P, Q

Martes | 14 | R

Miércoles | 15 | S

Jueves | 16 | T, U, V, W, X, Y, Z

Calendario de pagos de abril de la Beca Rita Cetina 2026. Foto: X/@Julio_LeonT.

Hasta el momento, no hay otra suspensión temporal programada de la Beca Rita Cetina para este mes de abril, pero es importante estar al pendiente de las redes sociales oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar y Julio León, titular de esta dependencia federal.