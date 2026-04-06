México

Beca Rita Cetina 2026 reanuda pagos tras suspensión temporal: quiénes son los siguientes en recibir el pago de abril

Los depósitos se cancelaron debido a los festejos de Semana Santa, por lo que no hubo dispersiones el jueves 2 y viernes 3 de este mes

Guardar
La Beca Rita Cetina es un programa social del Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México.
La Beca Rita Cetina es un programa social del Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México.

El programa social Beca Rita Cetina representa una estrategia desarrollada por el Gobierno de México, enfocada únicamente en jóvenes inscritos en todas las secundarias públicas del territorio nacional.

Este apoyo económico tiene como objetivo cubrir gastos vinculados con materiales y recursos indispensables, facilitando que los estudiantes mantengan sus estudios durante todo el ciclo escolar.

Quienes resultan beneficiados pueden destinar el monto recibido a la compra de libros, alimentos, útiles escolares, artículos de papelería, uniformes o para cubrir el traslado entre su vivienda y la secundaria.

El monto otorgado mediante este programa social es de mil 900 pesos, cantidad que se deposita cada dos meses en cuentas del Banco del Bienestar a nombre de los alumnos de secundaria.

Los pagos de la Beca Rita Cetina arrancarán este miércoles 1 de abril, reveló Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar. Video: @Julio_LeonT.

La gestión de la Beca Rita Cetina corresponde a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

El propósito central de esta iniciativa es reducir la deserción escolaren secundarias públicas y brindar apoyo para que los jóvenes finalicen su educación básica.

Reanudan pagos de abril de la Beca Rita Cetina 2026

La Beca Rita Cetina reanuda pagos este lunes 6 de abril tras la suspensión temporal de depósitos. Esto debido a los festejos de Semana Santa; las dispersiones de jueves 2 y viernes 3 no se llevaron a cabo a los beneficiarios.

Únicamente fue el día miércoles 1 de abril cuando arrancaron los pagos de la Beca Rita Cetina y la fecha en que se realizaron los depósitos correspondientes de este mes de abril.

Pero este lunes 6 de abril se reanudan los pagos de este programa social federal, luego de haberse cancelado de manera momentánea.

La Beca Rita Cetina ampliará su cobertura este año para que todos los alumnos de primaria que cursen en alguna escuela pública puedan integrarse (Foto: Programas para el Bienestar)
Los pagos de la Beca Rita Cetina se reanudaron este lunes 6 de abril. (Foto: Programas para el Bienestar)

Ante esto, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar puntualizó quiénes serán los siguientes en recibir el pago de mil 900 pesos, luego de que se suspendieran temporalmente los depósitos.

¿Quiénes serán los siguientes en recibir el pago de mil 900 pesos de la Beca Rita Cetina tras la suspensión temporal?

Según el calendario oficial difundido por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar y su titular, Julio León, los próximos en obtener el pago de la Beca Rita Cetina serán:

  • Día | Fecha | Letra(s)
  • Lunes | 6 | C
  • Martes | | D, E, F

Los pagos seguirán efectuándose durante los próximos días y no se contempla ninguna interrupción temporal, conforme a lo informado por las autoridades del Gobierno de México.

  • Día | Fecha | Letra(s)
  • Miércoles | 8 | G
  • Jueves | | H, I, J, K, L
  • Viernes | 10 | M
  • Lunes | 13 | N, Ñ, O, P, Q
  • Martes | 14 | R
  • Miércoles | 15 | S
  • Jueves | 16 | T, U, V, W, X, Y, Z
Calendario pago de abril de la Beca Rita Cetina 2026. Foto: X/@Julio_LeonT.
Calendario de pagos de abril de la Beca Rita Cetina 2026. Foto: X/@Julio_LeonT.

Hasta el momento, no hay otra suspensión temporal programada de la Beca Rita Cetina para este mes de abril, pero es importante estar al pendiente de las redes sociales oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar y Julio León, titular de esta dependencia federal.

Temas Relacionados

Beca Rita CetinaBeca Rita Cetina 2026BecaProgramas SocialesPrograma SocialProgramas del BienestarProgramas del Bienestar 2026Pago Beca Rita Cetina 2026Pagomexico-noticiasmexico-servicios

Más Noticias

Suprema Corte ratifica poder de la UIF para congelar cuentas sin orden judicial

Según Loretta Ortiz, se trata de una medida cautelar que no sustituye investigaciones penales

Suprema Corte ratifica poder de la UIF para congelar cuentas sin orden judicial

Metro CDMX y Metrobús hoy 6 de abril: usuarios reportan retrasos y marcha lenta en dos rutas del STC

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy 6 de abril: usuarios reportan retrasos y marcha lenta en dos rutas del STC

Avioneta es obligada a aterrizar en límites de Guadalupe y Calvo y Sinaloa: rescatan a cuatro personas

Autoridades investigan si se trata de una ataque armado en contra de la unidad, pues reportes de medios locales señalan que hubo disparos contra la unidad aérea

Avioneta es obligada a aterrizar en límites de Guadalupe y Calvo y Sinaloa: rescatan a cuatro personas

Dólar hoy en México: “Súper peso” continúa ganando terreno y cotiza al alza este lunes 6 de abril

Se registró una baja en los valores del dólar en la cotización de cierre con respecto a la jornada anterior

Dólar hoy en México: “Súper peso” continúa ganando terreno y cotiza al alza este lunes 6 de abril

Rosa Icela Rodríguez reporta bloqueos parciales de transportistas este 6 de abril: “Las demandas han sido atendidas”

Se contabilizan al menos 11 bloqueos en el país, mientras el gobierno insiste en avances en acuerdos

Rosa Icela Rodríguez reporta bloqueos parciales de transportistas este 6 de abril: “Las demandas han sido atendidas”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Qué facciones participaron en una de mayores masacres entre los Beltrán Leyva y el Cártel de Sinaloa

Qué facciones participaron en una de mayores masacres entre los Beltrán Leyva y el Cártel de Sinaloa

Los Mazatlecos, la célula que forjó la actividad criminal de “El Chapo Isidro”

Sheinbaum asegura que abatimiento de ‘El Mencho’ “no está vinculado” con la negociación del T-MEC

El fin de las aduanas de papel: México apuesta por rayos gamma y digitalización para frenar el contrabando

Cae en Quintana Roo el “Milo”, operador financiero de la ‘Mafia Cubano-Americana’ requerido por EEUU

ENTRETENIMIENTO

Maribel Guardia sorprende al tatuarse el ojo de su hijo Julián Figueroa en un emotivo homenaje

Maribel Guardia sorprende al tatuarse el ojo de su hijo Julián Figueroa en un emotivo homenaje

“Tiene el cuerpo y el carisma”: Lyn May lanza inesperada propuesta a Yerimua

Revelan que “La Oficina” tendrá segunda temporada ante su arrollador éxito en México

Por qué están cancelando a Wendy Guevara y Paola Suárez: qué han dicho Las Perdidas de la severa polémica

Fátima Bosch habla sobre su presunto romance con el hijo mayor de Luis Miguel: “Él es un bebé”

DEPORTES

David Faitelson suma otra pelea tras enfrentarse con Marc Crosas: este es el recuento de las discusiones que ha tenido al aire

David Faitelson suma otra pelea tras enfrentarse con Marc Crosas: este es el recuento de las discusiones que ha tenido al aire

Julio César Chávez revela cómo hubiera sido una pelea contra Canelo Álvarez: “No darle respiro”

Real Madrid vs Bayern Múnich: cuándo y dónde ver EN VIVO desde México la ida de los cuartos de final en la UEFA Champions League

Cruz Azul vs LAFC: cuándo, dónde y a qué hora ver en VIVO los Cuartos de Final de la Concachampions 2026

Isaac del Toro finaliza en el lugar 13 tras la primera etapa de la Vuelta al País Vasco