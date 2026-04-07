México

Beca Rita Cetina 2026: qué beneficiarios recibirán el pago de mil 900 pesos del lunes 6 al viernes 10 de abril

Los depósitos fueron suspendidos el pasado jueves 2 de este mes debido a los festejos de Semana Santa

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La Beca Rita Cetina es un programa social del Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México.
La Beca Rita Cetina es un programa social del Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México.

La Beca Rita Cetina es un programa social promovido por el Gobierno de México, enfocado exclusivamente en jóvenes inscritos en todas las secundarias públicas del país.

Este respaldo económico busca cubrir gastos vinculados con materiales y recursos indispensables, facilitando que los estudiantes permanezcan en las aulas durante todo el ciclo escolar.

Los beneficiarios de la beca pueden destinar los recursos a la compra de libros, alimentos, útiles escolares, artículos de papelería, uniformes y el pago de transporte entre su domicilio y la escuela.

El apoyo económico proporcionado en este programa asciende a mil 900 pesos, suma que se deposita cada dos meses directamente en cuentas del Banco del Bienestar a nombre de los alumnos de secundaria.

Los pagos de la Beca Rita Cetina arrancarán este miércoles 1 de abril, reveló Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar. Video: @Julio_LeonT.

La administración de la Beca Rita Cetina está a cargo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

El objetivo central de este programa es reducir la deserción escolar en secundarias públicas y brindar apoyo para que los estudiantes finalicen la educación básica.

Pago Abril de la Beca Rita Cetina 2026

El pasado lunes 30 de marzo, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar y su titular, Julio León, anunciaron el calendario oficial de pagos para la Beca Rita Cetina.

El calendario publicado corresponde al pago de abril, que integra el segundo bimestre de 2026 y cubre los meses de marzo y abril.

Las y los beneficiarios de este apoyo social otorgado por el Gobierno de México recibirán un total de mil 900 pesos, según la letra inicial de su apellido paterno.

La Beca Rita Cetina ampliará su cobertura este año para que todos los alumnos de primaria que cursen en alguna escuela pública puedan integrarse (Foto: Programas para el Bienestar)
Los pagos de la Beca Rita Cetina iniciaron el pasado miércoles 1 de marzo. Foto: Programas para el Bienestar.

De acuerdo con la información de las autoridades federales, los depósitos iniciaron el pasado miércoles 1 de abril.

Por motivo del receso de Semana Santa y el desconocimiento de algunos estudiantes de secundaria sobre el calendario, existen dudas respecto a las fechas exactas en las que se realizará el pago de la Beca Rita Cetina y quiénes recibirán el depósito en la tarjeta del Banco del Bienestar durante la segunda semana de abril.

Julio León, encargado de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, especificó quiénes serán los estudiantes que recibirán el pago en la segunda semana de abril, del lunes 6 al viernes 10 del mismo mes.

¿Qué beneficiarios recibirán el pago de la Beca Rita Cetina del lunes 6 al viernes 10 de abril de 2026?

Según el calendario oficial de la Beca Rita Cetina, ya está disponible la lista de beneficiarios que obtendrán el pago de mil 900 pesos en esta segunda semana de abril.

Es importante señalar que los depósitos se realizan de forma gradual, siguiendo el orden de la letra inicial del apellido paterno de cada beneficiario.

Los pagos correspondientes comprenden el periodo del lunes 6 al viernes 10 de abril:

  • Día | Fecha | Letra(s)
  • Lunes | 6 | C
  • Martes | | D, E, F
  • Miércoles | 8 | G
  • Jueves | | H, I, J, K, L
  • Viernes | 10 | M
Calendario pago de abril de la Beca Rita Cetina 2026. Foto: X/@Julio_LeonT.
Calendario de pagos de abril de la Beca Rita Cetina 2026. Foto: X/@Julio_LeonT.

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