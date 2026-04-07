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Becas Rita Cetina y Benito Juárez 2026: ¿Es necesario cobrar el apoyo de abril el mismo día del depósito?

El propósito principal de estas iniciativas consiste en disminuir el abandono escolar y ofrecer a los estudiantes un apoyo económico

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Durante este mes arrancó la distribución de los pagos correspondientes al bimestre marzo-abril de las becas Rita Cetina y Benito Juárez
Durante este mes arrancó la distribución de los pagos correspondientes al bimestre marzo-abril de las becas Rita Cetina y Benito Juárez

Durante este mes arrancó la distribución de los pagos correspondientes al bimestre marzo-abril de las becas Rita Cetina y Benito Juárez, lo que ha provocado entre los beneficiarios la pregunta sobre si resulta obligatorio retirar el depósito el mismo día en que se acredita.

El propósito principal de estas iniciativas consiste en disminuir el abandono escolar y ofrecer a los estudiantes un apoyo económico para que logren continuar y finalizar sus estudios.

La Beca Rita Cetina comenzó su aplicación con alumnos de secundaria, pero en el ciclo escolar actual sumará a niñas y niños de primaria y, en etapas posteriores, prevé abarcar también el nivel preescolar. Por su parte, la Beca Benito Juárez está destinada a jóvenes que cursan el nivel medio superior en escuelas públicas.

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Calendario de pagos de la Beca Rita Cetina

Los depósitos de la Beca Rita Cetina se distribuirán de manera ordenada de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada beneficiario del miércoles 1 al jueves 16 de abril.

  • Miércoles 1 de abril | Letras A,B
  • Lunes 6 de abril | Letras C
  • Martes 7 de abril | Letras D, E, F
  • Miércoles 8 de abril | Letra G
  • Jueves 9 de abril | Letras H, I, J, K, L
  • Viernes 10 de abril | Letra M
  • Lunes 13 de abril | Letras N, Ñ, O, P, Q
  • Martes 15 de abril | Letra S
  • Jueves 16 de abril | Letras T, U, V, W, X, Y, Z

Los pagos de la Beca Rita Cetina arrancarán este miércoles 1 de abril, reveló Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar. Video: @Julio_LeonT.

Calendario de pagos de la Beca Benito Juárez

Por su parte, los beneficiarios de la Beca Benito Juárez recibirán un depósito por 3,800 pesos este bimestre, monto que cubre los periodos de enero-febrero y marzo-abril, debido a que en febrero no se realizó el pago habitual. Los depósitos, como en ocasiones anteriores, se efectuarán de manera escalonada.

  • Lunes 13 de abril: A, B
  • Martes 14 de abril: C
  • Miércoles 15 de abril: D, E, F
  • Jueves 16 de abril: G
  • Viernes 17 de abril: H, I, J, K, L
  • Lunes 20 de abril: M
  • Martes 21 de abril: N, Ñ, O, P, Q
  • Miércoles 22 de abril: R
  • Jueves 23 de abril: S
  • Viernes 24 de abril: T, U, V, W, X, Y, Z

¿Es necesario cobrar el dinero de las Becas Rita Cetina y Benito Juárez el día que llega el pago?

De acuerdo con las autoridades del programa, no es necesario cobrar el apoyo el día que llega, pues el dinero puede permanecer en la tarjeta el tiempo que sea.

El saldo se puede consultar a través de los cajeros automáticos del Banco Bienestar. Otra alternativa consiste en descargar la app del Banco Bienestar y revisar el saldo de la cuenta vinculada.

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Asimismo, se puede utilizar el Buscador de Estatus accediendo a buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta/ y proporcionando la CURP. También existe la opción de comunicarse al 800 900 2000, donde se solicita ingresar los 16 dígitos de la tarjeta para obtener información sobre el pago.

Finalmente, para cualquier duda o aclaración, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma. Además, para cualquier duda o aclaración se puede llamar al teléfono 55 1162 0300 que opera de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

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