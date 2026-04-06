ISSSTE proyecta inversión de 216.7 mdp para centro de salud en Texcoco

El ISSSTE informó que el predio ya fue recibido por el organismo. (Crédito: ISSSTE)

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) informó que proyecta la construcción de un Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSA) en Texcoco, Estado de México, con una inversión estimada de 216 millones 770 mil pesos, tras la entrega de un terreno de dos hectáreas por parte del ayuntamiento.

El director general del instituto, Martí Batres, señaló que el predio ya fue recibido por el organismo y que el proyecto forma parte de la ampliación de infraestructura médica para la atención de derechohabientes en la región. De acuerdo con la información oficial, la unidad estaría dirigida a una población de 75 mil 279 personas.

De acuerdo con el funcionario, el centro contaría con cinco consultorios para atención externa. Tres de ellos estarían destinados a especialidades como medicina interna, geriatría, ginecobstetricia, cirugía general, traumatología y ortopedia; uno más para estomatología y otro para medicina preventiva, epidemiología clínica y servicios de telemedicina.

El ISSSTE indicó que el proyecto contempla áreas de diagnóstico como ultrasonido, mastografía y laboratorio clínico, así como equipamiento médico que incluye ultrasonógrafo, unidad radiológica digital portátil, colposcopio y mesa quirúrgica.

En el área de urgencias se prevé un consultorio, zona de clasificación de pacientes, seis espacios de observación para adultos, sala de curaciones, área de reanimación y quirúrgica, además de dos camas de recuperación. Para hospitalización, el plan considera una capacidad de 10 camas para adultos.

Además, áreas de apoyo

También se contemplan áreas de apoyo como una Central de Equipos y Esterilización, farmacia, cocina, comedor, almacén general y un espacio mortuorio, con el objetivo de permitir la operación continua de los servicios médicos.

Hasta el cierre de esta nota informativa, el organismo aún no ha precisado fechas de inicio de obra ni plazos de ejecución.