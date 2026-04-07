Mi Beca para Empezar 2026: cuándo será el siguiente pago para todos los beneficiarios

Mi Beca para Empezar es un programa social del Gobierno de la Ciudad de México. Foto: Twitter/@Claudiashein.

El Gobierno de la Ciudad de México implementó el programa social Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar, enfocado en alumnos de preescolar y primaria en escuelas públicas de la capital mexicana.

Esta ayuda económica busca apoyar a los estudiantes y favorecer la continuidad en la educación básica, al reducir los problemas asociados con la falta de insumos escolares.

A diferencia de otras iniciativas sociales, quienes integran Mi Beca para Empezar no reciben efectivo ni pueden retirar fondos en cajeros automáticos.

El beneficio se entrega a través de una tarjeta emitida por el Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien), que solo es válida en comercios autorizados dentro de la Ciudad de México.

La mandataria capitalina detalló que la fecha del triple pago será el 1 de marzo a estudiantes de cuarto, quinto y sexto año de primaria. Video: X/@BienestarEdu.

Mediante esta tarjeta, los beneficiarios tienen acceso a la compra de alimentos, uniformes, útiles, libros, materiales escolares y otros productos vinculados a la educación.

Los estudiantes efectúan sus compras en papelerías, supermercados, tiendas de ropa, almacenes y comercios que permiten pagos electrónicos.

Algunos beneficiarios expresaron dudas sobre la fecha del siguiente depósito, dado que el anterior se realizó el pasado miércoles 1 de abril.

El pago más reciente de Mi Beca para Empezar se realizó el pasado miércoles 1 de abril para todos los estudiantes de preescolar y primaria de la Ciudad de México. Crédito: Cuartoscuro/Andrea Murcia.

El Fibien informó que la próxima transferencia ya tiene día establecido, corresponde al noveno pago del ciclo escolar 2025-2026 y será el quinto depósito de este año, programado para abril.

Este apoyo está destinado a niños de preescolar y primaria dentro de la Ciudad de México.

En periodos anteriores, la ayuda también incluía a estudiantes de secundaria y a quienes asistían a cuarto, quinto y sexto de primaria en planteles públicos; con la creación de la Beca Rita Cetina, estos alumnos ahora deben gestionar el beneficio federal a cargo del Gobierno de México.

Fecha del siguiente pago de Mi Beca para Empezar para todos los beneficiarios

De acuerdo con información de Fibien, el siguiente depósito para quienes reciben Mi Beca para Empezar se realizará en mayo de 2026.

La jornada exacta del pago para todos los participantes de este programa social en la Ciudad de México será el viernes 1 de mayo de 2026, según lo comunicado por la entidad del Gobierno capitalino.

El próximo pago de Mi Beca para Empezar se realizará el viernes 1 de mayo. Foto: Fideicomiso Bienestar Educativo CDMX/Twitter.

Ese mismo día se efectuará el depósito del beneficio. La cantidad acreditada en cada tarjeta Fibien dependerá del nivel escolar del alumno, es decir, si cursa preescolar o primaria, según lo indicado por el gobierno de la ciudad.

Montos exactos que recibirán beneficiarios de Mi Beca para Empezar en mayo de 2026

De acuerdo con los datos difundidos por Fibien en sus canales oficiales, se especificaron los montos que obtendrán los estudiantes, que son beneficiarios de Mi Beca para Empezar en este mes de mayo de 2026:

600 pesos para preescolar

650 pesos para estudiantes de primaria

600 pesos para CAM en preescolar, primaria y laboral

Es importante estar al pendiente de los avisos oficiales del Fibien, ya que podrían emitirse notificaciones sobre posibles problemas o demoras en los depósitos de este próximo mes de mayo 2026.