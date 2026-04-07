Ignacio Mier encamina ratificación de Roberto Velasco en la SRE y adelanta agenda legislativa del Senado

El Senado avanza en la ratificación de Roberto Velasco Álvarez como nuevo titular de la SRE.

El Senado de la República avanza en el proceso para ratificar a Roberto Velasco Álvarez como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum enviara formalmente su nombramiento.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ignacio Mier Velazco, confirmó que el funcionario comparecerá este miércoles ante la Comisión de Relaciones Exteriores, como lo establece el artículo 76 constitucional, antes de que el dictamen sea votado en el pleno.

Mier explicó que este procedimiento permitirá evaluar la idoneidad del perfil propuesto y subrayó que forma parte de las facultades exclusivas del Senado en materia de política exterior.

Ignacio Mier destaca diálogo político en proceso de ratificación

Tras una reunión privada entre Velasco Álvarez y los coordinadores parlamentarios, el legislador destacó que se trató de un ejercicio de interlocución política.

Ignacio Mier destacó que el Senado avanza en un proceso de análisis para la ratificación del titular de la SRE.

“Fue una reunión de diálogo directo, abierto, sin ninguna cortapisa (…) es una de las funciones sustantivas del Senado, la evaluación de la política exterior”, afirmó.

El senador también defendió el papel de la Jucopo como espacio de construcción de consensos entre fuerzas políticas, al señalar que el diálogo es esencial para concretar acuerdos en nombramientos clave.

Agenda legislativa y pronunciamiento de Morena

El presidente de la Jucopo adelantó que el grupo parlamentario de Morena, junto con sus aliados del Partido Verde y del Trabajo, emitirá un posicionamiento oficial sobre el tema.

Foto: Senadores Morena

En paralelo, informó que el Senado discutirá otros asuntos relevantes en la misma semana, entre ellos:

La aprobación de iniciativas económicas y fiscales provenientes de la Cámara de Diputados

La regulación de esquemas de inversión público-privada en infraestructura

Modificaciones al Código Fiscal para reducir cargas a productores

Propuestas relacionadas con la jornada laboral de 40 horas

Certificación de productores de aguacate para exportación

Estas discusiones forman parte de la agenda legislativa que se desarrollará mientras se concreta la ratificación del nuevo canciller.

Postura del canciller ante informe de la ONU sobre desapariciones

Uno de los puntos centrales abordados durante el encuentro fue la postura del próximo canciller frente al informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU.

Ignacio Mier rechazó que exista una política de Estado en materia de desapariciones y calificó el informe de la ONU como sesgado.

De acuerdo con Mier, Velasco sostuvo que el documento “no se ajusta a la realidad” y que incluso redefine el concepto de desaparición forzada al atribuirlo como una política de Estado.

El legislador calificó el informe como “sesgado” y rechazó que exista una política generalizada de desapariciones impulsada por el Estado mexicano.

Además, cuestionó la activación del artículo 34 del mecanismo internacional, al considerar que debió privilegiarse el diálogo previo.

Perfil de Roberto Velasco y retos en política exterior

Velasco Álvarez cuenta con una trayectoria dentro de la SRE, especialmente en temas vinculados a América del Norte.

Roberto Velasco cuenta con una amplia trayectoria en la Secretaría de Relaciones Exteriores, especialmente en temas de América del Norte.

Se ha desempeñado como subsecretario para esa región y previamente ocupó cargos estratégicos en la relación bilateral con Estados Unidos y Canadá.

Entre los principales desafíos que enfrentará destacan:

La revisión y consolidación del T-MEC

La relación bilateral con Estados Unidos en materia comercial y migratoria

La participación de México en organismos multilaterales

Su ratificación podría concretarse este mismo miércoles, una vez concluido el proceso de comparecencia y votación en el pleno del Senado.