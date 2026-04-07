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Roberto Velasco se reúne con la Jucopo del Senado antes de su ratificación como canciller

El Senado recibió el oficio con el nombramiento de Roberto Velasco Álvarez como canciller. Legisladores anticipan su ratificación para este miércoles

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Foto: Senadores Morena
Foto: Senadores Morena

El Senado de la República recibió este martes al Roberto Velasco Álvarez, designado por la presidenta Claudia Sheinbaum como nuevo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien se reunió en privado con integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

El presidente de la Jucopo, Ignacio Mier, confirmó el encuentro a través de sus redes sociales y dio la bienvenida al funcionario al recinto legislativo. Por su parte, la senadora Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Mesa Directiva, informó la recepción del oficio formal de nombramiento y señaló que la Cámara Alta ejercerá su facultad exclusiva para determinar la ratificación.

Velasco Álvarez fue designado el 1 de abril para conducir la política exterior del país, tras la salida de Juan Ramón de la Fuente por motivos de salud. Su ratificación ante el Pleno del Senado se espera para este miércoles.

Ratificación prevista para este miércoles

Alejandro Murat, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, confirmó que la votación para ratificar a Velasco Álvarez está programada para este miércoles, con la intención de arrancar temprano y tener el resultado ante el Pleno hacia el mediodía.

La senadora Cynthia López Castro anticipó el voto favorable con entusiasmo, destacando la trayectoria del diplomático dentro de la SRE.

La Cámara Alta analizará en los próximos días la designación enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, en cumplimiento de los procedimientos constitucionales que otorgan al Senado la atribución de ratificar al responsable de la política exterior
La Cámara Alta analizará en los próximos días la designación enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, en cumplimiento de los procedimientos constitucionales que otorgan al Senado la atribución de ratificar al responsable de la política exterior

El perfil del próximo canciller

Velasco Álvarez acumula una carrera consolidada dentro de la propia Secretaría de Relaciones Exteriores, con énfasis en la relación con América del Norte:

  • Subsecretario para América del Norte — octubre 2025 a la fecha
  • Jefe de la Unidad para América del Norte — 2021 a octubre 2025
  • Director General para América del Norte — cargo previo

Su especialización en la relación con Estados Unidos y Canadá cobra relevancia en un contexto marcado por la renegociación del T-MEC y las tensiones comerciales con Washington.

La agenda que le esperaría como canciller

De acuerdo con lo expresado por el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, a Velasco Álvarez se le solicitará poner sus “mejores oficios” en dos frentes prioritarios:

  • La ratificación del T-MEC, en medio de presiones comerciales con Estados Unidos
  • Mantener la candidatura de Michelle Bachelet ante organismos de Naciones Unidas
Nombramiento que hace la Presidenta Claudia Sheinbaum al C. Roberto Velasco Álvarez
Nombramiento que hace la Presidenta Claudia Sheinbaum al C. Roberto Velasco Álvarez

¿Quién es Roberto Velasco Álvarez?

Con 38 años, Velasco Álvarez es uno de los funcionarios más jóvenes en alcanzar un cargo de este nivel dentro de la cancillería. Nacido el 14 de septiembre de 1987 en la Ciudad de México, es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y tiene una maestría en Políticas Públicas por la Universidad de Chicago.

Su vínculo con la SRE inició en 2018, cuando el entonces canciller Marcelo Ebrard lo incorporó durante la transición de gobierno. Desde 2020 ha coordinado la agenda con América del Norte, primero como director general del área, luego como jefe de la Unidad para América del Norte y, desde octubre de 2025, como subsecretario para América del Norte, cargo para el que fue ratificado por el propio Senado.

Ha participado en negociaciones bilaterales con Estados Unidos en materia de aranceles, seguridad, movilidad humana y cooperación regional, así como en reuniones trilaterales del T-MEC.

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