México

Roberto Velasco avanza hacia su ratificación en el Senado tras reunión con la SRE

La reunión forma parte de la preparación para su ratificación como titular de Relaciones Exteriores

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El proceso de ratificación continúa en curso y se espera nueva información en las próximas horas.
El proceso de ratificación continúa en curso y se espera nueva información en las próximas horas.

El secretario designado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco Álvarez, sostuvo una reunión con el cuerpo directivo de la Cancillería como parte de los preparativos rumbo a su proceso de ratificación en el Senado de la República.

Reunión en la SRE define prioridades de política exterior

De acuerdo con la propia Cancillería, el encuentro tuvo como objetivo dar seguimiento a los avances de cada área y establecer los temas prioritarios que marcarán la agenda diplomática en la nueva etapa.

Durante el diálogo, se revisaron líneas de trabajo alineadas a las directrices de la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de política exterior, en un contexto internacional caracterizado por cambios en alianzas, tensiones geopolíticas y reconfiguración económica.

Preparan ratificación de Roberto Velasco en el Senado

La reunión ocurre en paralelo al proceso legislativo que se alista en el Senado, donde se prevé analizar la propuesta del Ejecutivo para formalizar el nombramiento de Velasco como titular de la SRE.

Preparan la ratificación de Roberto Velasco en el Senado.
Preparan la ratificación de Roberto Velasco en el Senado.

La presidenta de la Cámara Alta, Laura Itzel Castillo, así como el coordinador Ignacio Mier, han indicado que están a la espera de la solicitud oficial para iniciar su revisión y posterior votación.

Cambio en la Cancillería tras salida de Juan Ramón de la Fuente

El relevo en la Secretaría de Relaciones Exteriores se da luego de la salida de Juan Ramón de la Fuente, quien dejó el cargo por motivos de salud.

Su gestión estuvo vinculada al periodo de transición política y a una etapa inicial del nuevo gobierno, en la que predominó una diplomacia con énfasis institucional.

Velasco: experiencia en operación diplomática y relación con Estados Unidos

Roberto Velasco, de 38 años, ha desarrollado su trayectoria dentro de la Cancillería, especialmente en el ámbito de la relación bilateral con Estados Unidos.

Roberto Velasco asumirá el cargo como titular de la SRE (redes de Roberto Velasco)
Roberto Velasco asumirá el cargo como titular de la SRE (redes de Roberto Velasco)

Su perfil se caracteriza por la participación en procesos de negociación y coordinación diplomática, lo que lo posiciona como un funcionario con experiencia operativa en temas estratégicos.

Ajuste en la política exterior ante un entorno global cambiante

El contexto internacional ha impulsado ajustes en la conducción de la política exterior mexicana, con un enfoque en mantener estabilidad y fortalecer relaciones clave.

En este escenario, el nombramiento de Velasco se interpreta como una apuesta por la continuidad operativa y la coordinación institucional.

  • La SRE realizó una reunión interna encabezada por Roberto Velasco
  • Se revisaron avances de áreas y temas prioritarios de política exterior
  • El encuentro se da previo a su proceso de ratificación en el Senado
  • El relevo ocurre tras la salida de Juan Ramón de la Fuente
  • La agenda internacional influye en el rediseño de la estrategia diplomática

Cancillería busca continuidad y coordinación en nueva etapa

La reunión en la SRE marca el inicio de una fase de transición en la política exterior mexicana, en la que se busca mantener la coordinación interna y responder a un entorno internacional más complejo.

El proceso de ratificación en el Senado será el siguiente paso para formalizar el nombramiento y definir el rumbo de la diplomacia mexicana en los próximos años.

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