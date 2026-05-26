Encíclica de León XIV es aplaudida por Sheinbaum: “¿Quién detenta la Inteligencia Artificial? Es muy interesante”

Claudia Sheinbaum, con un fondo de inteligencia artificial, aparece junto a un líder eclesiástico, destacando la intersección de la política, la religión y la tecnología en el debate actual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Claudia Sheinbaum aplaudió la encíclica del Papa León XIV «Magnifica humanitas» por destacar ideas humanistas ante el auge de la Inteligencia Artificial, enfatizando la importancia de identificar por qué grupos o intereses está controlada dicha tecnología.

“Se llama magnífica humanidad; imagínense ese título, para nosotros que somos humanistas, es un título excepcional (...) No solo habla de la importancia de la regulación de la Inteligencia Artificial, también dice por quién está controlada. Es una reflexión muy interesante”, dijo la mandataria.

Durante la conferencia, la presidenta leyó dos párrafos incluidos en el texto, los cuales abordan la urgencia de asumir con responsabilidad los retos del poder tecnológico actual, señalando que ahora está en manos de actores privados con gran influencia global.

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Además, destacan la necesidad de discernimiento ético y normativo ante avances como la biotecnología y la informática, exhortando a una reflexión colectiva sobre el destino común y las metas hacia las que orientar el desarrollo tecnológico y social.

Sheinbaum enfatizó la similitudes del texto del Papa con la visión humanista de la 4T y exhortó a visitar estos conceptos, independientemente de si se es católico o no.

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“Es muy interesante, quién detenta la Inteligencia Artificial, quién detenta las redes sociales, quién genera los algoritmos. Además, una reflexión humanista al final, de que no nos dejemos llevar solamente por el uso de la tecnología, sino que nos cuestionemos, regulemos y pensemos en el futuro de la humanidad; además con una visión de cercanía con los más pobres”, concluyó.