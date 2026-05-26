México

Cerca del 40% de feminicidios ocurrió en sólo 20 municipios, la mayoría en el norte de México

Otras entidades que presentaron estos delitos y no son la mayoría, se encuentran Tapachula y Tuxtla Chico en Chiapas, Toluca en Estado de México, Cuernavaca en Morelos e Iztacalco en CDMX

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delitos en aumento, violencia social, criminalidad mexicana, impunidad, víctimas, seguridad ciudadana, tragedia nacional, crimen impune. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Violencia e inseguridad siguen afectando a comunidades en México, marcadas por crímenes como feminicidio, abuso y narcotráfico. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Casi 40% de los feminicidios registrados en México entre enero y abril de 2026 se concentra en sólo 20 municipios, y la mayor parte de esas demarcaciones se ubica en el norte del país, de acuerdo con el informe sobre violencia contra las mujeres con corte al 30 de abril de 2026. El reporte precisa que 38.3% de los casos nacionales ocurrió en ese grupo de municipios, un dato que perfila focos territoriales de alta concentración en entidades como Sinaloa, Chihuahua, Sonora y Tamaulipas.

El mismo documento señala que el resto de los municipios del país acumuló 124 delitos, equivalentes a 61.7% del total nacional. Esa distribución muestra que, aunque el fenómeno está extendido, una parte sustancial de los asesinatos de mujeres investigados como feminicidio se concentra en puntos específicos.

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A nivel estatal, Sinaloa encabeza tanto la proporción de víctimas de feminicidio como la tasa por cada 100,000 mujeres entre enero y abril de 2026. El informe le asigna 13% del total nacional y una tasa de 1.67, con 27 casos registrados en ese periodo.

Morelos aparece en segundo lugar por tasa, con 1.03 y 11 casos. Después están Sonora con 0.64 y 10 casos, Chihuahua con 0.54 y 11 casos, y Tamaulipas con 0.52 y 10 casos.

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Culiacán concentra el mayor número de feminicidios en el periodo

En el desglose municipal, Culiacán ocupa el primer lugar con 20 delitos de feminicidio, equivalentes a 10% del total nacional entre enero y abril de 2026. Le siguen Reynosa, en Tamaulipas, y Venustiano Carranza, en CDMX, con cinco casos cada uno y una participación de 2.5%.

Con tres casos cada uno, el informe ubica a Benito Juárez en Quintana Roo, Centro en Tabasco, Chihuahua en Chihuahua, Cuauhtémoc en Chihuahua, Cuautla en Morelos, Hermosillo en Sonora, Juárez en Chihuahua, Mexicali en Baja California, Tapachula en Chiapas, Toluca en Estado de México y Tuxtla Chico en Chiapas. También identifica a Anáhuac, en Nuevo León, con dos casos y 1% del total, la misma cifra que Cajeme en Sonora, Cuernavaca en Morelos, Durango en Durango, Irapuato en Guanajuato e Iztacalco en CDMX.

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Ese bloque de 20 municipios también coincide con los puntos que el reporte coloca entre las mayores tasas de feminicidio por cada 100,000 mujeres. La relación entre volumen de casos y tasas confirma una concentración simultánea en número absoluto y en incidencia relativa.

El documento detalla que las cifras provienen de carpetas de investigación iniciadas ante el Ministerio Público y enviadas cada mes por las procuradurías y fiscalías de las 32 entidades. También aclara que se trata de presuntos hechos delictivos, por lo que los registros pueden actualizarse en meses posteriores.

El feminicidio es el delito con mayor proporción de víctimas mujeres

En la comparación nacional por delito y sexo de la víctima, el feminicidio ocupa el primer lugar con 98.1% de víctimas mujeres. Después aparece el rapto, con 75.0% de mujeres, 16.7% de hombres y 8.3% de personas no identificadas.

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En corrupción de menores, 62.7% de los hechos corresponde a mujeres, 28.8% a hombres y 8.5% a no determinado. En trata de personas, 62.6% de las víctimas son mujeres, 15.3% hombres y 22% no determinado.

Para lesiones dolosas, el informe marca 46.5% de mujeres, 51.0% de hombres y 2.5% no identificado. En lesiones culposas, 32.7% corresponde a mujeres, 61.2% a hombres y 6.1% a no determinado.

En secuestro, 18.6% de las víctimas son mujeres y 80.4% hombres. En homicidio culposo, 15.9% corresponde a mujeres y 69.8% a hombres, mientras que en homicidio doloso 8.7% de las víctimas son mujeres y 88.8% hombres.

El informe también ubica otros focos de violencia letal contra mujeres fuera de la clasificación de feminicidio. En víctimas mujeres de homicidio doloso por entidad, Guanajuato ocupa el primer lugar con 13.5% y 72 casos, seguido por Guerrero con 7.3% y 39 casos, Morelos con 6.8% y 36 casos, Michoacán con 6.6% y 35 casos, y Colima con 5.8% y 31 casos.

Por tasa de homicidio doloso por cada 100,000 mujeres, Colima aparece en primer sitio con 7.96 y 31 casos. Después se encuentran Morelos con 3.37 y 36 casos, Guanajuato con 2.12 y 72 casos, Guerrero con 2.08 y 39 casos, y Sonora con 1.53 y 24 casos.

En lesiones dolosas contra mujeres, el Estado de México concentra 32.9% de las víctimas nacionales con 8,752 casos, y Guanajuato 11.0% con 2,915. Entre ambas entidades reúnen 43.9% del total nacional de ese delito.

  • El 38.3% de los feminicidios de enero a abril de 2026 se concentró en 20 municipios.
  • Sinaloa ocupó el primer lugar nacional en víctimas y tasa de feminicidio, con 27 casos y una tasa de 1.67.
  • Culiacán encabezó la lista municipal con 20 delitos, equivalentes a 10% del total nacional.

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