Gelatina de limón y albahaca: postre digestivo, bajo en calorías y con vitamina C

Hay postres que sorprenden por su simpleza y frescura. La gelatina de limón y albahaca es una opción diferente, ligera y sumamente aromática, ideal para los días calurosos o como broche final de una comida abundante.
El jugo de limón natural aporta vitamina C y un toque ácido, mientras que la albahaca le da un perfil herbal y elegante, transformando una gelatina común en un postre gourmet.
Esta receta no lleva lácteos ni gelatina animal si usás agar-agar, por lo que es apta para veganos y personas con intolerancia. Además, es baja en calorías, muy digestiva y ayuda a refrescar el aliento.
Receta de gelatina de limón y albahaca
La base es jugo de limón fresco, agua, un toque de azúcar o stevia, hojas de albahaca y agar-agar para cuajar. El resultado es una gelatina translúcida, de color suave, con aroma y sabor a jardín.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 2 horas y 15 minutos
- Preparación activa: 10 minutos
- Reposo en frío: 2 horas
Ingredientes
- 400 ml de agua
- 100 ml de jugo de limón natural (3-4 limones)
- 2-3 cucharadas de azúcar, stevia o endulzante a gusto
- 1 y 1/2 cucharadita de agar-agar en polvo
- 10-12 hojas frescas de albahaca
- Ralladura de 1 limón (opcional, para potenciar el aroma)
Cómo hacer gelatina de limón y albahaca, paso a paso
- Lavar bien las hojas de albahaca y cortarlas en tiras finas. Reservar algunas enteras para decorar.
- En una cacerola, mezclar el agua, el jugo y la ralladura de limón, el azúcar y el agar-agar.
- Llevar a fuego medio y, apenas comience a hervir, agregar la albahaca.
- Cocinar 2-3 minutos, revolviendo, hasta que el agar-agar se disuelva.
- Retirar del fuego, colar si preferís una textura más lisa o dejar las hojas para un efecto visual.
- Volcar en moldes individuales o un molde grande. Llevar a la heladera por al menos 2 horas, hasta que cuaje.
- Desmoldar y servir decorando con hojas frescas de albahaca y ralladura de limón.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4 porciones medianas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 35
- Grasas: 0 g
- Carbohidratos: 8 g
- Proteínas: 0 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, hasta 3 días en recipiente tapado.}