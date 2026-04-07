Gelatina de limón y albahaca: postre digestivo, bajo en calorías y con vitamina C

(Gemini)

Hay postres que sorprenden por su simpleza y frescura. La gelatina de limón y albahaca es una opción diferente, ligera y sumamente aromática, ideal para los días calurosos o como broche final de una comida abundante.

El jugo de limón natural aporta vitamina C y un toque ácido, mientras que la albahaca le da un perfil herbal y elegante, transformando una gelatina común en un postre gourmet.

Esta receta no lleva lácteos ni gelatina animal si usás agar-agar, por lo que es apta para veganos y personas con intolerancia. Además, es baja en calorías, muy digestiva y ayuda a refrescar el aliento.

Receta de gelatina de limón y albahaca

La base es jugo de limón fresco, agua, un toque de azúcar o stevia, hojas de albahaca y agar-agar para cuajar. El resultado es una gelatina translúcida, de color suave, con aroma y sabor a jardín.

(Gemini)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 2 horas y 15 minutos

Preparación activa: 10 minutos

Reposo en frío: 2 horas

Ingredientes

400 ml de agua 100 ml de jugo de limón natural (3-4 limones) 2-3 cucharadas de azúcar, stevia o endulzante a gusto 1 y 1/2 cucharadita de agar-agar en polvo 10-12 hojas frescas de albahaca Ralladura de 1 limón (opcional, para potenciar el aroma)

Cómo hacer gelatina de limón y albahaca, paso a paso

Lavar bien las hojas de albahaca y cortarlas en tiras finas. Reservar algunas enteras para decorar. En una cacerola, mezclar el agua, el jugo y la ralladura de limón, el azúcar y el agar-agar. Llevar a fuego medio y, apenas comience a hervir, agregar la albahaca. Cocinar 2-3 minutos, revolviendo, hasta que el agar-agar se disuelva. Retirar del fuego, colar si preferís una textura más lisa o dejar las hojas para un efecto visual. Volcar en moldes individuales o un molde grande. Llevar a la heladera por al menos 2 horas, hasta que cuaje. Desmoldar y servir decorando con hojas frescas de albahaca y ralladura de limón.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 35

Grasas: 0 g

Carbohidratos: 8 g

Proteínas: 0 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 3 días en recipiente tapado.}