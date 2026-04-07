Falta de conocimiento en seguridad: la hipótesis de la salida de Juan Ramón de la Fuente como canciller, según Jesús Lemus

Juan Ramón de la Fuente justificó su salida por presuntos problemas de salud. REUTERS/Eduardo Muñoz

El pasado miércoles primero de abril, Juan Ramón de la Fuente dejó la titularidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), informó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

De acuerdo con lo informado por la misma presidenta, De la Fuente habría dejado el cargo por temas de salud. En su lugar, quedó al frente de la dependencia Roberto Velasco Álvarez, quien era subsecretario para América del Norte de la SRE.

“El Doctor Juan Ramón de la Fuente tomó la decisión de dejar el cargo de secretario de Relaciones Exteriores por motivos de salud. Es parte de nuestro proyecto y, cuando termine su rehabilitación, se reincorporará con nosotros en otra tarea. He decidido proponer al Senado de la República al Maestro Roberto Velasco Álvarez como canciller. Roberto nos ha acompañado hasta ahora como subsecretario para América del Norte. Les dejo este video para su información”, posteó la presidenta acompañado de un video en el que se encontraba con ambos.

Sin embargo, de acuerdo con el periodista y escritor Jesús Lemus Barajas, esa no habría sido la verdadera razón de su salida, y en realidad habría sido que en Estados Unidos no estaban a gusto con él.

En un capítulo del podcast Narcomundo, Lemus aseguró que en Estados Unidos no estaban contentos con cómo el canciller trataba el tema de la seguridad en México, pues no estaba enterado de lo que ocurría.

Roberto Velasco quedó al frente de la SRE.

Según el también analista, Juan Ramón de la Fuente no sabía de criminalidad, pues si le preguntaban en Estados Unidos sobre cómo iba el avance en algún tema de narcotráfico, señalaba que él no sabía de esos temas, y no le gustaban.

“El caso es que ahí está el hecho (...) Estados Unidos ya no lo quería, y no lo quería por una sencilla razón, no sabía cómo estaba el mundo criminal, porque es un tema que él siempre lo ha aborrecido, la violencia, la sangre, y él decía, hasta por salud mental, dijo en alguna ocasión, yo no toco esos temas, entonces Estados Unidos necesitaba un secretario de Relaciones Exteriores que supiera de seguridad, y entonces por eso, se veía la salida”, señaló Lemus.

“La salida de Juan Ramón de la Fuente se da porque el gobierno norteamericano no lo considera un interlocutor confiable porque no conoce el tema de la inseguridad (...) se va Juan Ramón de la Fuente porque no le supo ser el interlocutor de los programas de seguridad de Claudia Sheinbaum, no supo decirle a Estados Unidos cómo se estaba combatiendo, a quién se estaba siguiendo, cuáles eran los objetivos prioritarios, por qué se estaba buscando mejor al Abuelo Farías, o a Nicolás Sierra Santana de Michoacán, que en lugar de estar buscando a Los Chapitos o a Los Mayos, no supo explicar eso Juan Ramón de la Fuente, por eso dejó de ser un interlocutor confiable”, señaló.