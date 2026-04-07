Claudia Sheinbaum solicita una actualización a la Fiscalía de CDMX sobre el caso de los fotoperiodistas fallecidos en Axe Ceremonia

(Crédito: Presidencia)

A un año del incidente en el que dos fotoperiodistas perdieron la vida durante la cobertura del festival Axe Ceremonia, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que solicitará a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) una actualización sobre el curso de las indagatorias.

Durante sus declaraciones, la mandataria confirmó que el esclarecimiento de los hechos sigue en manos de las autoridades capitalinas. “Está en la Fiscalía General de Justicia en la Ciudad de México (...) Vamos a preguntarle a la fiscal cómo va ese proceso”, aseguró Sheinbaum, garantizando que se dará seguimiento a la vía penal del caso.

Revocación de concesión y nueva administración del recinto

A la par del proceso judicial, la titular del Ejecutivo detalló las medidas administrativas que se tomaron respecto al espacio donde se llevó a cabo el evento. Según explicó, las autoridades procedieron a retirar los permisos a los operadores privados anteriores.

CIUDAD DE MÉXICO, 05ABRIL2026.- A un año del fallecimiento de los fotógrafos Bere y Miguel tras la caída de una estructura metálica decorativa en el en Festival Axe Ceremonia, el colectivo "Hoy Somos Todo Por Miguel", integrado por familiares y amigos de Miguel Hernández, leyeron un manifiesto para exigir justicia durante un Anticoncierto realizado afuera del Parque Bicentenario. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

“En el caso administrativo se les quitó la concesión, la recuperó el gobierno federal”, puntualizó.

Actualmente, el inmueble se encuentra bajo el control de la Secretaría de Cultura. Para garantizar una operación segura y eficiente, la dependencia adoptó un modelo de gestión probado en otros recintos de gran magnitud. “Se encontró un esquema similar al Auditorio Nacional para poder administrar el espacio”, detalló la presidenta.

Sheinbaum adelantó que, bajo esta nueva administración federal, el espacio reactivará sus actividades culturales y de entretenimiento en el corto plazo, confirmando que “ya van a iniciar con algunos festivales”.