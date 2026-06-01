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A siete meses del asesinato de Carlos Manzo, Grecia Quiroz hará misa conmemorativa del ex alcalde de Uruapan

La ceremonia religiosa organizada por la viuda del ex presidente municipal de Uruapan será celebrada en la Parroquia de San Francisco, como parte de un acto de homenaje

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Un retrato en blanco y negro de un hombre con sombrero de vaquero y barba, con velas encendidas, un listón negro de luto y flores blancas en primer plano.
Un retrato en blanco y negro de un hombre con sombrero es acompañado por velas encendidas, un listón de luto y arreglos florales en un evento de conmemoración solemne. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A siete meses del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez, quien fue atacado a tiros durante el Festival de Velas el 1 de noviembre, Grecia Quiroz, actual alcaldesa de Uruapan y viuda de Manzo, convocó a la ciudadanía a una misa conmemorativa. La ceremonia tendrá lugar este lunes 1 de junio a las 17:00 horas en la Parroquia de San Francisco.

La invitación fue difundida por Grecia Quiroz a través de su cuenta oficial en la red social ‘X’, donde señaló que la misa funcionará como “un espacio de recuerdo, respeto y reconocimiento al legado de servicio de Carlos Manzo Rodríguez en favor del municipio” La alcaldesa extendió la invitación a los habitantes de Michoacán y a la ciudadanía en general, subrayando la importancia de la memoria y el homenaje al trabajo realizado por el expresidente municipal.

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Homicidio de Carlos Manzo y su impacto en Michoacán

El asesinato de Carlos Manzo sacudió el mundo político a nivel estatal y nacional, pues debido a la crisis en el municipio, el Movimiento del Sombrero, organización independiente fundada por Manzo, respaldó a Grecia Quiroz para asumir el cargo de presidenta municipal interina.

Una vez al frente de la administración municipal, Quiroz exigió justicia para su esposo y para el pueblo de Michoacán, que vivía entre extorsiones y amenazas por células criminales ligadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Este mismo grupo criminal, de acuerdo con las investigaciones oficiales, sería quien orquestó el asesinato de Manzo Rodríguez.

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Cientos de personas se manifiestan en Michoacán, vestidos de blanco en la marcha por la paz
Cientos de personas se manifiestan en Michoacán, vestidos de blanco en la marcha por la paz Crédito: Cuartoscuro

Durante su toma de protesta, la ahora alcaldesa de Urupán dirigió un mensaje a la titular del ejecutivo: “Presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum, usted no puede decir que no sabía, Carlos Manzo le pidió ayuda y usted no lo recibió y su silencio tiene nombre y apellido, tiene rostro, tiene hijos y tiene viuda (...) ustedes hablan de estrategias de inteligencia, yo hablo de mediocridad de la indiferencia”.

Esto debido a que Carlos Manzo denunciaba la falta de apoyo desde el poder federal para combatir al crimen organizado en Michoacán.

La reacción de Sheinbaum Pardo fue crear el Plan Michoacán, realizado con el apoyo de su gabinete de seguridad y con el gobierno michoacano, una estrategia que abarca acciones para combatir la delincuencia, así como atención a la población en áreas sociales, salud, cultura y educativas.

Toma de protesta de Grecia Quiroz en el Congreso de Michoacán Crédito: Legislatura del Congreso

Tras siete meses del asesinato del alcalde de Uruapan, Grecia Quiroz se prepara para participar en el 2027 en las elecciones para la candidatura a la gubernatura en Michoacán; paralelamente, sigue exigiendo que se investigue a fondo el homicidio de Manzo y se castigue a las personas responsables.

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