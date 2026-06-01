La Monstera Adansonii: la planta con hojas agujereadas que es furor en TikTok

La Monstera adansonii destaca en redes sociales por sus hojas con aberturas, fenómeno llamado fenestración, que la ha convertido en símbolo de la decoración moderna y el movimiento “Plant Parent”. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Monstera adansonii se ha convertido en una de las especies más buscadas en redes sociales, especialmente por sus llamativas hojas repletas de aberturas naturales.

Esta característica, conocida como “fenestración”, ha impulsado su popularidad y la ha consolidado como un ícono de la decoración moderna y el movimiento “Plant Parent”.

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Todos los datos y recomendaciones que se incluyen a continuación provienen de fuentes científicas oficiales, entre ellas Kew Science, NCBI Taxonomy Browser y NC State University.

Qué hace única a la Monstera adansonii

La principal diferencia entre la Monstera adansonii y otras de su género radica en la estructura de su follaje.

A diferencia de la Monstera deliciosa, cuyas hojas presentan cortes en los bordes, la adansonii desarrolla aberturas en el centro, manteniendo los bordes intactos y generando un efecto visual similar a un encaje vegetal.

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El fenómeno de las hojas agujereadas no solo responde a cuestiones estéticas.

Según registros botánicos, estas perforaciones permiten que la luz llegue a las capas inferiores de la planta, facilitando su desarrollo en ambientes de selva densa.

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En su hábitat original, que abarca regiones desde México hasta Sudamérica, este mecanismo resulta clave para su supervivencia.

Por qué la Monstera adansonii es tendencia en redes sociales

La apariencia exótica de la Monstera adansonii ha conquistado a una generación que busca integrar la naturaleza en espacios urbanos.

Videos de nuevas hojas desplegándose lentamente o plantas colgando desde macetas de macramé han alcanzado millones de visualizaciones en plataformas digitales.

La facilidad de adaptación a departamentos pequeños y ambientes con luz filtrada ha hecho que la especie gane terreno entre aficionados a la jardinería y decoradores de interiores.

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Su capacidad de transformar cualquier rincón en un entorno más natural y relajante ha sido uno de los motivos de su éxito.

La Monstera adansonii se distingue por sus hojas con aberturas centrales, a diferencia de otras especies del género. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuidados y recomendaciones para el cultivo

Quienes buscan incorporar la Monstera adansonii en sus hogares deben tener en cuenta ciertos cuidados básicos.

Es recomendable ubicar la planta en un lugar con abundante luz indirecta, ya que la exposición solar directa puede provocar quemaduras en el follaje.

El sustrato debe mantenerse húmedo, pero sin saturación, para evitar el riesgo de pudrición de raíces. Especialistas en botánica sugieren dejar secar ligeramente la superficie del suelo entre riegos y garantizar un buen drenaje en la maceta.

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Si las hojas adquieren un tono amarillo, generalmente indica exceso de agua.

La temperatura ideal para su desarrollo oscila entre los 18 y 27 ℃, evitando descensos por debajo de los 10 ℃.

El ambiente húmedo es preferido, por lo que el uso de humidificadores o bandejas con piedras mojadas puede favorecer su crecimiento.

Además, es conveniente protegerla de corrientes de aire frío.

Formas de exhibición y variantes populares

En ambientes interiores, la Monstera adansonii puede cultivarse como planta colgante o guiada sobre tutores de coco o musgo. Utilizar estas estructuras estimula el crecimiento de hojas más grandes y con aberturas más marcadas.

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La presentación colgante, dejando caer los tallos desde estanterías o muebles altos, se ha vuelto una de las tendencias visuales más replicadas en redes sociales.

Una variante especialmente codiciada por coleccionistas es la Monstera adansonii Variegata, reconocible por sus manchas blancas o crema.

Esta mutación genética la vuelve más delicada y menos resistente, ya que contiene menor cantidad de clorofila. Ejemplares de esta versión pueden alcanzar precios elevados y requieren cuidados adicionales.

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Propagación y facilidad de reproducción

Uno de los motivos por los que la Monstera adansonii ha ganado popularidad es la sencillez de su propagación.

Basta con cortar un esqueje que incluya un nodo —el punto del tallo de donde emergen raíces aéreas— y colocarlo en agua. En pocas semanas, suelen desarrollarse nuevas raíces, permitiendo obtener plantas adicionales sin dificultad.

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Los videos mostrando este proceso acumulan gran cantidad de visualizaciones, impulsando el interés por la especie entre quienes buscan actividades de autocuidado y conexión con la naturaleza.

Esta facilidad para multiplicar ejemplares ha incentivado el intercambio y la venta de esquejes en comunidades digitales.

Este infográfico detalla los cuidados esenciales, la propagación sencilla y los riesgos asociados al cultivo de la Monstera adansonii, una planta colgante muy popular en hogares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Precauciones y problemas comunes

Aunque la Monstera adansonii es resistente, existen ciertos riesgos asociados a su cultivo.

La exposición a plagas como ácaros, cochinillas y pulgones puede afectar la salud de la planta, por lo que se recomienda monitorear regularmente el estado del follaje.

Además, la especie es tóxica si se ingiere, tanto para humanos como para mascotas.

Se aconseja mantenerla fuera del alcance de niños pequeños y animales domésticos, y usar guantes al manipularla para evitar posibles irritaciones cutáneas.

El exceso de riego es la causa más frecuente de problemas, manifestándose en hojas amarillas y tallos blandos.

Mantener una rutina de cuidado adecuada y evitar cambios bruscos de temperatura contribuirá a que la planta prospere.

La Monstera adansonii como fenómeno cultural y decorativo

El furor por la Monstera adansonii refleja una tendencia creciente hacia el bienestar y la decoración basada en elementos naturales.

La planta ha pasado de ser un elemento exótico de selvas tropicales a un símbolo de estilo de vida digital y autocuidado.

La facilidad de cultivo, unida a su estética única, ha consolidado su presencia en hogares y perfiles sociales de todo el mundo, marcando un antes y un después en la relación entre naturaleza y vida urbana.