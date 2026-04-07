El estrés está asociado a enfermedades crónicas: cuáles son las claves para prevenirlo y tratarlo, según el IMSS

La Dra. Eunice Itzel Valle Arteaga directora del Hospital de Psiquiatría Morelos explicó cuales son los principales síntomas del estrés y como prevenirlos. (IMSS)

El Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS advierte que el estrés prolongado puede debilitar el sistema inmunológico y aumentar el riesgo de enfermedades. Según la doctora Eunice Itzel Valle Arteaga, factores como cambios relevantes en la vida, conflictos familiares y problemas económicos elevan la carga emocional y constituyen detonantes frecuentes de estrés.

El IMSS instó a la población a identificar señales de alerta del estrés y adoptar medidas de autocuidado, como parte de las acciones prioritarias para prevenir consecuencias negativas en la salud, según declaró la doctora EValle Arteaga, directora del Hospital de Psiquiatría Morelos.

La presencia de estrés se reconoce mediante síntomas como agobio, irritabilidad, ansiedad, nerviosismo constante, fatiga, dificultades para relajarse y alteraciones del sueño, lo que repercute en la capacidad de concentración y afecta el bienestar general, advirtió una especialista.

La alteración en el rendimiento escolar y la irritabilidad constituyen señales de alerta importantes en niñas, niños y adolescentes, mencionó la especialista del IMSS.

Principales síntomas del estrés:

Agobio

Irritabilidad

Ansiedad

Nerviosismo persistente

Dificultad para relajarse

Fatiga

Problemas de sueño

El impacto en la concentración y la calidad de vida se puede manifestar desde edades tempranas, de acuerdo con la doctora.

Respecto a esto último acorde con Mayo Clinic los síntomas de estrés pueden tener un impacto temprano en la salud física y mental, afectando numerosos aspectos de la vida diaria.

Entre las consecuencias asociadas al estrés sostenido, este organismo médico identifica los siguientes riesgos:

Presión arterial alta

Enfermedades cardíacas

Accidentes cerebrovasculares

Obesidad

Diabetes

Acceso a servicios de salud mental y líneas de atención del IMSS

El IMSS cuenta con profesionales de la psicología en todo el país, quienes intervienen en la prevención de trastornos mentales y contribuyen a la estabilidad emocional de la población derechohabiente. El servicio de psicología está disponible en unidades de primer, segundo y tercer nivel de atención, para tratar padecimientos como depresión, ansiedad, problemas de conducta y dificultades de aprendizaje en la infancia.

El Instituto dispone de una línea nacional de atención médica y salud mental: 800 2222 668. Al seleccionar la opción 4, se puede acceder a orientación sobre temas de salud mental con especialistas en la materia. Este servicio busca brindar apoyo oportuno y facilitar el acceso a atención psicológica, especialmente en situaciones de malestar persistente o crisis emocional.

La población puede solicitar atención psicológica presencial acudiendo a su Unidad de Medicina Familiar (UMF), donde el médico tratante evaluará si es necesario derivar al paciente al servicio especializado. Si la UMF dispone del servicio, la atención puede proporcionarse ahí mismo, o bien, derivarse al Hospital General de Zona correspondiente.

El servicio de psicología está disponible en unidades de primer, segundo y tercer nivel de atención para los derechohabientes en todo el país. (IMSS)

Recomendaciones para el autocuidado y prevención del estrés

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recomienda hábitos esenciales de autocuidado para la salud física y mental. Entre las medidas sugeridas se encuentran:

Dormir de siete a ocho horas diarias

Evitar las pantallas antes de acostarse

Seguir una alimentación balanceada

Realizar actividad física regular

Establecer rutinas para expresar emociones

Identificar factores estresantes

Buscar apoyo en redes sociales y de acompañamiento

Según el IMSS, estas prácticas contribuyen de manera efectiva al bienestar general y a la prevención de riesgos asociados al estrés.

No todas las respuestas al estrés aportan beneficios. Elegir métodos activos para enfrentarlo, en vez de estrategias pasivas como mirar televisión o navegar por internet, puede prevenir un aumento progresivo del malestar, señala Mayo Clinic.

Paulina Sánchez Ramírez, psicóloga clínica de la Unidad de Medicina Familiar 10 del IMSS, destacó la importancia de superar los estigmas asociados a la atención psicológica y recordó que el Instituto ofrece programas de psicoeducación, talleres y colaboración con otras disciplinas para fortalecer la salud mental.

El IMSS mantiene un Programa Institucional de Salud Mental y una estrategia de prevención enfocada en la atención oportuna de padecimientos mentales para evitar complicaciones mayores.

El IMSS instó a la población a identificar señales de alerta del estrés y adoptar medidas de autocuidado. (IMSS)