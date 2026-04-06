Sheinbaum asegura que abatimiento de ‘El Mencho’ “no está vinculado” con la negociación del T-MEC

El exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación fue abatido el 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco. Foto: Infobae

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), esté relacionado con las negociaciones del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como T-MEC.

Esta declaración la realizó luego de que el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que el operativo para la detención de Nemesio Oseguera favorecerá el acuerdo trilateral debido a que “demuestra cuál es la posición del Gobierno de México en el sentido de hacerle frente a estas organizaciones”.

Al ser cuestionada durante su conferencia de prensa matutina sobre esta afirmación por parte del funcionario federal, Sheinbaum señaló que desconocía el contexto en el que se realizaron, pero dijo que el abatimiento no está directamente vinculado con la neutralización del exlíder criminal.

No está vinculado, pero sí beneficia la relación con EEUU: Sheinbaum

Sin embargo, destacó que el operativo realizado el 22 de febrero pasado en el municipio de Tapalpa, Jalisco, sí beneficia la relación que se mantiene con los Estados Unidos.

“No sé en qué contexto lo dijo el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, esta declaración. Digamos que ayuda a la buena relación que hay con Estados Unidos en temas de seguridad y para todo lo demás. En particular este operativo pues, no necesariamente está vinculado con la negociación del T-MEC”, afirmó.

Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", exlíder del CJNG, fue sepultado en Guadalajara, Jalisco. (AFP/Redes sociales)

La presidenta también señaló que “no necesariamente” está vinculado este hecho con las negociaciones del tratado comercial debido a que los operativos de seguridad y acciones relacionadas “evidentemente mejoran la relación entre todos los países del mundo y particularmente con Estados Unidos”.

Buscarán que aranceles impuestos por Donald Trump sean eliminados

Respecto al T-MEC, la mandataria federal explicó que el objetivo del Gobierno de México es que se mantenga el acuerdo trilateral pero también buscarán que se reduzcan o eliminen los aranceles impuestos a vehículos, acero y aluminio por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desde el inicio de su administración en enero de 2025.

Dicha medida arancelaria fue utilizada por EEUU para presionar a las autoridades mexicanas con el fin de que realizaran acciones en contra de los cárteles y detener el tráfico de drogas -en particular del fentanilo-.

Ante este contexto, el Gobierno de México comenzó con una ofensiva contra las organizaciones criminales, así como para lograr la captura de sujetos buscados por los Estados Unidos, tal como fue la de Alejandro Rosales Castillo (uno de los 10 más buscados por el FBI) o Ryan Wedding, el exatleta canadiense acusado de encabezar una red de cocaína con protección del Cártel de Sinaloa.

A finales de 2025 también fueron detenidos el suegro y el cuñado de Iván Archivaldo Guzmán, líder de Los Chapitos. (SSPC)

Sheinbaum informó que también se encuentran trabajando en una presentación en la que mostrarán el impacto de los aranceles impuestos al comercio exterior en México, pero afirmó que buscarán que el acuerdo comercial permanezca a la “situación previa a la que teníamos en 2025 y que el comercio sea libre porque así está establecido″.

“Estamos seguros de que se va a mantener el tratado y las particularidades pues ya van a ser revisadas en estos meses”, comentó.

Abatimiento de “El Mencho” culminó con más de 50 muertes

El operativo encabezado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en Tapalpa, Jalisco, se llevó a cabo luego de que las autoridades identificaron al escolta de una de las parejas sentimentales de Nemesio Oseguera Cervantes.

Luego de visitarlo en el complejo de cabañas, los militares desplegaron una operación en la que, según se detalló, dos enfrentamientos provocaron que el exlíder del CJNG muriera tras resultar lesionado.

Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, informó días después del operativo que el saldo de muertos fue de más de 50 y una veintena de heridos en diferentes estados.