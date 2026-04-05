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Un año de aranceles de Trump y México no solo sobrevivió: exportó más

México aumentó sus exportaciones a EE.UU. y se reafirmó como su principal socio comercial

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Las cifras muestran un incremento en las exportaciones mexicanas y un aumento en el intercambio total de bienes, a pesar de los gravámenes sectoriales y de los desafíos derivados de las políticas proteccionistas impulsadas por el gobierno estadounidense (Infobae-Itzallana)
Las cifras muestran un incremento en las exportaciones mexicanas y un aumento en el intercambio total de bienes, a pesar de los gravámenes sectoriales y de los desafíos derivados de las políticas proteccionistas impulsadas por el gobierno estadounidense (Infobae-Itzallana)

Hace un año, cuando Donald Trump firmó órdenes ejecutivas para imponer aranceles de 25 por ciento a productos mexicanos, los pronósticos apuntaban a un impacto severo en la economía nacional.

Sin embargo, 12 meses después, los datos reflejan un escenario distinto: México no solo logró sortear las presiones comerciales, sino que incrementó sus exportaciones, desafiando las previsiones iniciales.

Los números que nadie esperaba

En febrero de 2026, México exportó a Estados Unidos bienes por 44 mil 310 millones de dólares, frente a los 41 mil 638 millones registrados en el mismo mes del año anterior.

Según datos de la Oficina del Censo del Departamento de Comercio de Estados Unidos, en los primeros dos meses del año el comercio total entre ambos países alcanzó 147 mil 322 millones de dólares, por encima de los 138 mil millones del mismo periodo de 2025.

El saldo comercial se mantuvo favorable para México por 26 mil 334 millones de dólares, y el país se consolidó como el principal socio comercial de Estados Unidos, una posición que la tormenta arancelaria no logró desplazar.

La clave: dominar las reglas del juego

Detrás de estos resultados hay una historia de adaptación acelerada. Ante aranceles sectoriales que incluyeron 50 por ciento al acero y aluminio y 25 por ciento a automóviles y camiones ligeros, las empresas mexicanas reconfiguraron cadenas de suministro, sustituyeron proveedores y rediseñaron productos para cumplir con las reglas de origen del T-MEC.

Según un análisis de Banamex, el cumplimiento de dichas reglas saltó de 48.6 por ciento antes de la política arancelaria a 75.1 por ciento al cierre de 2025, un incremento de 26.5 puntos porcentuales.

Hoy, aunque más del 45 por ciento de las importaciones estadounidenses desde México enfrentan aranceles sectoriales, el impacto efectivo se reduce a cerca del 5 por ciento, gracias a que 83 por ciento de las exportaciones mexicanas están protegidas por el tratado.

Marcelo Ebrard sostiene una reunión con el embajador Jamieson Greer y su equipo para iniciar las discusiones sobre la revisión del T-MEC. Foto: X/@m_ebrard
Marcelo Ebrard sostiene una reunión con el embajador Jamieson Greer y su equipo para iniciar las discusiones sobre la revisión del T-MEC. Foto: X/@m_ebrard

México también movió sus fichas

La adaptación no fue solo defensiva. El país aplicó aranceles de hasta 50 por ciento a más de mil 400 productos provenientes de naciones sin acuerdo comercial —principalmente de China—, como parte de una estrategia para fortalecer su industria local y atender las presiones de Washington sobre el ingreso de mercancías asiáticas al mercado norteamericano.

La sombra sobre el crecimiento

El éxito exportador no ha sido suficiente para detonar el crecimiento interno. José Carlos Sánchez, economista jefe de HSBC México, señaló que la incertidumbre en torno al T-MEC afectó la inversión durante 2025 y explica parte del bajo desempeño económico del país, aunque subrayó que la integración comercial bilateral se mantiene sólida.

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó en su conferencia matutina cómo afecta a México el reciente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, que anuló aranceles impuestos por Donald Trump, y analizó el nuevo esquema arancelario implementado por la Casa Blanca. (Infobae-Itzallana López)
La presidenta Claudia Sheinbaum explicó en su conferencia matutina cómo afecta a México el reciente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, que anuló aranceles impuestos por Donald Trump, y analizó el nuevo esquema arancelario implementado por la Casa Blanca. (Infobae-Itzallana López)

Julio, la prueba de fuego

Con las primeras mesas de trabajo formales entre México y Estados Unidos arrancadas desde el 16 de marzo de 2026, la revisión formal del T-MEC programada para julio definirá la extensión del tratado por otros 16 años.

Los analistas son claros: un acuerdo exitoso permitiría recuperar la inversión y generar certidumbre en la segunda mitad del año. Una negociación prolongada, en cambio, podría golpear a la manufactura y otros sectores clave justo cuando México más necesita crecer.

El país demostró capacidad de adaptación bajo presión arancelaria. Ahora viene la negociación más importante de la década, y esta vez no bastará con reconfigurar cadenas de suministro: habrá que sentarse a la mesa y sostener lo ganado.

Los números que nadie esperaba

En febrero de 2026, México exportó a Estados Unidos bienes por 44 mil 310 millones de dólares, frente a los 41,638 millones registrados en el mismo mes del año anterior. En los primeros dos meses del año, el comercio total entre ambos países alcanzó 147 mil 322 millones de dólares, por encima de los 138,000 millones del mismo periodo de 2025.

El saldo comercial se mantuvo favorable para México por 26 mil 334 millones de dólares, y el país se consolidó como el principal socio comercial de Estados Unidos, una posición que la tormenta arancelaria no logró desplazar.

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