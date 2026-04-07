Carlota de café sin horno: receta fácil y cremosa que puedes preparar en casa

La carlota de café es la receta de postre fácil y sin horno que conquista por su sabor intenso y textura suave. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparar un postre delicioso no siempre requiere horno ni técnicas complicadas. La carlota de café se ha convertido en una opción popular por su sencillez y su sabor intenso, ideal para quienes buscan algo dulce sin invertir demasiado tiempo.

Esta receta destaca por su textura suave y su equilibrio entre lo cremoso y el toque aromático del café. Además, permite ajustar la intensidad del sabor según el gusto de cada persona, lo que la vuelve versátil y atractiva.

Otro punto a favor es que no necesitas experiencia en repostería. Con pocos pasos y algo de paciencia para el reposo, es posible lograr un resultado digno de cualquier ocasión especial o simplemente para disfrutar en casa.

Una mezcla cremosa con sabor intenso

La preparación de la carlota de café destaca por su sencillez, ideal para quienes buscan un postre rápido y delicioso. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer paso consiste en integrar los ingredientes base en un recipiente. El queso crema debe estar a temperatura ambiente para facilitar su manejo, mientras que la leche condensada aporta el dulzor característico.

A esta base se le agregan vainilla y canela al gusto, lo que ayuda a resaltar los sabores. El café, protagonista de la receta, se disuelve previamente en agua caliente y se deja enfriar antes de incorporarlo a la mezcla.

Con ayuda de una batidora, se integran todos los elementos hasta obtener una consistencia uniforme. Después se añade la crema para batir poco a poco, procurando que esté fría para lograr una textura más firme.

Receta de carlota de café

Este postre de café permite ajustar la intensidad del sabor y se adapta al gusto de cada persona de forma versátil. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

1 barra de queso crema a temperatura ambiente

1 lata de leche condensada

Vainilla al gusto

Canela al gusto

3 cucharadas de café

½ taza de agua caliente

3 tazas y media de crema para batir (fría)

Galletas

Café con leche (opcional, para remojar galletas)

Cacao en polvo

Preparación

Disolver el café en el agua caliente y dejar enfriar

Mezclar el queso crema, la leche condensada, vainilla, canela y el café disuelto

Batir hasta integrar y añadir poco a poco la crema para batir fría.

Remojar las galletas en café con leche (opcional)

Colocar una capa de galletas en un molde y cubrir con la mezcla.

Repetir el proceso según el tamaño del molde

Espolvorear cacao en polvo al final

Refrigerar durante aproximadamente ocho horas o toda la noche

Un postre frío ideal para cualquier ocasión

Refrigerar la carlota de café durante ocho horas permite integrar todos los sabores y lograr la firmeza perfecta al servir. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La carlota de café es una alternativa práctica para quienes buscan un postre sin horno y con gran sabor. Su preparación por capas permite adaptarla al tamaño del molde disponible.

El reposo en refrigeración es clave para que adquiera la firmeza adecuada y los sabores se integren por completo. Este paso garantiza una mejor experiencia al momento de servir.

Al final, se obtiene un postre equilibrado, fácil de compartir y perfecto para disfrutar en reuniones o como un antojo casero con un toque especial.