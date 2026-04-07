Carlota de café sin horno: receta fácil y cremosa que puedes preparar en casa

Preparar un postre delicioso no siempre requiere horno ni técnicas complicadas. La carlota de café se ha convertido en una opción popular por su sencillez y su sabor intenso, ideal para quienes buscan algo dulce sin invertir demasiado tiempo.
Esta receta destaca por su textura suave y su equilibrio entre lo cremoso y el toque aromático del café. Además, permite ajustar la intensidad del sabor según el gusto de cada persona, lo que la vuelve versátil y atractiva.
Otro punto a favor es que no necesitas experiencia en repostería. Con pocos pasos y algo de paciencia para el reposo, es posible lograr un resultado digno de cualquier ocasión especial o simplemente para disfrutar en casa.
Una mezcla cremosa con sabor intenso
El primer paso consiste en integrar los ingredientes base en un recipiente. El queso crema debe estar a temperatura ambiente para facilitar su manejo, mientras que la leche condensada aporta el dulzor característico.
A esta base se le agregan vainilla y canela al gusto, lo que ayuda a resaltar los sabores. El café, protagonista de la receta, se disuelve previamente en agua caliente y se deja enfriar antes de incorporarlo a la mezcla.
Con ayuda de una batidora, se integran todos los elementos hasta obtener una consistencia uniforme. Después se añade la crema para batir poco a poco, procurando que esté fría para lograr una textura más firme.
Receta de carlota de café
Ingredientes
- 1 barra de queso crema a temperatura ambiente
- 1 lata de leche condensada
- Vainilla al gusto
- Canela al gusto
- 3 cucharadas de café
- ½ taza de agua caliente
- 3 tazas y media de crema para batir (fría)
- Galletas
- Café con leche (opcional, para remojar galletas)
- Cacao en polvo
Preparación
- Disolver el café en el agua caliente y dejar enfriar
- Mezclar el queso crema, la leche condensada, vainilla, canela y el café disuelto
- Batir hasta integrar y añadir poco a poco la crema para batir fría.
- Remojar las galletas en café con leche (opcional)
- Colocar una capa de galletas en un molde y cubrir con la mezcla.
- Repetir el proceso según el tamaño del molde
- Espolvorear cacao en polvo al final
- Refrigerar durante aproximadamente ocho horas o toda la noche
Un postre frío ideal para cualquier ocasión
La carlota de café es una alternativa práctica para quienes buscan un postre sin horno y con gran sabor. Su preparación por capas permite adaptarla al tamaño del molde disponible.
El reposo en refrigeración es clave para que adquiera la firmeza adecuada y los sabores se integren por completo. Este paso garantiza una mejor experiencia al momento de servir.
Al final, se obtiene un postre equilibrado, fácil de compartir y perfecto para disfrutar en reuniones o como un antojo casero con un toque especial.