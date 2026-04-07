México

CNDH emite recomendación al IMSS-Bienestar por violencia obstétrica en muerte de mujer embarazada en Sonora

El organismo documentó impacto psicosocial en víctimas indirectas y planteó medidas de reparación y capacitación médica para evitar más casos

Guardar
Violencia en el parto - obstétrica parto humanizado o respetado
El caso de violencia obstétrica docuentada por la CNDH derivó en la muerte de la mujer. (Ilustración: Jovani Pérez | Infobae México)

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que emitió la Recomendación 12/2026 dirigida al IMSS-Bienestar, tras documentar irregularidades en la atención médica relacionadas con la muerte de una mujer en el Hospital General de Cananea, en Sonora.

De acuerdo con el organismo, los hechos provocaron una ruptura en el entorno familiar y un impacto en la esfera psicosocial de las víctimas indirectas. La CNDH señaló que las acciones y omisiones del personal de salud vulneraron el derecho a la protección de la familia, lo que afectó la convivencia entre sus integrantes.

Pide reparación del daño

Ante estos hallazgos, la Comisión solicitó al IMSS-Bienestar reparar integralmente el daño causado a las víctimas indirectas. Entre las medidas planteadas se encuentra la provisión de atención psicológica y/o tanatológica, con el objetivo de atender las afectaciones emocionales derivadas del caso.

Asimismo, pidió a la institución colaborar en las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades. También propuso diseñar e impartir un ciclo de formación en materia de derechos humanos para el personal, con la finalidad de garantizar una atención médica integral, con calidad, desde una perspectiva de género y con apego a las Normas Oficiales Mexicanas en materia de salud.

La recomendación fue notificada a sus destinatarios y se encuentra disponible para su consulta pública. (Crédito: @CNDH)
La recomendación fue notificada a sus destinatarios y se encuentra disponible para su consulta pública. (Crédito: @CNDH)

La recomendación incluye la realización de una campaña de difusión dirigida al personal médico y a los derechohabientes del Hospital General de Cananea sobre el Modelo de Atención Materna Integral. Además, se solicitó reforzar la atención en áreas como Urgencias, Hospitalización y Ginecología y Obstetricia, mediante un trato sensible, empático y digno.

La CNDH indicó que la Recomendación 12/2026 ya fue notificada a sus destinatarios y se encuentra disponible para su consulta pública. Con estas acciones, el organismo busca atender las afectaciones identificadas y establecer medidas que eviten la repetición de hechos similares en los servicios de salud.

Temas Relacionados

CNDHIMSS BienestarSonoramexico-noticias

Más Noticias

De bailar con Peso Pluma a ser recluida en Santa Martha Acatitla por presunto tráfico de droga

La SSC CDMX detuvo a varias personas por su probable participación en una red de tráfico de drogas que usaba plataformas de delivery

De bailar con Peso Pluma a ser recluida en Santa Martha Acatitla por presunto tráfico de droga

Popocatépetl tuvo 4 exhalaciones este 7 de abril

El Popocatépetl es uno de los volcanes más activos de México y está ubicado en los límites territoriales de Morelos, Puebla y el Estado de México

Popocatépetl tuvo 4 exhalaciones este 7 de abril

Becas Rita Cetina y Benito Juárez 2026: ¿Es necesario cobrar el apoyo de abril el mismo día del depósito?

El propósito principal de estas iniciativas consiste en disminuir el abandono escolar y ofrecer a los estudiantes un apoyo económico

Becas Rita Cetina y Benito Juárez 2026: ¿Es necesario cobrar el apoyo de abril el mismo día del depósito?

Con cero visibilidad y en ríos subterráneos, así es el peligroso rescate de buzos del Ejército a tres mineros en Sinaloa

Los trabajadores quedaron atrapados desde el 25 de marzo, uno logró sobrevivir tres días hasta que fue ubicado, el hecho ocurrió en la mina San Fe, de El Rosario

Con cero visibilidad y en ríos subterráneos, así es el peligroso rescate de buzos del Ejército a tres mineros en Sinaloa

¿Habrá megapuente en mayo? La combinación de fechas que podría dar hasta 4 días de descanso a estudiantes de la SEP

Estudiantes de educación básica tendrán varios descansos en mayo

¿Habrá megapuente en mayo? La combinación de fechas que podría dar hasta 4 días de descanso a estudiantes de la SEP
MÁS NOTICIAS

NARCO

Transportistas de Tlaxcala denuncian secuestro de compañeros tras paro nacional: culpan a la gobernadora y a Sheinbaum

Transportistas de Tlaxcala denuncian secuestro de compañeros tras paro nacional: culpan a la gobernadora y a Sheinbaum

Investigan a 3 personas por el secuestro y asesinato de Pedro Valencia, secretario de Ayuntamiento de Ocampo en Michoacán

Estados Unidos destaca golpe a cárteles mexicanos con la captura de 26 líderes detenidos

Operativo Desconexión en Cuautitlán Izcalli: aseguran tres inmuebles y detienen a cinco presuntos extorsionadores

“El 85”, fundador del CJNG enfrenta audiencia clave en Estados Unidos

ENTRETENIMIENTO

¿Karime Pindter y Yordi Rosado juntos? La influencer responde a rumores

¿Karime Pindter y Yordi Rosado juntos? La influencer responde a rumores

Juan de Dios Pantoja pide paz ante acusaciones de Steff Loaiza: “Esta vez sí le afectó a Kim”

Influencer revela que Kenia Os lo ayudó a pagar cuenta hospitalaria de su madre: “Tiene un gran corazón”

Difunden video de Kimberly Loaiza donde ayuda a su cuñado con 600 mil pesos mientras su familia pide donaciones para su madre

El día que Enrique Peña Nieto arruinó la gran boda que querían Anahí y Manuel Velasco: “Era un muy mediático”

DEPORTES

Quienes son los mexicanos que salieron en el álbum del Mundial, pero no fueron convocados

Quienes son los mexicanos que salieron en el álbum del Mundial, pero no fueron convocados

Isaac del Toro finaliza en el lugar 11 durante la segunda etapa de la Vuelta al País Vasco

América vs Cruz Azul: precios de los boletos para el partido de la jornada 14 en el Estadio Banorte

CMLL confirma salida de La Catalina y revela los motivos oficiales

Tigres vs Seattle Sounders: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO los Cuartos de Final de Ida de la Concachampions 2026