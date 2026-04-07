CNDH emite recomendación al IMSS-Bienestar por violencia obstétrica en muerte de mujer embarazada en Sonora

El caso de violencia obstétrica docuentada por la CNDH derivó en la muerte de la mujer. (Ilustración: Jovani Pérez | Infobae México)

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que emitió la Recomendación 12/2026 dirigida al IMSS-Bienestar, tras documentar irregularidades en la atención médica relacionadas con la muerte de una mujer en el Hospital General de Cananea, en Sonora.

De acuerdo con el organismo, los hechos provocaron una ruptura en el entorno familiar y un impacto en la esfera psicosocial de las víctimas indirectas. La CNDH señaló que las acciones y omisiones del personal de salud vulneraron el derecho a la protección de la familia, lo que afectó la convivencia entre sus integrantes.

Pide reparación del daño

Ante estos hallazgos, la Comisión solicitó al IMSS-Bienestar reparar integralmente el daño causado a las víctimas indirectas. Entre las medidas planteadas se encuentra la provisión de atención psicológica y/o tanatológica, con el objetivo de atender las afectaciones emocionales derivadas del caso.

Asimismo, pidió a la institución colaborar en las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades. También propuso diseñar e impartir un ciclo de formación en materia de derechos humanos para el personal, con la finalidad de garantizar una atención médica integral, con calidad, desde una perspectiva de género y con apego a las Normas Oficiales Mexicanas en materia de salud.

La recomendación fue notificada a sus destinatarios y se encuentra disponible para su consulta pública. (Crédito: @CNDH)

La recomendación incluye la realización de una campaña de difusión dirigida al personal médico y a los derechohabientes del Hospital General de Cananea sobre el Modelo de Atención Materna Integral. Además, se solicitó reforzar la atención en áreas como Urgencias, Hospitalización y Ginecología y Obstetricia, mediante un trato sensible, empático y digno.

La CNDH indicó que la Recomendación 12/2026 ya fue notificada a sus destinatarios y se encuentra disponible para su consulta pública. Con estas acciones, el organismo busca atender las afectaciones identificadas y establecer medidas que eviten la repetición de hechos similares en los servicios de salud.