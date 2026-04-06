Beca Rita 2026: qué beneficiarios NO recibirán el pago de abril y por qué

La Beca Rita es uno de los programas sociales más destacados del gobierno de México que tiene la finalidad de apoyar a todos los estudiantes de nivel básico

La Beca Rita es uno de los programas sociales más destacados del gobierno de México que tiene la finalidad de apoyar a todos los estudiantes de nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) que cursen en alguna escuela pública del país.

El programa social ha iniciado su implementación por etapas: en un primer momento, brindó un apoyo monetario de 1,900 pesos bimestrales a estudiantes de secundaria; este año, la iniciativa contempla la incorporación de niños de primaria y, en una fase posterior, se prevé la inclusión de alumnos de preescolar.

La finalidad de esta política es combatir la deserción escolar con un recurso monetario y así contribuir para que estos beneficiarios puedan continuar y concluir sus estudios de manera satisfactoria.

La Beca Rita Cetina abrirá un periodo de registros en febrero de 2026 para alumnos de primaria que estudien en alguna escuela pública (Gobierno de México)

¿Qué beneficiarios no recibirán la Beca Rita Cetina?

El periodo de depósitos de la Beca Rita Cetina correspondiente al bimestre marzo-abril comenzó desde el pasado 1 de abril. Sin embargo, cabe señalar que la entrega de recursos es solamente para los alumnos de continuidad.

Tomando en cuenta esto, los beneficiarios que no recibirán el pago de abril de la beca son aquellos que se inscribieron durante el registro pasado que se llevó a cabo en marzo.

¿Cómo van los pagos de la beca?

Los pagos del programa se realizan de forma ordenada de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada beneficiario. Hasta el momento, los beneficiarios que ya recibieron su dinero, son los que su primer apellido inicia con las letras A, B, C.

Calendario completo de pagos de abril

Miércoles 1 de abril | Letras A,B

Lunes 6 de abril | Letras C

Martes 7 de abril | Letras D, E, F

Miércoles 8 de abril | Letra G

Jueves 9 de abril | Letras H, I, J, K, L

Viernes 10 de abril | Letra M

Lunes 13 de abril | Letras N, Ñ, O, P, Q

Martes 15 de abril | Letra S

Jueves 16 de abril | Letras T, U, V, W, X, Y, Z

Los pagos de la Beca Rita Cetina arrancarán este miércoles 1 de abril, reveló Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar. Video: @Julio_LeonT.

¿Cómo saber si ya me llegó el depósito de abril?

Consultar el saldo a través de los cajeros automáticos del Banco Bienestar permite verificar si el pago de abril de la Beca Rita Cetina ya fue depositado. Otra alternativa consiste en descargar la app del Banco Bienestar y revisar el saldo de la cuenta vinculada.

Además, se puede utilizar el Buscador de Estatus accediendo a buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta/ y proporcionando la CURP. También existe la opción de comunicarse al 800 900 2000, donde se solicita ingresar los 16 dígitos de la tarjeta para obtener información sobre el pago.

Para cualquier duda o aclaración, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma. Además, para cualquier duda o aclaración se puede llamar al teléfono 55 1162 0300 que opera de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.