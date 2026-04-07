Asociación de Transportistas suspende paro nacional tras reportar agresiones en carreteras de varios estados

La ANTAC suspendió temporalmente sus movilizaciones tras denunciar actos de represión en distintas entidades del país. FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) anunció la suspensión momentánea del paro nacional tras denunciar agresiones contra manifestantes en distintas carreteras del país.

En un comunicado urgente, la organización afirmó que la decisión se tomó luego de que no existen condiciones para garantizar la seguridad de quienes participan en las movilizaciones. Además, sostuvo que la protesta surgió como una exigencia legítima para trabajar sin riesgos.

“Ayer, hombres trabajadores (…) decidimos ejercer nuestro derecho a manifestarnos de manera pacífica. No salimos a pedir privilegios. Salimos a exigir lo más básico: poder trabajar sin miedo a no volver a casa”.

ANTAC aseguró que las movilizaciones buscaban visibilizar problemas como la inseguridad en carreteras, los costos operativos y la falta de condiciones dignas para el sector.

ANTAC acusa al gobierno de intimidación

La organización transportista acusó que la respuesta de las autoridades en estados como Tlaxcala, Veracruz y Chihuahua fue violenta, y señaló que, pese a su ausencia en otras ocasiones, en esta ocasión actuaron de forma represiva contra quienes solo buscan condiciones dignas para vivir y trabajar.

Ante este escenario, la organización informó que se alcanzó un acuerdo con autoridades estatales para detener las movilizaciones de forma temporal.

“Hemos llegado a un acuerdo responsable (…) vamos a detener las movilizaciones momentáneamente (…) porque hoy no podemos garantizar la integridad, la libertad ni la vida de quienes protestan”.

No obstante, advirtió que en los próximos días anunciará nuevas acciones y subrayó que el movimiento no tiene un carácter económico, sino que responde a una crisis de seguridad.

Paro nacional del 6 de abril: bloqueos y discrepancias en cifras

El paro nacional fue convocado por ANTAC en conjunto con el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), con movilizaciones reportadas por las organizaciones en al menos 20 estados del país.

En contraste, la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que se registraron 11 bloqueos en nueve entidades, lo que evidenció diferencias entre las cifras oficiales y las de los convocantes.

Las afectaciones se concentraron en carreteras estratégicas, principalmente en accesos a la Ciudad de México y rutas comerciales clave.

Gobierno federal rechaza motivos del paro y llama al diálogo

Previo y durante las movilizaciones, la Secretaría de Gobernación sostuvo que “no existe razón para manifestarse”, al asegurar que las demandas del sector han sido atendidas.

La titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez, reiteró la disposición del Gobierno federal para mantener el diálogo y pidió evitar bloqueos que afecten a terceros.

Según la dependencia, se han realizado mesas de trabajo y otorgado apoyos al sector transporte y agrícola en los últimos meses.

Sheinbaum minimiza impacto de bloqueos y reitera apertura

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como “pocos” los bloqueos registrados durante la jornada y aseguró que en varios casos se habilitaron rutas alternas.

“Fueron realmente pocos bloqueos (…) y se atiende, siempre va a haber diálogo”, declaró.

También reiteró que los apoyos gubernamentales se entregan de manera directa a los trabajadores, no a organizaciones.

Inseguridad y costos, eje de las demandas del transporte

Las organizaciones convocantes han insistido en que el paro responde a problemas estructurales, especialmente la inseguridad en carreteras.

Denuncian que delitos como robos, extorsiones y agresiones forman parte de la actividad cotidiana del sector, lo que impacta directamente en operadores y sus familias.

A ello se suman los altos costos operativos, como el precio del diésel, peajes y otros insumos.

Principales exigencias de transportistas y productores

Durante la jornada, transportistas y productores agrícolas plantearon demandas concretas al Gobierno federal:

Mayor seguridad en carreteras y combate a robos y extorsiones

Reducción en el costo del diésel y otros insumos

Eliminación de actos de corrupción en retenes

Tarifas justas para el transporte de carga

Apoyos directos al campo y mejores condiciones de comercialización

Mejora de infraestructura carretera

Fin a la criminalización del transporte y del sector agrícola

Conflicto abierto y próximas movilizaciones

Aunque la ANTAC suspendió temporalmente el paro, el conflicto con autoridades federales permanece abierto.

La organización dejó claro que la pausa responde a condiciones de riesgo y no a la resolución de sus demandas, por lo que prevé retomar movilizaciones en los próximos días.

“No hay mesa de diálogo que pueda sustituir la realidad que se vive en el asfalto”.

El desenlace dependerá de los acuerdos que puedan alcanzarse entre autoridades y organizaciones en un contexto donde el transporte de carga y el campo mantienen un papel clave en la economía nacional.