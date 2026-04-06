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Paro nacional de transportistas del 6 de abril divide al sector: organizaciones rechazan bloqueos y ANTAC responde

Diversas agrupaciones del autotransporte y del sector agropecuario se deslindan de la convocatoria impulsada por la Asociación Nacional de Transportistas

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Organizaciones del transporte se deslindan del paro nacional convocado por ANTAC.
Organizaciones del transporte se deslindan del paro nacional convocado por ANTAC.

A unas horas del paro nacional convocado para el 6 de abril por la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), múltiples organizaciones del sector se han pronunciado públicamente para deslindarse de la movilización y rechazar los bloqueos carreteros.

Entre ellas se encuentran:

  • Alianza de Autotransportistas
  • Comerciantes Metropolitanos (ACME)
  • Alianza Mexicana de Transportistas (AMTAC)
  • Organización Integradora de Derechos Convencionales (INDECO)
  • Honorable Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (HAMOTAC)

Además de cámaras empresariales como la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

En conjunto, estas agrupaciones coinciden en que, si bien existen problemáticas reales en el sector, la vía para atenderlas debe ser el diálogo institucional y no la paralización del país.

Sector empresarial y autotransporte piden diálogo y continuidad económica

La Concamin y organismos como ANPACT, ANTP, CANACAR y CANAPAT subrayaron que no respaldan la convocatoria de la ANTAC y advirtieron sobre los posibles efectos de un paro en la economía nacional.

La Concamin se deslindó del paro nacional convocado por ANTAC.
La Concamin se deslindó del paro nacional convocado por ANTAC.

En un pronunciamiento conjunto, señalaron: “las organizaciones que integran este pronunciamiento (…) no formamos parte de dicha iniciativa” y reiteraron que los retos del sector deben atenderse mediante coordinación con autoridades.

Las agrupaciones destacaron que el autotransporte es un pilar para:

  • El abasto de mercancías en todo el país
  • La movilidad de millones de personasEl funcionamiento de cadenas de suministro
  • La actividad económica en periodos de alta demanda, como Semana Santa

Advirtieron que cualquier interrupción en carreteras impacta directamente en el comercio, los servicios y el acceso a bienes básicos.

ACME, AMTAC e INDECO fijan postura contra bloqueos carreteros

Organizaciones de transportistas también emitieron comunicados en los que, sin negar las dificultades del sector, rechazaron sumarse a los bloqueos.

ACME sostuvo que la solución no puede ser “la paralización del país” y llamó a mantener en movimiento la economía.

Paro nacional de transportistas del 6 de abril divide al sector: organizaciones rechazan bloqueos y ANTAC responde.
Paro nacional de transportistas del 6 de abril divide al sector: organizaciones rechazan bloqueos y ANTAC responde.

En su posicionamiento, enfatizó la importancia de no afectar a la ciudadanía ni al sector productivo.

Por su parte, la AMTAC reconoció problemas como el alza de combustibles y la falta de tarifas justas, pero afirmó que estos deben resolverse en mesas de trabajo.

“No queremos llamar la atención de los gobiernos mediante los bloqueos carreteros”, indicó.

INDECO, en tanto, señaló que prioriza el derecho de libre tránsito y la entrega de mercancías, por lo que descartó participar en movilizaciones que puedan afectar la vida diaria del país.

HAMOTAC también se deslindó del paro y aseguró que la convocatoria “no representa al transporte organizado nacional”, insistiendo en privilegiar mecanismos formales de diálogo.

Productores agrícolas también se deslindan pese a demandas pendientes

El rechazo al paro no se limita al sector transporte.

La Confederación Agropecuaria de México, a través del Comité Pro-Mejoramiento del Agro Guanajuatense, informó que no participará en las movilizaciones.

El Comité Pro-Mejoramiento del Agro Guanajuatense se deslindó del paro nacional convocado por ANTAC.
El Comité Pro-Mejoramiento del Agro Guanajuatense se deslindó del paro nacional convocado por ANTAC.

En su comunicado, la organización aclaró: “nosotros no nos vamos a movilizar”, aunque reconoció que existen pendientes importantes en la agenda del campo.

Entre los temas que continúan en negociación se encuentran:

  • Pago del precio de garantía del trigo ciclo 2024-2025
  • Liquidación total de incentivos al maíz 2025
  • Reactivación del programa de diésel agropecuarioInclusión de maíz amarillo y sorgo en apoyos
  • Ajustes en programas de fertilizantes
  • Cambios regulatorios en materia de agua y energía

A pesar de estas demandas, señalaron que mantienen mesas de trabajo con autoridades y que más del 90% de los incentivos al maíz ya han sido cubiertos, lo que, afirman, evita un escenario crítico inmediato.

ANTAC defiende el paro y acusa falta de unidad en el gremio

Frente a los deslindes, la ANTAC respondió con un pronunciamiento en el que lamentó la falta de unidad entre organizaciones del sector.

La agrupación sostuvo que el paro nacional no es una acción improvisada, sino una respuesta a problemas estructurales como la inseguridad en carreteras, los altos costos operativos y la falta de condiciones laborales dignas.

Transportistas de Chihuahua se alistan para el paro nacional de este lunes 5 de febrero
La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) defiende el paro como una respuesta a la crisis del sector. Foto: ANTAC

En su pronunciamiento, la organización afirmó: “el paro nacional no es un capricho, es una necesidad”, y acusó que algunas agrupaciones representan intereses empresariales alejados de la realidad de operadores y pequeños transportistas.

También criticó que se privilegie la relación con autoridades sobre la defensa del gremio, en un contexto donde —aseguran— continúan los robos, extorsiones y homicidios en carreteras.

Un paro en disputa: división en el transporte y llamado a evitar afectaciones

El escenario previo al 6 de abril muestra un sector dividido. Mientras la ANTAC insiste en la necesidad de un paro nacional para visibilizar la crisis del transporte, la mayoría de organizaciones representativas han optado por desmarcarse y apostar por el diálogo.

CALERA, ZACATECAS, 24NOVIEMBRE2025.- Productores agrícolas locales y jornaleros, mantiene bloqueos intermitentes en la caseta de cobro "Calera", sobre la carretera federal No. 45; en protesta por la Reforma a la Ley de Aguas Nacionales, impulsada por el gobierno federal y como parte de la comvocatoria de transportistas y productores al paro carretero. FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM
El sector transportista se muestra dividido ante el paro convocado por ANTAC. FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM

El contraste refleja dos posturas:

  • Quienes apoyan el paro, argumentando abandono institucional, inseguridad y crisis económica
  • Quienes lo rechazan, señalando riesgos para la economía, la movilidad y la población

En medio de esta disputa, las autoridades no han emitido una postura única sobre la convocatoria, mientras las organizaciones llaman a evitar bloqueos que puedan afectar a terceros.

El desarrollo del paro y su impacto dependerán, en gran medida, de la capacidad de convocatoria de la ANTAC frente a un sector que, al menos en el plano institucional, ha decidido no respaldar la movilización.

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