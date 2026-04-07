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Alfredo Adame reacciona a la detención de Alberto del Río ‘El Patrón’ por presunta violencia familiar

El actor recordó los episodios de tensión y las amenazas verbales que intercambió con Del Río, señalando supuestos antecedentes de violencia del exluchador

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Alfredo Adame
El actor recordó los episodios de tensión y las amenazas verbales que intercambió con Del Río, señalando supuestos antecedentes de violencia del exluchador. (Captura de pantalla La Granja VIP)

La detención de Alberto del Río en San Luis Potosí por presunta violencia contra su esposa provocó una reacción inmediata de Alfredo Adame, quien aprovechó sus redes sociales para emitir un mensaje directo y cargado de ironía sobre la situación del luchador. En una historia de Instagram, el actor publicó una fotografía de Del Río detenido, acompañada de un meme del personaje Thanos con la frase: “Me llamaron loco”. La publicación aludió a los múltiples enfrentamientos y acusaciones cruzadas que ambos protagonizaron en el reality La Granja VIP en 2025.

La intervención de la Guardia Civil estatal ocurrió el lunes 6 de abril, después de una llamada de emergencia al 911 en la que María del Carmen Rodríguez Lucero, esposa de José Alberto Rodríguez, nombre real de El Patrón, solicitó auxilio por agresiones físicas y verbales. De acuerdo con los reportes, al llegar al domicilio, los agentes observaron lesiones en la víctima y procedieron a poner al exluchador a disposición de la Fiscalía General del Estado.

Alfredo Adame
Alfredo Adame reaccionó en redes sociales a la detención de Alberto del Río por presunta violencia contra su esposa en San Luis Potosí, retomando su histórica rivalidad con el luchador. (Captura de pantalla TikTok)

La rivalidad entre Adame y Del Río escaló durante su participación en La Granja VIP, donde los enfrentamientos verbales y las amenazas se volvieron frecuentes. En una nominación transmitida en el programa, El Patrón acusó a Adame de manipular la verdad y de buscar atención con actitudes conflictivas. La declaración fue contundente: “No te importa cuánto dañes cambiando la verdad por la mentira, girando la ficción con la realidad. Te nomino nada más por eso, ni siquiera estabas en mi mira esta noche. Va a ser un privilegio y un placer ser yo el que te saque de esta granja”.

Alfredo Adame respondió de inmediato: “En las últimas 3 semanas he escuchado 5 o 6 ocasiones de tu parte que me vas a tirar 3 dientes, eso no va a suceder porque primero te reviento el hocico antes de que me toques la cara”. El actor rechazó haber manipulado los hechos y sostuvo que el origen del conflicto no partió de él. Más adelante, durante una entrevista con Mich TV, el también llamado “Golden Boy” revivió el historial legal de Del Río en EEUU, donde enfrentó acusaciones de violencia doméstica.

El actor publicó un mensaje irónico, acompañado de un meme, en referencia a los enfrentamientos que ambos mantuvieron durante el reality La Granja VIP. (Captura de pantalla @alfredoadame.goldenboy)
El actor publicó un mensaje irónico, acompañado de un meme, en referencia a los enfrentamientos que ambos mantuvieron durante el reality La Granja VIP. (Captura de pantalla @alfredoadame.goldenboy)

Adame insistió: “Ya una vez habíamos tenido un encontronazo en el programa SNSerio en Monterrey y me dijo: ‘No, yo sé de tus cualidades de artes marciales’, la neta, como temeroso. Y aquí (en La Granja VIP) también, como temeroso (...) El cuate no impone nada, es más la fama”.

Las declaraciones de Alfredo Adame han dividido opiniones entre los usuarios de redes sociales, donde algunos respaldan su versión y otros lo criticaron.

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