Este es el estado de salud de las personas heridas a mas de tres meses de la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia en Iztapalapa, CDMX

El accidente ocurrido el pasado 10 de septiembre en los límites con el Estado de México dejó un saldo de 32 personas fallecidas

El accidente en la alcaldía
El accidente en la alcaldía Iztapalapa dejó un saldo de 32 personas fallecidas y más de 60 heridos. Foto: Valentina / Agencia AFP.

Autoridades del Gobierno de la Ciudad de México presentaron avances y detalles del accidente ocurrido hace más de tres meses en el Puente de la Concordia en la alcaldía Iztapalapa, de la capital del país.

La volcadura de una pipa de gas provocó una explosión el pasado 10 de septiembre en dicha demarcación local, cerca de los límites con el Estado de México, que dejó un saldo total de 32 personas fallecidas y un total de 63 lesionadas.

Este domingo 21 de diciembre por la mañana, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, junto con diferentes funcionarios locales, presentaron un informe sobre este accidente en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

La mandataria capitalina estuvo acompañada de la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Bertha María Alcalde Luján; el encargado de la Secretaría de Gobierno de la capital del país, César Cravioto Romero; el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) local, Pablo Vázquez Camacho; y quien se desempeña como secretaria de Salud del Gobierno capitalino, Nadine Flora Gasman Zylbermann.

Autoridades del Gobierno de la
Autoridades del Gobierno de la CDMX revelaron los detalles del accidente ocurrido hace más de tres meses. Foto: X/@SeGobCDMX.

Medios de comunicación preguntaron cuál era el estado de salud actual de las personas que habían resultado heridas durante la tarde del pasado 10 de septiembre en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México.

Nadine Flora Gasman Zylbermann, titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, explicó a la prensa cuál era el estado de salud de las personas que resultaron heridas y que recibieron hospitalización durante dicho tiempo.

Este es el estado de salud actual de las personas que resultaron heridas tras el accidente en el Puente de la Concordia tras la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa, CDMX

Nadine Flora explicó en conferencia de prensa junto a Clara Brugada cuál era el estado de salud de las personas que resultaron heridas en el Puente de la Concordia en la alcaldía Iztapalapa tras la explosión de una pipa de gas.

La funcionaria capitalina detalló que de un total de 52 personas que requirieron hospitalización, actualmente reciben algún tipo de seguimiento, según las necesidades que requieran.

Añadió que algunos se encuentran, recibieron algún tipo de curaciones, de acuerdo a sus heridas. Mencionó que otros están siendo valorados para el seguimiento de una cirugía plástica.

La secretaria de Salud capitalina enfatizó que de las personas heridas, 13 de ellas están recibiendo rehabilitación y 23 se encuentran en tratamiento de salud mental.

Expuso que es variable y depende del tipo de lesión que presentaron, así como de la evolución de estas mismas, como del tipo de rehabilitación que recibieron, por lo que dependerá el tiempo que va a necesitar cada uno.

Autoridades del Gobierno de la Ciudad de México indicaron el estado de salud de los heridos tras el accidente del pasado 10 de septiembre. Crédito: YouTube/Clara Brugada Molina.

Seguimiento de los pacientes heridos tras la explosión de la pipa de gas en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, CDMX

Gasman Zylbermann detalló que lo que es realmente importante es que cada una de las instituciones le da seguimiento a sus pacientes,

“Aún si no eran derechohabientes han mantenido la continuidad de la atención y esto ha sido un tema muy importante para los pacientes y sus familias. Y el compromiso que tienen las instituciones, el IMSS Bienestar, el IMSS, el ISSSTE, PEMEX, el Instituto de Rehabilitación en mantener y darle seguimiento hasta que las personas recuperen lo más posible su función, su autonomía, etcétera, los casos son muy variados, pero a todos se les está dando atención”, mencionó la funcionaria capitalina.

El accidente dejó un saldo
El accidente dejó un saldo de 32 personas fallecidas. Crédito: Cuartoscuro

