Suman 6 muertos por sueros vitaminados en Sonora: investigan clínica privada

La Secretaría de Salud de Sonora confirmó seis fallecimientos relacionados con sueros vitaminados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Salud de Sonora confirmó que asciende a seis el número de personas fallecidas presuntamente relacionadas con la aplicación de sueros vitaminados en una clínica privada de Hermosillo.

El caso ha activado investigaciones tanto sanitarias como penales para determinar las causas de los decesos y posibles responsabilidades médicas.

Sueros vitaminados en Sonora: suben a 6 las muertes confirmadas

De acuerdo con el reporte oficial, se han identificado nueve casos vinculados con estos tratamientos intravenosos.

Las autoridades detallaron que todas las personas afectadas recibieron soluciones que fueron prescritas, preparadas y administradas por el mismo médico, lo que ha concentrado las indagatorias en su actuación profesional.

La muerte de seis personas relacionadas a sueros vitaminados sigue bajo investigación. (Crédito: FGJES)

Seis personas fallecidas

Una persona hospitalizada en estado grave

Dos pacientes dados de alta por mejoría

Todos recibieron sueros intravenosos bajo el mismo esquema médico

El tratamiento fue aplicado en una clínica privada de Hermosillo

La dependencia estatal señaló que los casos fueron detectados a partir del 1 de abril, cuando se reportaron las primeras muertes.

A partir de entonces, se inició un seguimiento epidemiológico para identificar posibles patrones y evitar nuevos contagios o afectaciones.

Investigación en Hermosillo: Fiscalía abre carpetas por muertes

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que ha abierto seis carpetas de investigación relacionadas con las denuncias presentadas por estos hechos.

Como parte de las diligencias, se realizó un cateo en el inmueble donde operaba la clínica, ubicada en la colonia Jesús García.

Durante la intervención, las autoridades aseguraron expedientes clínicos, sueros, medicamentos inyectables y equipo electrónico que será analizado como evidencia.

Las autoridades han iniciado investigaciones sanitarias y penales por el caso en Hermosillo. Crédito: FGJES

El objetivo es determinar si existieron irregularidades en la práctica médica, incluyendo posibles fallas en la preparación de las sustancias o en las condiciones de aplicación.

Clausuran clínica tras detectar casos por sueros intravenosos

El establecimiento fue clausurado el mismo 1 de abril, luego de confirmarse los primeros casos asociados a los sueros vitaminados.

Desde entonces, no se han reportado nuevos pacientes afectados, lo que, según autoridades, sugiere que el problema estaría focalizado en ese lugar.

La Secretaría de Salud indicó que la clausura forma parte de las medidas preventivas para evitar mayores riesgos a la población mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.

Análisis de laboratorio y Cofepris revisan composición de sustancias

Como parte de las indagatorias, las muestras de los sueros y otros insumos fueron enviadas a laboratorios especializados en la Ciudad de México.

En este proceso participan la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Dirección General de Epidemiología.

Las autoridades buscan determinar la composición exacta de las sustancias utilizadas, verificar si cumplían con la normatividad sanitaria vigente y detectar posibles elementos que representen un riesgo para la salud.

Las muestras aseguradas en Hermosillo serán sometidas a análisis especializados. Crédito: FGJES

También se analiza si las mezclas fueron preparadas en condiciones adecuadas de higiene y control.

Qué son los sueros vitaminados y cuáles son sus riesgos

Los sueros vitaminados son soluciones intravenosas que contienen vitaminas y minerales, como complejo B, vitamina C y electrolitos.

Su aplicación permite que los nutrientes lleguen directamente al torrente sanguíneo, lo que puede ser útil en casos clínicos específicos.

No obstante, especialistas advierten que su uso sin supervisión adecuada o en personas sin deficiencias médicas puede generar complicaciones.

Entre los riesgos se encuentran reacciones alérgicas, infecciones, alteraciones metabólicas y posibles afectaciones cardíacas o renales.

El caso continúa bajo investigación y las autoridades han señalado que la información se actualizará conforme se obtengan resultados concluyentes de los análisis de laboratorio y las indagatorias en curso.