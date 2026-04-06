¡Golazo diplomático! Princesa imperial de Japón asistirá a Nuevo León por el partido mil de la FIFA durante el Mundial 2026

La selección japonesa contará con la presencia de la realeza en un evento que marcará un precedente en el futbol internacional, mientras la entidad anfitriona destaca por el papel diplomático realizado. (Infobae-Itzallana)

Pocos gobernadores en la historia de México pueden decir que se sentaron en el Palacio de Akasaka de Tokio y se fueron con la palabra de una princesa imperial. Samuel García lo hizo. Y lo presumió con fotos.

La princesa Hisako de Takamado confirmó este lunes su asistencia al partido número 1,000 en la historia de la FIFA: el duelo entre Japón y Túnez, que se disputará el próximo 20 de junio en Nuevo León, en el marco del Mundial 2026.

Un partido que ya es historia, con realeza en las gradas

El encuentro Japón-Túnez no es un partido ordinario. Será el milésimo partido oficial que registra el máximo organismo del futbol mundial, un hito irrepetible que quedará grabado en los libros de historia. Y ocurrirá en tierras regiomontanas.

Que la princesa Hisako —quien fue vicepresidenta honoraria de la Federación Japonesa de Futbol durante años— haya aceptado personalmente la invitación no es un detalle menor. Es un guiño diplomático y simbólico de primer nivel: la realeza japonesa viajará hasta el norte de México para ver a su selección en el partido más histórico del torneo.

La jugada detrás del viaje a Tokio

García no mandó un oficio ni una invitación formal por correo. Viajó hasta Japón, pidió audiencia y se presentó en persona en el Palacio de Akasaka, una de las residencias oficiales de la familia imperial. La gestión contó con el respaldo de la embajadora de México en Japón, Melba Pría, a quien el gobernador agradeció públicamente.

“Un honor ser recibido por su Alteza Imperial”, escribió García en su cuenta de X, donde compartió fotografías junto a la princesa que rápidamente se viralizaron.

Nuevo León, en los ojos del mundo

La confirmación de la princesa Hisako es mucho más que una anécdota diplomática. Coloca a Nuevo León en el mapa internacional en vísperas de uno de los eventos deportivos más grandes del planeta. El estado no solo será sede mundialista: será el escenario donde la FIFA escriba su página número mil, con realeza japonesa en el estadio.

“Hoy más que nunca, Nuevo León está en los ojos del mundo“, escribió el gobernador. Pocas veces una frase de político suena tan literal.