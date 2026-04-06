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¿La princesa Hisako de Japón en Nuevo León? Samuel García la invita al partido mil de la FIFA

El gobernador de Nuevo León viajó a Tokio para extender la invitación personalmente en el Palacio de Akasaka

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El mandatario neoleonés realizó una visita diplomática a Japón, donde presentó su propuesta personalmente y reforzó los lazos entre ambos países a través del futbol y la cultura. (Infobae-Itzallana)
El mandatario neoleonés realizó una visita diplomática a Japón, donde presentó su propuesta personalmente y reforzó los lazos entre ambos países a través del futbol y la cultura. (Infobae-Itzallana)

Nuevo León se prepara para escribir una página en la historia del futbol mundial. El gobernador Samuel García viajó a Japón y visitó el Palacio de Akasaka en Tokio para invitar personalmente a la princesa Hisako de Takamado a presenciar en tierras regiomontanas el partido número 1,000 en la historia de la FIFA: el duelo entre Japón y Túnez, programado para el 20 de junio en el marco del Mundial 2026.

Una invitación de Estado en tierra imperial

La visita al Palacio de Akasaka no es un gesto menor. Se trata de una de las residencias oficiales de la familia imperial japonesa, lo que eleva la gestión de García a un nivel de diplomacia deportiva poco común para un gobernador estatal. La princesa Hisako de Takamado es reconocida por su vínculo con el futbol: fue vicepresidenta honoraria de la Federación Japonesa de Futbol durante años, por lo que la invitación tiene una carga simbólica especial.

El partido más histórico del Mundial más norteño

El encuentro Japón-Túnez no será un partido ordinario. Será el milésimo partido oficial en la historia de la FIFA, un hito que quedará grabado en los registros del organismo rector del futbol mundial. Que ese juego se dispute en Nuevo León convierte al estado en escenario de un momento irrepetible.

Un evento escolar en la ciudad marcó el inicio del ciclo 2025-2026 y sirvió como plataforma para destacar la próxima realización de partidos internacionales durante el Mundial. (X/ @samuel_garcias)
Un evento escolar en la ciudad marcó el inicio del ciclo 2025-2026 y sirvió como plataforma para destacar la próxima realización de partidos internacionales durante el Mundial. (X/ @samuel_garcias)

Una gira que va más allá del futbol

La visita a Japón no se limitó a la invitación imperial. García también recorrió el Estadio Ajinomoto, casa del FC Tokyo con capacidad para 50 mil espectadores y sede de entrenamientos durante el Mundial de Corea-Japón 2002, para tomar nota de los estándares internacionales en experiencia al aficionado que Nuevo León deberá replicar como sede mundialista.

Además, el gobernador aprovechó para mostrar a los neoleoneses el monorriel de Tokio —que conecta el aeropuerto Haneda con el centro de la ciudad en 15 a 20 minutos— como anticipo de lo que promete para Monterrey: el primer monorriel de México y el más grande del continente, actualmente en construcción.

“Bienvenido, Japón, al MUNDIAL MÁS NORTEÑO”, escribió García en su cuenta de X

La autoridad estatal acudió al Palacio de Akasaka, en Tokio, para hacer extensiva la solicitud a la integrante de la familia imperial japonesa, en el contexto del próximo Mundial 2026 a celebrarse en territorio mexicano. (Captura de pantalla-X)
La autoridad estatal acudió al Palacio de Akasaka, en Tokio, para hacer extensiva la solicitud a la integrante de la familia imperial japonesa, en el contexto del próximo Mundial 2026 a celebrarse en territorio mexicano. (Captura de pantalla-X)

Nuevo León, anfitrión con ambiciones globales

La gira asiática forma parte de una estrategia para posicionar a Nuevo León como sede de primer nivel en el Mundial que México, Estados Unidos y Canadá organizarán en 2026. Si la princesa Hisako acepta la invitación, el 20 de junio en Nuevo León confluirán la historia del futbol, la diplomacia internacional y la realeza japonesa.

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