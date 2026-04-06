Fátima Bosch habla sobre su presunto romance con el hijo mayor de Luis Miguel: “Él es un bebé” (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Fátima Bosch, actual Miss Universo mexicana, abordó ante diversos medios los rumores que la vinculan sentimentalmente con Miguel Gallego Arámbula, hijo mayor del cantante Luis Miguel y de la actriz Aracely Arámbula.

La reina de belleza rechazó de forma tajante cualquier tipo de relación con el joven, quien apenas alcanza la mayoría de edad. “Él es un bebé. No sé cuántos años tiene. Imagínense, es una criatura. Yo tengo veinticinco años”, dijo Bosch en declaraciones recogidas por varios periodistas en el aeropuerto de la Ciudad de México el domingo 5 de abril.

El origen de los rumores y las declaraciones de Fátima Bosch

La especulación sobre un posible romance comenzó a circular tras la aparición de supuestas capturas de pantalla en redes sociales que mostraban mensajes privados entre Miguel Gallego Arámbula y Fátima Bosch. Estas imágenes, difundidas en plataformas como Instagram y TikTok, generaron una ola de comentarios y conjeturas en el entorno digital mexicano.

Ante estos rumores, Bosch fue enfática al desmentir cualquier tipo de vínculo con el hijo del cantante. “Obviamente, eso lo hicieron yo creo que con inteligencia artificial… Pero no, ¿cómo creen? Nada de eso es verdad”, expresó la Miss Universo.

Aclaró que nunca ha conocido ni convivido con Miguel y pidió respeto hacia la privacidad del joven y su familia. “No lo conozco, no lo he convivido y yo creo que también hay que respetar su privacidad, porque… hay que respetarlo a él, a su mamá, a sus hijos, sus decisiones y todo eso es fake, lo hicieron con inteligencia artificial”, remarcó.

El origen de los rumores y las declaraciones de Fátima Bosch REUTERS/Luis Manuel Lopez

La postura de Aracely Arámbula y la protección de la privacidad

Aracely Arámbula, madre de Miguel y reconocida actriz mexicana, intervino directamente para frenar la desinformación. La artista desmintió los rumores al explicar que las supuestas conversaciones viralizadas proceden de cuentas falsas.

Según explicó en un video difundido a través de medios mexicanos, ni Miguel ni su hermano Daniel Gallego Arámbula cuentan con perfiles públicos en redes sociales. De esta manera, cualquier mensaje o imagen que se les atribuya carece de fundamento.

La periodista Martha Figueroa, en un segmento replicado por la propia Arámbula, confirmó que los hijos de la actriz no tienen presencia digital oficial y que las publicaciones que circulan son obra de usuarios que buscan suplantar su identidad.

A Fátima Bosch no le gustan los hombres menores que ella

El caso expone los desafíos que enfrentan las familias de celebridades en la actualidad, ante la facilidad con la que se generan cuentas apócrifas y contenidos manipulados. La circulación de imágenes alteradas por inteligencia artificial y mensajes falsos incrementa el riesgo de desinformación y vulnera la imagen de menores de edad, como puntualizó la familia Gallego Arámbula.

Bosch subrayó la importancia de no dar crédito a rumores infundados y de respetar los límites de la vida privada, especialmente cuando se trata de jóvenes cuya exposición pública ha sido mínima.

“Nunca me han gustado ni siquiera de mi edad, no sé por qué. Siempre como un año, dos años más grandes, te lo juro. Sí, pero él está guapísimo, que obviamente va a andar con alguien de su edad, entonces no inventen, por favor”, comentó la Miss Universo. Reconoció la belleza de Miguel y de su madre, pero reiteró que no existe ningún tipo de vínculo entre ellos.

A Fátima Bosch no le gustan los hombres menores que ella (Ventaneando: captura Instagram)

Miguel Gallego Arámbula: el joven promesa de México

La figura de Miguel Gallego Arámbula cobró notoriedad en marzo de 2026, cuando el programa de televisión Ventaneando difundió fotografías recientes del joven tras años de mantener un bajo perfil. Esta difusión reavivó el interés mediático y propició la aparición de nuevo material, gran parte del cual resultó ser falso o manipulado.

A diferencia de su hermanastra, Michelle Salas, quien sí mantiene una presencia pública activa, tanto Miguel como Daniel Gallego Arámbula han permanecido protegidos del escrutinio mediático por decisión de su madre. Aracely Arámbula ha evitado publicar imágenes de sus hijos y ha insistido en la importancia de preservar su anonimato.

En México, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes impulsa la protección de la imagen de menores en medios y plataformas de entretenimiento. Este resguardo cobra especial relevancia para Daniel, quien, con 17 años, se mantiene alejado de toda exposición pública.

El papel de la familia y la música de Luis Miguel

Bosch también refirió la influencia de la música de Luis Miguel en su entorno familiar, al señalar que su madre solía ponerle discos del cantante durante su infancia. Aunque admitió sentir vergüenza por la situación generada, insistió en que se trata de una invención ajena a la realidad.

“Mi mamá me dice: ‘¿Qué onda? O sea, esto es mentira, qué vergüenza con el niño, que es un bebé’. Y yo digo: ‘Sí, ma, pero todavía nos estamos acostumbrando a este ambiente, que te inventan, que eres novio de todo mundo’. Qué horror, qué oso”, relató Bosch ante los reporteros.

Fátima Bosch aclara si renunciara a ser Miss Universo 2025. (Captura de pantalla)

La difusión de rumores sin sustento y la utilización de inteligencia artificial para crear contenido apócrifo plantean nuevos retos para figuras públicas y sus familias, quienes buscan resguardar su intimidad en un contexto de sobreexposición digital.