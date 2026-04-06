Cuándo regresarán las actividades del ‘Santo Chapuzón Vacacional’ en Utopía Mixiuhca, CDMX tras suspensión

'El Santo Chapuzón' ha sido una alternativa de actividades de Semana Santa en la Ciudad de México. Foto: Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Autoridades del Gobierno de la Ciudad de México cancelaron temporalmente este lunes 6 de abril las actividades en el ‘Santo Chapuzón Vacacional’, recién inaugurado en la Utopía Mixiuhca.

A través de un comunicado oficial compartido por distintas instancias del Gobierno capitalino, señalaron que este lunes 6 de abril no operaría este espacio vacacional.

Lo anterior debido a que se realizarán actividades de mantenimiento en estos espacios, por lo que no se podrá acceder a las diferentes actividades del ‘Santo Chapuzón Vacacional’.

Autoridades locales dieron a conocer cuándo volverá a operar el ‘Santo Chapuzón Vacacional’ en la Utopía Mixiuhca, ubicada al oriente de la capital del país.

Clara Brugada colocó albercas para que las familias que no salen de la capital a vacacionar puedan divertirse. (GobCDMX/Infobae)

¿Cuándo volverá a abrir sus puertas la Utopía Mixiuhca, en CDMX para el ‘Santo Chapuzón Vacacional’?

De acuerdo con lo revelado por las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, el martes 7 de abril volverá a abrir sus puertas el ‘Santo Chapuzón Vacacional’ en la capital del país.

Por lo tanto, solamente será este lunes 6 de abril cuando no dé servicio a las distintas actividades en este recinto local debido a los trabajos de mantenimiento.

Actividades del 'Santo Chapuzón en la CDMX' serán canceladas este lunes 6 de abril. Foto: X/@SEBIEN_cdmx.

Estas labores de mantenimiento se llevaron a cabo con la finalidad de preservar el óptimo funcionamiento de la infraestructura.

El Gobierno de la Ciudad de México detalló que las actividades se reanudarán este próximo martes 7 y estarán disponibles hasta el domingo 12 de abril, fecha en que acaba la temporada de vacaciones de Semana Santa.

El horario de operación del ‘Santo Chapuzón Vacacional’ en la Ciudad de México en la Utopía Mixiuhca estará en un horario de 10:00 a 18:00 horas.

¿Qué actividades hay en el ‘Santo Chapuzón Vacacional’ en la Utopía Mixiuhca, CDMX?

Las actividades que la población que decida acudir al ‘Santo Chapuzón Vacacional’ en la Ciudad de México puede encontrar en la Utopía Mixiuhca son:

15 albercas para distintas edades.

Zonas con arena tipo playa.

Juegos acuáticos y chapoteaderos.

Áreas de descanso con camastros.

Espacios infantiles como alberca de pelotas.

Zona de spa para mujeres.

Juegos de mesa y actividades recreativas.

Hay varias actividades que los asistentes pueden hacer en este sitio de la Utopía Mixiuhca. Foto: Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

De igual manera, autoridades capitalinas hicieron un llamado a los asistentes a hacer un buen uso de las instalaciones y lanzaron diferentes recomendaciones:

Acudir con traje de baño limpio y de licra.

Atender las indicaciones del personal y tomar en cuenta que no está permitido consumir alimentos en el área de albercas.

El lugar cuenta con una zona de alimentos, donde las familias pueden ingerirlos de forma segura y limpia.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, inauguró el 'Santo Chapuzón Vacacional' a inicios de este mes de abril. Foto: Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

El ‘Santo Chapuzón Vacacional’ en la Utopía Mixiuhca fue inaugurado el pasado miércoles 1 de abril por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, como parte de las actividades de disfrute de Semana Santa para la población en la capital del país.