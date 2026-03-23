Gobierno CDMX niega tala de árboles para la construcción de la Utopía Mixiuhca

La Sedema negó que se hayan talado árboles para construir la Utopía Mixiuhca en Iztacalco (Jefatura Gobierno CDMX)

Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, inauguró la Utopía Mixiuhca, ubicada dentro de las instalaciones de Ciudad Deportiva en la alcaldía Iztacalco. Este domingo 22 de marzo se llevó a cabo la ceremonia donde las autoridades recorrieron las nuevas instalaciones deportivas, culturales y de recreación.

Sin embargo, previo a la apertura de la Utopía, vecinos de la zona denunciaron que la obra causó la tala de árboles que formaban parte de las áreas verdes de esta zona deportiva, además, lamentaron que no hubiera una consulta ciudadana para la realización de este proyecto.

La Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX (Sedema) negó que la construcción de la Utopía haya provocado la tala de árboles, a través de un comunicado explicaron cómo se llevó a cabo la obra para beneficiar a los habitantes de Iztacalco.

Sedema niega tala de árboles para la construcción de la Utopía Mixiuhca

Vista aérea de la Ciudad Deportiva y la Utopía Mixiuhca en la Ciudad de México, donde Sedema ha negado la tala de árboles por la construcción del complejo, en medio de preocupaciones ambientales. (Jefatura Gobierno CDMX)

Según precisaron las autoridades, durante el proceso de obra civil de la Utopía en Ciudad Deportiva no se derribaron árboles; aclararon que la zona que se intervino era un espacio libre y que la construcción de edificaciones no afectó el área verde.

“La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México informa que, en el marco de la construcción del proyecto Utopía Mixiuhca, no se derribó ningún árbol. Las obras se realizaron en espacios previamente intervenidos, como canchas de fútbol, por lo que no implicaron afectación a áreas arboladas”, precisaron.

Por otra parte, la Sedema insistió que la construcción de este espacio cultural se llevó a cabo bajo las normas ambientales vigentes en la CDMX, por lo que descartó algún posible daño ambientan a la zona, como según denunciaron los vecinos.

“El desarrollo del proyecto se llevó a cabo bajo la regulación en materia de impacto ambiental, cumpliendo con la normatividad vigente y priorizando la protección del arbolado y de las áreas verdes”, se lee en el comunicado.

Comunicado de la Sedema sobre la supuesta tala de árboles para la construcción de la Utopía Mixiuhca (X/ @SEDEMA_CDMX)

Utopía Mixiuhca plantó más de 200 árboles durante su construcción

Por otra parte, la Secretaría de Medio Ambiente añadió que a lo largo de la construcción de la Utopía, el proyecto incluyó la plantación de 213 árboles, así como otro tipo de plantas de ornato.

“Como parte del eje ambiental, se realizaron acciones para el fortalecimiento de la cobertura vegetal, entre las que destacan la plantación de 213 árboles, así como la incorporación de más de 55 mil plantas de ornato en todo el espacio”.

Finalmente, agregaron que “el proyecto cuenta con 48,500 m² de áreas verdes, que contribuyen al equilibrio hídrico, favorecen la infiltración de agua al subsuelo y fortalecen la biodiversidad urbana mediante la integración de jardines polinizadores”, por lo que acabaron con los rumores de supuestas afectaciones con inundaciones.

Vista aérea de la Ciudad Deportiva y la Utopía Mixiuhca en la Ciudad de México, donde Sedema ha negado la tala de árboles por la construcción del complejo, en medio de preocupaciones ambientales. (Jefatura Gobierno CDMX)

La apertura oficial de la Utopía Mixiuhca en las inmediaciones de Ciudad Deportiva marca la creación de un espacio multifuncional dedicado a la salud, el deporte y la provisión de servicios esenciales sin costo para la ciudadanía. El proyecto liderado por Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno, combina iniciativas enfocadas en el acceso gratuito a agua purificada, alimentación asequible, atención médica y actividades culturales y deportivas, con el objetivo de reducir inequidades y mejorar la calidad de vida en la zona oriente de la capital.

La oferta deportiva abarca canchas de voleibol de arena, tenis, squash, petanca y mini golf en un campo de 18 hoyos a escala real. La Utopía Mixiuhca también dispone de circuito de ciclismo, pista de Formula 1 y una alberca de 25 metros, con actividades destinadas a formar a futuros deportistas que representarán a la ciudad en competiciones acuáticas.

La Casa de Salud incluye un laboratorio clínico capaz de realizar análisis de glucosa, colesterol y otros seis parámetros. La atención médica se orienta a la prevención, con consultas ginecológicas y una zona de fisioterapia preparada para recibir a personas referidas con diagnóstico previo.