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CDMX suspende temporalmente ‘Santo Chapuzón Vacacional’ en la Utopía Mixiuhca

Autoridades del Gobierno de la Ciudad de México revelaron cuándo volverá a abrir sus puertas este recinto para las actividades de Semana Santa

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Foto: X/@SEBIEN_cdmx.
El Gobierno de la Ciudad de México comunicó la fecha de reapertura de este recinto al oriente de la capital del país. Foto: X/@SEBIEN_cdmx.

A cinco días de que arrancara el ‘Santo Chapuzón Vacacional’ en la Utopía Mixiuhca, en la Ciudad de México, el Gobierno capitalino anunció la suspensión temporal de actividades.

A través de un anuncio oficial compartido en las distintas redes sociales oficiales de las autoridades locales, así como de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social, detallaron la fecha en que no operará este recinto, ubicado al oriente de la capital del país.

El lugar fue inaugurado por Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, el pasado miércoles 1 de abril para que los capitalinos pudieran disfrutar de las actividades acuáticas durante los festejos de Semana Santa.

Este domingo 5 de abril se emitió un comunicado donde se notificó que habrá una suspensión temporal y revelaron las razones.

Clara Brugada colocó albercas para que las familias que no salen de la capital a vacacionar puedan divertirse. (GobCDMX/Infobae)

De igual manera, puntualizaron por qué cerrará y por cuánto tiempo las actividades del ‘Santo Chapuzón Vacacional’ en la Utopía Mixiuhca.

¿Por qué se suspendieron las actividades en el Santo Chapuzón Vacacional en la CDMX y por cuánto tiempo?

De acuerdo con lo notificado por las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, el ‘Santo Chapuzón Vacacional’ en la capital del país no operará por actividades de mantenimiento.

Lo anterior se realizará este próximo lunes 6 de abril; por lo tanto, no habrá servicios para el disfrute de familias completas en la Utopía Mixiuhca.

Las actividades se reanudarán este próximo martes 7 de abril, estima el Gobierno de la Ciudad de México.

Actividades del 'Santo Chapuzón en la CDMX' serán canceladas este lunes 6 de abril. Foto: X/@SEBIEN_cdmx.
Actividades del 'Santo Chapuzón Vacacional' en la CDMX serán canceladas este lunes 6 de abril. Foto: X/@SEBIEN_cdmx.

Hizo un llamado a los vacacionistas y capitalinos a tomar precauciones y mantenerse informados en los canales oficiales en caso de que las actividades de mantenimiento se prolonguen por más días.

Santo Chapuzón Vacacional en la CDMX por Semana Santa 2026

Como se mencionó anteriormente, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, inauguró las primeras albercas públicas gratuitas bajo el programa “Santo Chapuzón Vacacional” el pasado miércoles 1 de abril.

El objetivo es garantizar el derecho a la recreación y el sano esparcimiento para toda la población, con énfasis en niñas, niños, jóvenes y personas mayores.

Se estima una afluencia de 3 mil personas sólo en este espacio, y más de 100 mil en todas las albercas públicas de la ciudad.

CIUDAD DE MÉXICO, 01ABRIL2026.- Clara Brugada, jefa de gobierno de la capital, inauguró está tarde el "Santo Chapuzón" donde cientos de infantes y sus familias podrán disfrutar de más de diez albercas y zonas de esparcimiento durante las vacaciones de semana santa. Las albercas estarán ubicadas en la Utopía Mixiuhca hasta el próximo domingo 12 de abril. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM
El espacio fue inaugurado el pasado miércoles 1 de abril. Foto: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM.

Desde la Utopía Mixiuhca, Brugada Molina destacó que la ciudad no solo es un lugar para trabajar o transitar, sino también para disfrutar y gozar.

Las instalaciones ofrecen 15 albercas, camastros, areneros, alberca de pelotas, juegos acuáticos y zonas de descanso, además de servicios de spa, talleres culturales, recreativos y deportivos, así como actividades para la primera infancia.

Para asegurar la seguridad y la calidad del servicio, el espacio cuenta con personal especializado, instructores de natación, salvavidas y supervisión sanitaria.

En el operativo participan áreas de bienestar, salud, trabajo, mujeres, deporte, DIF y el C5, junto a equipos territoriales. Estas acciones forman parte de una política pública que reconoce el derecho a la ciudad en su dimensión recreativa.

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