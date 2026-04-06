Cuál es la fruta común que contiene semillas benignas: mejoran la función hepática y regulan el azúcar en la sangre (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo habitual de ciertas frutas ha sido vinculado históricamente con mejoras en la salud digestiva, el metabolismo y la función hepática.

Recientes investigaciones y revisiones de organismos como la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) destacan el potencial de las semillas de una fruta común para regular el azúcar en la sangre, favorecer el funcionamiento del hígado y actuar como desparasitante natural.

Estos hallazgos han despertado el interés tanto de la comunidad médica como de quienes buscan alternativas naturales para complementar su dieta, especialmente en un contexto donde las enfermedades metabólicas y hepáticas mantienen tasas elevadas en países de América Latina y Europa.

Un aliado inesperado en la cocina diaria

Aunque la mayoría de las personas reconoce a esta fruta por su pulpa, sabor y versatilidad en la cocina, pocas aprovechan el valor nutricional oculto en sus semillas. La OCU advierte que, a pesar del creciente interés por los “superalimentos”, ni la fruta ni sus semillas pueden considerarse productos milagrosos, pero sí constituyen una fuente relevante de fibra, antioxidantes y compuestos bioactivos.

Las semillas de papaya han comenzado a recibir atención por su sabor característico, que recuerda a la pimienta negra, y por una composición que incluye alcaloides y flavonoides. Estos elementos bioactivos han sido objeto de estudio en distintas culturas y sistemas de salud tradicional.

Las semillas de papaya han comenzado a recibir atención por su sabor característico, que recuerda a la pimienta negra, y por una composición que incluye alcaloides y flavonoides (Composición Infobae: dreamfoodscaribe / hogarmania)

Propiedades destacadas: desparasitante, regulador y protector hepático

Uno de los atributos más reconocidos de las semillas de papaya es su función como desparasitante natural. Estudios preliminares señalan que los compuestos presentes en las semillas pueden contribuir a combatir parásitos intestinales.

El uso de semillas de papaya para tratar infecciones intestinales tiene respaldo en la medicina tradicional, aunque debe ser moderado y supervisado.

Por su parte, el potencial para regular los niveles de azúcar en la sangre se asocia con el contenido de antioxidantes, que podrían mejorar la sensibilidad a la insulina.

Este beneficio resulta de especial interés para quienes buscan prevenir o controlar la diabetes tipo 2. Aunque existen investigaciones en curso, la OCU insiste en que los resultados actuales justifican su inclusión bajo pautas de consumo prudente y siempre como complemento de una dieta equilibrada y actividad física regular.

El tercer beneficio relevante corresponde al cuidado del hígado. Los flavonoides y antioxidantes pueden ayudar a reducir el estrés oxidativo, lo que favorece una función hepática más eficiente.

Propiedades destacadas: desparasitante, regulador y protector hepático (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo aprovechar las semillas de papaya

Las formas de incorporar semillas de papaya en la alimentación cotidiana son variadas. Especialistas recomiendan las siguientes alternativas:

Secar y moler las semillas para utilizarlas como condimento en ensaladas, sopas o batidos.

Consumir entre 5 y 10 semillas frescas al día, de preferencia mezcladas con miel o jugos naturales para suavizar su sabor amargo y picante.

Preparar infusiones con semillas trituradas, tradición presente en varias culturas de América Central.

El consumo debe efectuarse con moderación. El exceso de papaína, una enzima presente en la semilla, puede afectar el revestimiento gástrico. La OCU sugiere iniciar con cantidades pequeñas y no prolongar el uso sin periodos de descanso.

Precauciones y recomendaciones de expertos

La Organización de Consumidores y Usuarios y diversos profesionales de la nutrición coinciden en que, aunque las semillas de papaya presentan “interesantes beneficios para la salud”, no existen pruebas concluyentes para catalogarlas como tratamiento ni para sustituir la medicación prescrita.

La OCU enfatiza que “toda inclusión de suplementos naturales debe realizarse bajo evaluación profesional, especialmente en personas con condiciones preexistentes o mujeres embarazadas”.

Semillas de papaya secas y frescas, conocidas por sus propiedades digestivas y antioxidantes, ideales para un estilo de vida saludable. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar del interés creciente, las semillas de papaya representan una opción complementaria y no un sustituto de terapias médicas establecidas.