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Beca Rita Cetina 2026: calendario de pagos para el mes de abril y beneficiarios

El pago correspondiente se realizará a través del Banco del Bienestar, beneficiando a estudiantes de primaria y secundaria en escuelas públicas

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El pago correspondiente se realizará a través del Banco del Bienestar, beneficiando a estudiantes de primaria y secundaria en escuelas públicas.
El pago correspondiente se realizará a través del Banco del Bienestar, beneficiando a estudiantes de primaria y secundaria en escuelas públicas.

Las familias que integran el padrón de la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina ya comenzaron a recibir los pagos correspondientes al bimestre marzo-abril desde el 1 de este mes a través de la tarjeta del Banco del Bienestar. El programa busca garantizar la permanencia escolar de niñas, niños y adolescentes en todo el país y representa una de las principales apuestas del actual gobierno en materia educativa.

El calendario de pagos para este periodo se extiende desde el miércoles 1 hasta el jueves 16 de abril. El apoyo económico está destinado a estudiantes de secundaria en escuelas públicas, así como a familias de bajos recursos con hijos en primaria y preescolar que ya formaban parte del programa en años anteriores. La beca para secundaria contempla un monto de 1,900 pesos bimestrales por familia, mientras que por cada estudiante adicional inscrito en ese nivel, se otorgan 700 pesos extra. Estos recursos se depositan exclusivamente en la tarjeta bancaria oficial asignada a cada beneficiario.

La entrega de tarjetas para la compra de útiles y uniformes está programada para junio y julio de 2026, facilitando el acceso a los recursos antes del inicio del nuevo ciclo escolar.
La entrega de tarjetas para la compra de útiles y uniformes está programada para junio y julio de 2026, facilitando el acceso a los recursos antes del inicio del nuevo ciclo escolar.

A partir de este año, el programa introduce una novedad relevante: la extensión de la Beca Rita Cetina de manera universal a primaria, con un pago único anual de 2,500 pesos, dirigido a la adquisición de útiles y uniformes escolares. El depósito de este monto se realizará antes del inicio del próximo ciclo escolar. Ejemplo de asignación anual para primaria: una familia con un estudiante recibirá 2,500 pesos, con dos estudiantes, 5,000 pesos, y con tres, 7,500 pesos.

El acceso y consulta al estatus de beneficiario se pueden realizar a través de la plataforma de registro digital, donde también es posible completar el trámite en caso de no estar inscrito. La entrega de tarjetas destinadas exclusivamente para la compra de uniformes y útiles se organizará durante los meses de junio y julio de 2026. Estas tarjetas permitirán a las familias utilizar el apoyo económico de manera directa para cubrir las necesidades escolares al inicio del nuevo ciclo.

Las familias podrán consultar su estatus como beneficiarios y realizar trámites de inscripción en la plataforma digital, mientras que el apoyo para útiles y uniformes en primaria será depositado antes del próximo ciclo escolar.
Las familias podrán consultar su estatus como beneficiarios y realizar trámites de inscripción en la plataforma digital, mientras que el apoyo para útiles y uniformes en primaria será depositado antes del próximo ciclo escolar.

La Beca Rita Cetina busca reforzar el derecho a la educación básica al ofrecer apoyos económicos sin intermediarios, enfocando sus esfuerzos en reducir el abandono escolar y promover la igualdad de oportunidades dentro del sistema educativo nacional.

Calendario de pagos de la Beca Rita Cetina en abril 2026

  • A o B: Miércoles 1 de abril
  • C: Lunes 6 de abril
  • D, E o F: Martes 7 de abril
  • G: Miércoles 8 de abril
  • H, I, J, K o L: Jueves 9 de abril
  • M: Viernes 10 de abril
  • N, Ñ, O, P o Q: Lunes 13 de abril
  • R: Martes 14 de abril
  • S: Miércoles 15 de abril
  • T, U, V, W, X, Y o Z: Jueves 16 de abril

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