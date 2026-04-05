¿Qué es el distrés? IMSS llama a las familias a identificar las señales y acudir con un profesional

El distrés es el estrés negativo o patológico que ocurre cuando las demandas del entorno superan los recursos emocionales y físicos de una persona. Foto: Especial

El Instituto Mexicano del Seguro Social alertó sobre la importancia de identificar a tiempo el distrés, un tipo de estrés negativo que puede afectar gravemente la salud mental y el funcionamiento cotidiano de las personas. La institución destacó que el acompañamiento familiar es clave para detectar señales tempranas y buscar atención profesional antes de que el problema se agrave.

¿Qué es el distrés y por qué es importante detectarlo?

El distrés es una forma de estrés crónico o agobiante que supera la capacidad de adaptación de una persona. A diferencia del estrés positivo (eustrés), este genera malestar físico y psicológico, impactando a niñas, niños, adolescentes y adultos.

De acuerdo con especialistas del IMSS, esta condición se manifiesta mediante alteraciones en la percepción, la regulación emocional y la conducta, lo que puede derivar en una disfunción en procesos psicológicos, biológicos o del desarrollo.

Además, puede desencadenar crisis emocionales, entendidas como un síndrome agudo provocado por el estrés que rompe la estabilidad psíquica y exige una respuesta inmediata de adaptación.

Señales de alerta: cambios en conducta, sueño y rendimiento

La doctora Eunice Itzel Valle Arteaga, directora del Hospital de Psiquiatría “Morelos” del IMSS en Ciudad de México Norte, explicó que la familia suele ser la primera en notar que algo no está bien.

Entre las principales señales de distrés destacan:

Cambios en el estado de ánimo, como irritabilidad o tristeza

Aislamiento social o menor interacción con familiares

Alteraciones del sueño

Cambios en los hábitos de alimentación

Disminución del rendimiento escolar o laboral

Conflictos interpersonales

También pueden aparecer síntomas físicos como gastritis, dolor lumbar o cefalea tensional, así como pensamientos repetitivos, catastrofización y dificultad para concentrarse en el presente.

El papel de la familia en la detección temprana

El IMSS subrayó que el acompañamiento familiar cercano permite identificar señales tempranas que la propia persona podría pasar por alto.

Abrir espacios de diálogo, mostrar apoyo emocional y escuchar sin juzgar son acciones clave para prevenir que el distrés evolucione a un problema mayor. En palabras de la especialista, es importante transmitir mensajes como: “aquí estamos para ti y podemos buscar ayuda juntos si lo necesitas”.

Hábitos que ayudan a reducir el distrés

Para fortalecer la salud mental y reducir factores de riesgo, el IMSS recomienda:

Dormir entre 7 y 8 horas continuas cada noche

Evitar el uso de pantallas antes de dormir

Mantener horarios regulares de alimentación

Reducir el sedentarismo y promover la actividad física

Evitar múltiples alarmas que interrumpan el descanso

Estos hábitos contribuyen a mejorar la resiliencia emocional y a enfrentar mejor situaciones de estrés.

¿Cuándo acudir con un profesional de la salud mental?

El IMSS enfatizó que se debe buscar atención profesional cuando el distrés comienza a afectar la vida diaria, especialmente si se presentan:

Problemas persistentes de sueño o alimentación

Incapacidad para disfrutar actividades cotidianas

Aislamiento creciente

Irritabilidad intensa

Bajo rendimiento escolar o laboral

Síntomas físicos que no mejoran

En estos casos, se recomienda acudir al médico familiar del IMSS, quien puede canalizar al paciente con un especialista en salud mental.

El Instituto reiteró que atender el distrés a tiempo puede evitar complicaciones mayores, y recordó que la salud mental es tan importante como la física.