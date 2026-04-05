México

¿Qué es el distrés? IMSS llama a las familias a identificar las señales y acudir con un profesional

El organismo destacó la importancia del acompañamiento y la detección temprana de este malestar que supera la adaptación y afecta el bienestar físico y emocional de jóvenes y adultos

Guardar
El distrés es el estrés negativo o patológico que ocurre cuando las demandas del entorno superan los recursos emocionales y físicos de una persona. Foto: Especial
El distrés es el estrés negativo o patológico que ocurre cuando las demandas del entorno superan los recursos emocionales y físicos de una persona. Foto: Especial

El Instituto Mexicano del Seguro Social alertó sobre la importancia de identificar a tiempo el distrés, un tipo de estrés negativo que puede afectar gravemente la salud mental y el funcionamiento cotidiano de las personas. La institución destacó que el acompañamiento familiar es clave para detectar señales tempranas y buscar atención profesional antes de que el problema se agrave.

¿Qué es el distrés y por qué es importante detectarlo?

El distrés es una forma de estrés crónico o agobiante que supera la capacidad de adaptación de una persona. A diferencia del estrés positivo (eustrés), este genera malestar físico y psicológico, impactando a niñas, niños, adolescentes y adultos.

De acuerdo con especialistas del IMSS, esta condición se manifiesta mediante alteraciones en la percepción, la regulación emocional y la conducta, lo que puede derivar en una disfunción en procesos psicológicos, biológicos o del desarrollo.

Además, puede desencadenar crisis emocionales, entendidas como un síndrome agudo provocado por el estrés que rompe la estabilidad psíquica y exige una respuesta inmediata de adaptación.

Señales de alerta: cambios en conducta, sueño y rendimiento

La doctora Eunice Itzel Valle Arteaga, directora del Hospital de Psiquiatría “Morelos” del IMSS en Ciudad de México Norte, explicó que la familia suele ser la primera en notar que algo no está bien.

Entre las principales señales de distrés destacan:

  • Cambios en el estado de ánimo, como irritabilidad o tristeza
  • Aislamiento social o menor interacción con familiares
  • Alteraciones del sueño
  • Cambios en los hábitos de alimentación
  • Disminución del rendimiento escolar o laboral
  • Conflictos interpersonales

También pueden aparecer síntomas físicos como gastritis, dolor lumbar o cefalea tensional, así como pensamientos repetitivos, catastrofización y dificultad para concentrarse en el presente.

El papel de la familia en la detección temprana

El IMSS subrayó que el acompañamiento familiar cercano permite identificar señales tempranas que la propia persona podría pasar por alto.

Abrir espacios de diálogo, mostrar apoyo emocional y escuchar sin juzgar son acciones clave para prevenir que el distrés evolucione a un problema mayor. En palabras de la especialista, es importante transmitir mensajes como: “aquí estamos para ti y podemos buscar ayuda juntos si lo necesitas”.

Hábitos que ayudan a reducir el distrés

Para fortalecer la salud mental y reducir factores de riesgo, el IMSS recomienda:

  • Dormir entre 7 y 8 horas continuas cada noche
  • Evitar el uso de pantallas antes de dormir
  • Mantener horarios regulares de alimentación
  • Reducir el sedentarismo y promover la actividad física
  • Evitar múltiples alarmas que interrumpan el descanso

Estos hábitos contribuyen a mejorar la resiliencia emocional y a enfrentar mejor situaciones de estrés.

¿Cuándo acudir con un profesional de la salud mental?

El IMSS enfatizó que se debe buscar atención profesional cuando el distrés comienza a afectar la vida diaria, especialmente si se presentan:

  • Problemas persistentes de sueño o alimentación
  • Incapacidad para disfrutar actividades cotidianas
  • Aislamiento creciente
  • Irritabilidad intensa
  • Bajo rendimiento escolar o laboral
  • Síntomas físicos que no mejoran

En estos casos, se recomienda acudir al médico familiar del IMSS, quien puede canalizar al paciente con un especialista en salud mental.

El Instituto reiteró que atender el distrés a tiempo puede evitar complicaciones mayores, y recordó que la salud mental es tan importante como la física.

Temas Relacionados

DistrésIMSSMéxicoSaludmexico-noticias

Más Noticias

Padres de Miguel Rojas exigen castigo a responsables a un año de la tragedia en el Axe Ceremonia: “No fue un accidente”

El padre de Miguel Rojas denunció públicamente que la muerte de su hijo fue consecuencia de negligencias y omisiones, y pidió que los responsables enfrenten la justicia

Padres de Miguel Rojas exigen castigo a responsables a un año de la tragedia en el Axe Ceremonia: “No fue un accidente”

Genaro García Luna busca tumbar su condena en EEUU: su defensa pide audiencia clave para defender apelación

La defensa del exsecretario solicitó una audiencia presencial para exponer los argumentos de la apelación con la que busca anular su condena por narcotráfico

Genaro García Luna busca tumbar su condena en EEUU: su defensa pide audiencia clave para defender apelación

“Domingo de resurrección” en la Liga MX: los mejores memes del empate de Chivas vs Pumas tras polémico penal

Chivas de Guadalajara rescató un empate 2-2 ante Pumas UNAM en la Jornada 13 de la Liga MX, con un penal en tiempo agregado que marcó el desenlace del encuentro

“Domingo de resurrección” en la Liga MX: los mejores memes del empate de Chivas vs Pumas tras polémico penal

Chivas rescata el empate ante Pumas con penal de la Hormiga González: así fueron los goles

El equipo de Guadalajara terminó el encuentro 2 - 2 ante los universitarios y les arrebataron la ventaja que mantuvieron a lo largo del juego

Chivas rescata el empate ante Pumas con penal de la Hormiga González: así fueron los goles

La UNAM explica el origen del estigma sobre los gatos negros y la razón de su pelaje

Las investigaciones recientes reconocen beneficios asociados al tono oscuro del pelo, como mejor protección solar y mayor sociabilidad

La UNAM explica el origen del estigma sobre los gatos negros y la razón de su pelaje
MÁS NOTICIAS

NARCO

Genaro García Luna busca tumbar su condena en EEUU: su defensa pide audiencia clave para defender apelación

Genaro García Luna busca tumbar su condena en EEUU: su defensa pide audiencia clave para defender apelación

Procesan a tres personas detenidas con más de 100 kilos de marihuana en CDMX

Cae presunto “halcón” de la Familia Michoacana que habría participado en bloqueos por la Operación Liberación

Tras enfrentamiento con elementos de seguridad en Nayarit, procesan a 18 personas detenidas con un arsenal y explosivos

¿Cuántos años de cárcel podría recibir Hernán Bermúdez Requena por desaparición forzada?

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026: por qué cancelaron la participación de la mamá de Poncho de Nigris

La Casa de los Famosos México 2026: por qué cancelaron la participación de la mamá de Poncho de Nigris

Frida Sofía enciende las redes con un video junto a un misterioso acompañante y desata rumores de embarazo

Supernova Génesis 2026: así se encendió la rivalidad entre Lupita Villalobos y Kim Shantal rumbo al combate

¿Backrooms mexicanos? los memes de reparaciones en la Línea 2 del Metro CDMX

Fernando Delgadillo anuncia seis próximos conciertos en México: estas son las fechas y ciudades

DEPORTES

“Domingo de resurrección” en la Liga MX: los mejores memes del empate de Chivas vs Pumas tras polémico penal

“Domingo de resurrección” en la Liga MX: los mejores memes del empate de Chivas vs Pumas tras polémico penal

Chivas rescata el empate ante Pumas con penal de la Hormiga González: así fueron los goles

El mensaje que Lucas Ocampos dedicó a la afición de Rayados tras polémica: “No fue hacia ustedes”

Álvaro Morales confesó por qué se convirtió en director técnico de Peluche Caligari en la Kings League

El día que Pumas venció a Chivas en una final de Liga Mx