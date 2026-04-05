CDMX activa alerta amarilla por lluvias y viento fuerte en diez alcaldías

Prevén fuertes lluvias con granizo para estos días. Crédito: Cuartoscuro.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México activó una alerta amarilla por lluvias para la madrugada de este 4 de abril en varias alcaldías de la capital.

El aviso responde al pronóstico de lluvias de entre 15 y 29 milímetros, posibilidad de granizo y vientos con rachas mayores a 50 kilómetros por hora, condiciones que podrían afectar la movilidad y la seguridad en distintas zonas.

Según informó la SGIRPC, las demarcaciones bajo alerta son Benito Juárez, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Tlalpan, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco.

La dependencia recomendó a los habitantes de estas alcaldías permanecer atentos a las actualizaciones y acatar las medidas preventivas ante posibles afectaciones.

Precauciones a tomar

La autoridad capitalina detalló que las lluvias intensas pueden generar encharcamientos y corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como la caída de ramas, árboles y lonas.

Por ello, se exhortó a la ciudadanía a retirar la basura de las coladeras en el interior y exterior de sus domicilios, cerrar puertas y ventanas, evitar cruzar vialidades con corrientes de agua y, en caso de salir, portar paraguas o impermeable.

De acuerdo con la SGIRPC, el periodo de alerta permanecerá vigente entre las 18:25 y las 21:00 horas de este 4 de abril, sin embargo, podría prolongarse para la madruga de este domingo 5 de abril.

El organismo recordó que ante cualquier emergencia se puede solicitar apoyo al 911 o al 55-5683-2222.

Las autoridades subrayaron la importancia de seguir las indicaciones difundidas a través de los canales oficiales para reducir riesgos y proteger la integridad de la población durante el evento meteorológico previsto para esta madrugada.

La alerta responde a la necesidad de mitigar impactos ante la combinación de precipitaciones, granizo y ráfagas de viento registradas en la región.

Condiciones que podrían permanecer hasta el lunes 6 de abril

El descenso de las temperaturas máximas se espera para este domingo 5 de abril, con valores previstos entre 22 ℃ y 24 ℃.

Desde el sábado 4 de abril se registrarán lluvias acompañadas de intervalos de chubascos, posible actividad eléctrica y rachas de viento moderadas, condiciones que podrían persistir hasta el lunes 6 de abril.

la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos comunicó algunas recomendaciones a la población:

Usar paraguas o impermeable.

Retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de tu hogar.

No cruces calles o avenidas con corrientes de agua.

Si usas bicicleta, utiliza un impermeable que tenga reflejante.

Toma precauciones ante la caída de ramas, árboles o estructuras frágiles y el desprendimiento de lonas.

No realices actividades al aire libre durante las tormentas.

Aléjate y no manipules postes y cableado de energía eléctrica durante las lluvias.