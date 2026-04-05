Tenencia vehicular CDMX 2026: qué pasa si no pague el refrendo antes de la fecha límite

El plazo para pagar el refrendo vehicular de la tenencia CDMX 2024 concluyó el 31 de marzo. Desde el 1 de abril. Foto: X/@OVIALCDMX

El plazo para pagar el refrendo vehicular de la tenencia CDMX 2024 concluyó el 31 de marzo. Desde el 1 de abril, miles de automovilistas en la Ciudad de México afrontan consecuencias económicas y administrativas por no cumplir con este trámite.

Si un propietario no realizó el pago del refrendo vehicular antes de la fecha límite, pierde beneficios como descuentos y queda sujeto a sanciones económicas inmediatas. También se le restringe la posibilidad de efectuar trámites importantes relacionados con el vehículo hasta que regularice su situación.

La omisión del pago dentro del periodo indicado implica la pérdida de cualquier subsidio y expone al titular del automóvil a multas que aumentan con el paso de los días. Además, se aplican recargos acumulativos y el adeudo obstaculiza trámites como el cambio de propietario, la reposición de tarjeta de circulación o la verificación vehicular.

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La regularización requiere pagar el refrendo pendiente junto con la multa fijada por la Secretaría de Finanzas de la CDMX. El monto se actualiza según los días de atraso y puede consultarse tanto en el portal de la dependencia como de forma presencial en las oficinas gubernamentales.

Cómo regularizar el refrendo vehicular y evitar multas en CDMX 2024

El propietario debe obtener la línea de captura en el sitio oficial del gobierno de la Ciudad de México, presentar documentación que acredite la propiedad y saldar el adeudo total, incluida la multa. Una vez realizado el pago, los sistemas estatales actualizan el estatus del automóvil y habilitan nuevamente los trámites vehiculares.

Para completar el procedimiento es necesario contar con la tarjeta de circulación vigente y los datos del dueño del vehículo. Se recomienda realizar la gestión únicamente en portales oficiales y verificar que toda la documentación esté actualizada para impedir retrasos adicionales.

Recomendaciones para propietarios de vehículos sobre el pago de tenencia en CDMX

Evitar el retraso en el pago del refrendo antes del 31 de marzo previene complicaciones administrativas y sanciones acumuladas con el control vehicular. La experiencia muestra que miles de usuarios han enfrentado obstáculos y costes extra por incumplir a tiempo.

La importancia de seguir el calendario de la Secretaría de Finanzas y cumplir cada requisito para no incurrir en sanciones superiores a $600, cifra que corresponde al monto base de las multas iniciales por omisión. Mantenerse al corriente facilita otros trámites y reduce riesgos de mayores adeudos.

Para el CDMX y el Edomex, la fecha límite para pagar la tenencia vehicular es el último día de marzo. (Saúl López @Cuartoscuro).

La regularización no solo permite realizar gestiones indispensables del automóvil: asegura la vigencia de la verificación ambiental y la posibilidad de actualizar la propiedad ante las autoridades competentes.

¿Cómo se calcula el costo de la tenencia este 2026?

A diferencia del refrendo, que corresponde a una cuota fija, la tenencia funciona como un impuesto variable. El cálculo lo establecen las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México con base en el valor actualizado de cada vehículo.

No existe una tabla única, porque se consideran aspectos como el modelo y el año de fabricación, la depreciación anual acumulada, el límite superior en pesos de la unidad y la cuota fija dictada por la ley. Bajo este método, el monto puede variar de manera considerable: los autos económicos o antiguos pueden pagar alrededor de 2,000 pesos, mientras que los modelos recientes o de alta gama superan los 30,000 pesos, además de los recargos e intereses generados por pagos atrasados.