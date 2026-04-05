Acusan a Ángela Aguilar de publicar foto retocada con IA para favorecer a Christian Nodal

(IG: @angela_aguilar_)

La conversación digital volvió a colocar a Ángela Aguilar y Christian Nodal en el centro de la polémica. Una fotografía compartida en el canal de WhatsApp de la intérprete desató acusaciones de edición con inteligencia artificial, con el supuesto objetivo de modificar la estatura del cantante.

La imagen que encendió las redes

La postal, tomada durante una escapada de Semana Santa en República Dominicana, muestra a la pareja en un momento íntimo. Sin embargo, usuarios detectaron detalles que levantaron sospechas. En la imagen, Aguilar aparece de puntas, lo que genera la percepción de que Nodal es más alto. Además, varios internautas señalaron irregularidades en la zona de los pies.

Ese elemento detonó una ola de comentarios y burlas, en especial por un tema que ha perseguido al sonorense en redes: su estatura.

Usuarios notaron un cambio entre las fotos que Christian Nodal en Instagram y Ángela Aguilar en su canal de difusión en WhatsApp. (Instagram)

Usuarios apuntan a edición digital

Las reacciones no tardaron en viralizarse. Algunos usuarios, incluso con conocimientos técnicos, cuestionaron la autenticidad de la imagen.“Soy diseñadora gráfica y desde luego está editada!!!”, escribió una usuaria.

Los señalamientos apuntan a una posible manipulación para favorecer la imagen pública del cantante, quien ha sido blanco constante de críticas y comparaciones en redes sociales.

Desde su canal de difusión, Ángela Aguilar compartió una tierna imagen abrazada a una persona, con un pintoresco atardecer sobre el mar de fondo, desatando especulaciones sobre su vida amorosa. (WhatsApp)

Una relación bajo escrutinio constante

La pareja no ha logrado sacudirse la polémica desde que confirmó su relación. El anuncio de su romance ocurrió poco después de que Nodal se convirtiera en padre, situación que provocó rechazo en parte del público.

Desde entonces, ambos enfrentan críticas recurrentes. Aguilar ha lidiado con cuestionamientos sobre su carrera y presentaciones, mientras que Nodal ha reconocido que muchos usuarios lo mantienen bloqueado en plataformas como Spotify.

Cada aparición pública reaviva la conversación digital. Esta vez, una simple fotografía bastó para generar nuevas teorías y ataques.

Usuarios de TikTok acusan a la cantante Ángela Aguilar de compartir una fotografía alterada con IA para favorecer a su esposo, Christian Nodal.

Vacaciones de lujo, pero bajo lupa

El viaje tuvo como destino Altos de Chavón, en República Dominicana, uno de los sitios más exclusivos del Caribe. La zona destaca por su arquitectura inspirada en un pueblo mediterráneo del siglo XVI y su ambiente privado, lo que atrae a celebridades.

A pesar del contexto romántico, la atención se desvió hacia los detalles de la imagen y no al viaje en sí.

Ni Ángela Aguilar ni Christian Nodal han respondido a las acusaciones. Mientras tanto, la fotografía continúa circulando como un nuevo capítulo en la historia mediática de una de las parejas más comentadas del regional mexicano.