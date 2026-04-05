México

Acusan a Ángela Aguilar de publicar foto retocada con IA para favorecer a Christian Nodal

Una fotografía compartida por los cantantes los volvió a poner en la mira de las redes sociales

Guardar
(IG: @angela_aguilar_)
(IG: @angela_aguilar_)

La conversación digital volvió a colocar a Ángela Aguilar y Christian Nodal en el centro de la polémica. Una fotografía compartida en el canal de WhatsApp de la intérprete desató acusaciones de edición con inteligencia artificial, con el supuesto objetivo de modificar la estatura del cantante.

La imagen que encendió las redes

La postal, tomada durante una escapada de Semana Santa en República Dominicana, muestra a la pareja en un momento íntimo. Sin embargo, usuarios detectaron detalles que levantaron sospechas. En la imagen, Aguilar aparece de puntas, lo que genera la percepción de que Nodal es más alto. Además, varios internautas señalaron irregularidades en la zona de los pies.

Ese elemento detonó una ola de comentarios y burlas, en especial por un tema que ha perseguido al sonorense en redes: su estatura.

Imagen doble de Christian Nodal y Ángela Aguilar abrazándose en un césped junto al mar, con un faro en la distancia. Arriba en blanco y negro, abajo a color durante un atardecer
Usuarios notaron un cambio entre las fotos que Christian Nodal en Instagram y Ángela Aguilar en su canal de difusión en WhatsApp. (Instagram)

Usuarios apuntan a edición digital

Las reacciones no tardaron en viralizarse. Algunos usuarios, incluso con conocimientos técnicos, cuestionaron la autenticidad de la imagen.“Soy diseñadora gráfica y desde luego está editada!!!”, escribió una usuaria.

Los señalamientos apuntan a una posible manipulación para favorecer la imagen pública del cantante, quien ha sido blanco constante de críticas y comparaciones en redes sociales.

Una mujer abraza a un hombre de espaldas frente al mar al atardecer. Un faro y un cenador se observan a lo lejos sobre una costa rocosa
Desde su canal de difusión, Ángela Aguilar compartió una tierna imagen abrazada a una persona, con un pintoresco atardecer sobre el mar de fondo, desatando especulaciones sobre su vida amorosa. (WhatsApp)

Una relación bajo escrutinio constante

La pareja no ha logrado sacudirse la polémica desde que confirmó su relación. El anuncio de su romance ocurrió poco después de que Nodal se convirtiera en padre, situación que provocó rechazo en parte del público.

Desde entonces, ambos enfrentan críticas recurrentes. Aguilar ha lidiado con cuestionamientos sobre su carrera y presentaciones, mientras que Nodal ha reconocido que muchos usuarios lo mantienen bloqueado en plataformas como Spotify.

Cada aparición pública reaviva la conversación digital. Esta vez, una simple fotografía bastó para generar nuevas teorías y ataques.

Usuarios de TikTok acusan a la cantante Ángela Aguilar de compartir una fotografía alterada con IA para favorecer a su esposo, Christian Nodal.

Vacaciones de lujo, pero bajo lupa

El viaje tuvo como destino Altos de Chavón, en República Dominicana, uno de los sitios más exclusivos del Caribe. La zona destaca por su arquitectura inspirada en un pueblo mediterráneo del siglo XVI y su ambiente privado, lo que atrae a celebridades.

A pesar del contexto romántico, la atención se desvió hacia los detalles de la imagen y no al viaje en sí.

Ni Ángela Aguilar ni Christian Nodal han respondido a las acusaciones. Mientras tanto, la fotografía continúa circulando como un nuevo capítulo en la historia mediática de una de las parejas más comentadas del regional mexicano.

Temas Relacionados

Ángela AguilarChristian Nodalmexico-entretenimiento

Más Noticias

EN VIVO: Clima CDMX y resto de México hoy 6 de abril

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este lunes

EN VIVO: Clima CDMX y resto de México hoy 6 de abril

Asesinada por sus “amigas” y grabada en video: sentencias mínimas en el caso Leyla Monserrat indignan en Sonora

Las condenas de 2 años y 10 meses de internamiento y 11 meses de libertad asistida reavivaron la indignación por el crimen de la joven de 15 años

Asesinada por sus “amigas” y grabada en video: sentencias mínimas en el caso Leyla Monserrat indignan en Sonora

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 6 de abril de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este lunes

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 6 de abril de 2026

Padres de Miguel Rojas exigen castigo a responsables a un año de la tragedia en el Axe Ceremonia: “No fue un accidente”

El padre de Miguel Rojas denunció públicamente que la muerte de su hijo fue consecuencia de negligencias y omisiones, y pidió que los responsables enfrenten la justicia

Padres de Miguel Rojas exigen castigo a responsables a un año de la tragedia en el Axe Ceremonia: “No fue un accidente”

Genaro García Luna busca tumbar su condena en EEUU: su defensa pide audiencia clave para defender apelación

La defensa del exsecretario solicitó una audiencia presencial para exponer los argumentos de la apelación con la que busca anular su condena por narcotráfico

Genaro García Luna busca tumbar su condena en EEUU: su defensa pide audiencia clave para defender apelación
MÁS NOTICIAS

NARCO

Genaro García Luna busca tumbar su condena en EEUU: su defensa pide audiencia clave para defender apelación

Genaro García Luna busca tumbar su condena en EEUU: su defensa pide audiencia clave para defender apelación

Procesan a tres personas detenidas con más de 100 kilos de marihuana en CDMX

Cae presunto “halcón” de la Familia Michoacana que habría participado en bloqueos por la Operación Liberación

Tras enfrentamiento con elementos de seguridad en Nayarit, procesan a 18 personas detenidas con un arsenal y explosivos

¿Cuántos años de cárcel podría recibir Hernán Bermúdez Requena por desaparición forzada?

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026: por qué cancelaron la participación de la mamá de Poncho de Nigris

La Casa de los Famosos México 2026: por qué cancelaron la participación de la mamá de Poncho de Nigris

Frida Sofía enciende las redes con un video junto a un misterioso acompañante y desata rumores de embarazo

Supernova Génesis 2026: así se encendió la rivalidad entre Lupita Villalobos y Kim Shantal rumbo al combate

¿Backrooms mexicanos? los memes de reparaciones en la Línea 2 del Metro CDMX

Fernando Delgadillo anuncia seis próximos conciertos en México: estas son las fechas y ciudades

DEPORTES

“Domingo de resurrección” en la Liga MX: los mejores memes del empate de Chivas vs Pumas tras polémico penal

“Domingo de resurrección” en la Liga MX: los mejores memes del empate de Chivas vs Pumas tras polémico penal

Chivas rescata el empate ante Pumas con penal de la Hormiga González: así fueron los goles

El mensaje que Lucas Ocampos dedicó a la afición de Rayados tras polémica: “No fue hacia ustedes”

Álvaro Morales confesó por qué se convirtió en director técnico de Peluche Caligari en la Kings League

El día que Pumas venció a Chivas en una final de Liga Mx