México

La Oficina y “Los amorosos”: el vínculo oculto con el poema de Jaime Sabines y una inquietante teoría

La versión mexicana de la serie que se volvió un clásico internacional tiene más de una referencia oculta entre sus incómodos chistes

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Hombres con instrumentos musicales (guitarra, acordeón) y uno con globos de corazón y rosas, actúan para una mujer que recibe un regalo en una oficina
Un grupo de músicos y compañeros de trabajo sorprenden a una mujer con una serenata y regalos, recreando una escena popular de la serie La Oficina en un ambiente festivo. (@lugomezrobledo: Instagram)

La Oficina, la exitosa serie de Prime Video basada en el programa televisivo creado por Ricky Gervais y Stephen Merchant, es más que incomodidad y chistes que retan a la cultura de la cancelación.

En los 8 episodios que integran su primera temporada se esconden chistes que hacen referencia, con una alta dosis de humor negro, a temas como el comunismo, la precariedad laboral y la literatura.

Jerónimo Ponce III (Fernando Bonilla), el inefable director de la sucursal de Jabones Olimpo en Aguascalientes, hace referencia a la obra de dos íconos de la literatura mexicana: Octavio Paz y Jaime Sabines.

Mientras el ensayo El laberinto de la soledad es referido (erróneamente) por Jero para justificar su animadversión hacia Mondragón, némesis que representa una amenaza a su dominio en la oficina; el poema de Jaime Sabines es incluido como una sutil referencia en uno de los episodios más incómodos de la temporada.

La herida emocional de un divorcio lleva a Jero a interpretar que Daniela, responsable de un curso de certificación contra el acoso para su personal, siente interés por él. A pesar de señales evidentes, Jero interrumpe la capacitación. En ese momento, mientras un trío improvisado interpreta “A fuego lento”, él recita el inicio de “Los amorosos” de Jaime Sabines, pero recibe un rechazo frente a todos.

Esta escena ha adquirido un sentido alejado de la comedia debido a una teoría que conecta la obra de Sabines con el trastorno de límite de personalidad, cuyos rasgos definen la personalidad de Jerónimo.

Hombre arrodillado en una oficina con un traje oscuro, sosteniendo rosas y una tarjeta, frente a globos de corazón. Hay personas observando y galletas en el suelo
Jerónimo fue rechazado cruelmente por Daniela. (lugomezrobledo: Instagram)

“Los amorosos” y el trastorno límite de la personalidad

El poema “Los amorosos” de Jaime Sabines ha sido reinterpretado desde la perspectiva de la psiquiatría moderna, encontrando paralelismos notables con las características del trastorno límite de la personalidad (TLP), también conocido como Borderline.

El análisis parte de la observación de que los “amorosos” descritos por Sabines muestran comportamientos y emociones que corresponden con los criterios diagnósticos del TLP establecidos en el DSM-5.

Sabines caracteriza a los amorosos como individuos que actúan con una intensidad emocional desbordada, describiendo su caminar como el de “locos”. Esta percepción coincide con la tendencia de las personas con TLP a experimentar y expresar emociones de manera extrema, lo que puede ser percibido externamente como inestabilidad o irracionalidad.

El poema “Los amorosos” de Jaime Sabines ha sido reinterpretado desde la perspectiva de la psiquiatría moderna.
El poema “Los amorosos” de Jaime Sabines ha sido reinterpretado desde la perspectiva de la psiquiatría moderna.

Uno de los rasgos centrales del TLP es la inestabilidad en las relaciones interpersonales, marcada por ciclos de idealización y devaluación. Sabines lo ilustra al hablar de amorosos que “abandonan, cambian y olvidan”, reflejando la dificultad para mantener vínculos estables y la búsqueda constante de nuevas experiencias afectivas.

El poema también señala cómo los amorosos “cazan fantasmas”, evocando la tendencia a relacionarse con imágenes idealizadas o irreales de los demás, fenómeno descrito en la literatura psiquiátrica como una alternancia entre la percepción idealizada y la devaluación drástica del otro.

Mujer con cabello oscuro y flequillo, vestida con traje beige, se sujeta la cara con las manos. De pie en una oficina con tablón de anuncios
Lucía Gómez Robledo interpreta a "Daniela" en el episodio cuatro de la serie La Oficina. (lugomezrobledo: Instagram)

El sentimiento de vacío, otro criterio fundamental del TLP, se evidencia en los versos de Sabines: “Vacíos, pero vacíos de una a otra costilla”. Este vacío existencial impulsa la búsqueda compulsiva de la presencia del otro como una manera de llenarse, y se acompaña de un temor persistente al abandono, que el poeta traduce en soledad y desasosiego. El poema también recoge manifestaciones de ansiedad y paranoia, como el miedo a dormir por temor a lo que pueda ocurrir en la oscuridad, rasgo que la psiquiatría describe como ideación paranoide transitoria relacionada con el estrés.

Finalmente, Sabines muestra a los amorosos sumidos en una tristeza profunda, incapaces de alcanzar la plenitud amorosa, lo que se traduce en llanto y sensación de insatisfacción permanente.

Este retrato literario, al ser confrontado con los conceptos clínicos del TLP, revela una convergencia entre la sensibilidad poética y la observación psiquiátrica en torno a los límites y angustias del amor apasionado.

Su referencia en La Oficina en voz de Jerónimo Ponce lll, un arquetipo del TLP, hace creer a los fans que no se trató de una coincidencia.

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