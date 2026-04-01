Segob negocia con productores y transportistas: busca frenar bloqueos carreteros previstos para el 6 de abril

Paro nacional en puerta: transportistas y campesinos amenazan con bloqueos en 25 estados.

El anuncio de un paro nacional por parte de organizaciones agrícolas y transportistas abrió un nuevo capítulo en la relación entre el Gobierno federal y el sector productivo del país.

Frente a la advertencia de bloqueos carreteros en decenas de estados, la Secretaría de Gobernación difundió un posicionamiento para subrayar que las mesas de trabajo siguen activas y que varias demandas ya están siendo atendidas.

De acuerdo con el comunicado oficial, desde el inicio de las conversaciones se establecieron mecanismos permanentes de atención, con la participación de dependencias federales, autoridades estatales y representantes de productores.

El objetivo, señalaron, es construir soluciones a temas que van desde la comercialización de cultivos hasta la seguridad en carreteras.

Las autoridades indicaron que parte de los acuerdos ya registran avances y otros continúan en proceso conforme a los tiempos administrativos y operativos.

Movilización anunciada para el 6 de abril presiona negociaciones

El posicionamiento del Gobierno se da luego de que organizaciones del campo confirmaran que el paro nacional previsto para el 6 de abril se mantiene.

Movilización nacional del campo se mantiene para el 6 de abril. (Redes Sociales)

La movilización, según sus dirigentes, incluiría el cierre de carreteras en más de 25 estados.

Baltazar Valdez Armentia, integrante del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, explicó que la decisión responde a lo que consideran falta de resultados tras diversas reuniones con autoridades federales.

“Vamos a cerrar las carreteras, no hay otra… los productores ya no aguantan más y necesitamos una respuesta real a los problemas del campo”, afirmó.

El dirigente señaló que la medida fue acordada por organizaciones campesinas de distintas regiones del país.

Gobierno reporta avances en comercialización de maíz e incentivos agrícolas

En su respuesta, el Gobierno federal aseguró que se han impulsado acciones para fortalecer la comercialización del maíz blanco, particularmente en estados con alta producción como Guanajuato, Jalisco y Michoacán.

Gobierno federal mantiene diálogo ante amenaza de paro nacional. Crédito: Cuartoscuro

Además, informó que se han registrado avances en el pago de incentivos pendientes para cultivos como trigo y arroz, con el objetivo de atender adeudos acumulados con productores.

Según el comunicado, la simplificación administrativa también ha permitido agilizar procesos de pago y mejorar la dispersión de recursos, lo que —afirmaron— tiene impacto directo en productores de distintas regiones.

Seguridad en carreteras y medidas para el transporte

Otro de los puntos abordados por el Gobierno se relaciona con el sector transporte. Autoridades federales indicaron que se han instalado mesas específicas para mejorar la seguridad y la operación en las vías de comunicación.

Entre las acciones reportadas se encuentran operativos coordinados con autoridades federales, supervisión de puntos de inspección y el uso de herramientas digitales para facilitar trámites.

Seguridad en carreteras, uno de los principales reclamos del sector transportista. FOTO: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN/CUARTOSCURO.COM

Asimismo, se han impulsado medidas para ordenar accesos carreteros y desarrollar infraestructura orientada a la seguridad, como paradores y sistemas de monitoreo en tramos estratégicos.

Lo que piden transportistas y productores en medio del conflicto

En medio de las negociaciones, organizaciones del campo y del transporte han reiterado una serie de exigencias que consideran prioritarias para evitar que el conflicto escale:

Pago completo de apoyos pendientes para productores, particularmente en el caso de maiceros que señalan adeudos acumulados .

Medidas que mejoren la comercialización de granos y la rentabilidad de cultivos como maíz, frijol y trigo .

Resultados concretos tras las mesas de diálogo sostenidas con autoridades federales .

Mayor seguridad en carreteras para el traslado de mercancías y productos del campo.

Soluciones estructurales a la crisis del sector agrícola que, según dirigentes, afecta a productores en distintas regiones del país.

Por ahora, el Gobierno reiteró su disposición a mantener el diálogo abierto y pidió evitar acciones que afecten a terceros o interrumpan la operación de las carreteras.

Mientras tanto, las organizaciones campesinas sostienen que la movilización sigue programada, aunque en los próximos días se prevé una nueva reunión en la Ciudad de México que podría definir el rumbo del conflicto.