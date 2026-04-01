Reportan asesinato de Ángel Rodolfo Uribe, exdirector de inteligencia de la policía del Edomex

El cuerpo fue localizado la mañana de este 31 de marzo en Toluca. Crédito: @angeluribeinm

Un hombre fue localizado sin vida la mañana de este martes 31 de marzo dentro de una camioneta estacionada en San Diego de los Padres Cuexcontitlán, al norte de Toluca, en un hecho que movilizó a corporaciones policiacas y personal ministerial.

Según reportes de medios nacionales, el vehículo, una Jeep de color gris, está registrado a nombre de Ángel Rodolfo Uribe González, exfuncionario de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM). Uribe González ha desempeñado diversos cargos dentro de la dependencia, entre ellos el de Director General de Inteligencia.

Además, Uribe se desempeñó en el 2017 como coordinador en materia de prevención del delito en la campaña de Alfredo del Mazo Maza, quien resultó ganador de los comicios.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente la identidad de la víctima, aunque los indicios apuntan hacia el exfuncionario.

El hallazgo ocurrió sobre la avenida Revolución, donde vecinos advirtieron que dentro de la camioneta se encontraba un hombre con al menos un disparo en la cabeza.

Elementos de seguridad pública y equipos de emergencia confirmaron el deceso y resguardaron el perímetro para permitir la labor de peritos y agentes ministeriales.

De acuerdo con la información difundida por La Jornada, el vehículo no cuenta con reporte de robo y presenta placas activas.

Hallazgo y primeras investigaciones

De acuerdo con los reportes de medios nacionales, la movilización inició tras el aviso de vecinos que notaron la camioneta estacionada durante varias horas.

Las fuerzas de seguridad acudieron al sitio y, tras confirmar la muerte del hombre, delimitaron la zona para la recolección de evidencia balística.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley para establecer con precisión las causas del fallecimiento y avanzar en la identificación oficial.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas.

Trayectoria de Ángel Rodolfo Uribe González en el servicio público

Presuntamente el cuerpo localizado en la Jeep gris corresponde al exservidor. Crédito: Redes Sociales

Documentos oficiales consultados por Infobae México señalan que Ángel Rodolfo Uribe González cuenta con maestría en Derecho Penal y una amplia experiencia en el ámbito de la seguridad pública.

En el año 2022 fue director general del Centro de Información y Estadística de la SSEM .

Entre 2013 y 2015, desempeñó funciones como director general del Centro de Prevención del Delito en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad.

De 2010 a 2013, fue director de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México.

Previamente, entre 2008 y 2010, fue jefe de la Unidad de Investigaciones e Inteligencia en Protocolos de Seguridad Nacional en el Instituto Nacional de Migración.

Los datos de su trayectoria laboral se encuentran en la plataforma de transparencia del Edomex, sin embargo, los años de labor no concuerdan con la información presente en su blog profesional. En el caso de su puesto como director de inteligencia, este detalla que fue de febrero de 2014 a enero de 2015.

En su paso por el sector público, Uribe González ocupó diversos cargos de alto nivel relacionados con la inteligencia policial, la prevención del delito y la capacitación de mandos en seguridad.