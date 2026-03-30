Asesinan a director de seguridad y a funcionaria de Soyaniquilpan, Edomex

Una de las personas asesinadas (Facebook/Ulises Montiel Arteaga)

Dos trabajadores del gobierno municipal de Soyaniquilpan, en el Estado de México, fueron asesinados a balazos el 28 de marzo. La muerte de los dos trabajadores fue confirmada poco después de las 11:00 de la noche.

Asimismo, el 29 de marzo Ulises Montiel Arteaga, quien se desempeña como presidente municipal de la entidad, compartió un comunicado en el que lamenta la muerte del hombre y la mujer.

Jonathan Santana Arce y Joana Corit Hernández Guzmán son las personas asesinadas. El primero era encargado de despacho de Seguridad en Soyaniquilpan, mientras que la mujer laboraba en la Dirección de Turismo y Cultura municipal.

“Lamento el fallecimiento del amigo y compañero policía Jonathan Santana Arce a quien agradezco por su entrega y por el tiempo compartido, además de reconocer su profesionalismo y entrega en su trabajo”, escribió Montiel Artega respecto al caso de la muerte del hombre.

(Facebook/Ulises Montiel Arteaga)

Reportes de la prensa detallan que el ataque fue realizado en la localidad El Divisadero Los Fresnos. El hombre y la mujer viajaban en un vehículo sobre una zona de terracería hasta que fueron interceptados por sujetos armados, quienes dispararon contra la unidad. Lo anterior derivó en la muerte de los funcionarios.

Poco antes de las 12:00 del 28 de marzo, el presidente municipal escribió un mensaje en su cuenta de Facebook dedicado a Joana Corit Hernández.

“Gracias por todos los momentos compartidos, gracias por tu entrega y dedicación, gracias por las risas, las ocurrencias, gracias por absolutamente todo, ahora el cielo tiene un nuevo angelito, todos aquí te vamos a extrañar”.

Al lugar del crimen acudieron elementos de seguridad municipal y estatal, posteriormente llegaron peritos para procesar la escena. Hasta el momento no han sido reportadas personas detenidas que estuvieran relacionadas con el asesinato de los funcionarios.

Asesinan a dos policías en Sinaloa

Por su parte, también el 28 de marzo fueron atacados a balazos dos efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) de Culiacán, Sinaloa, lo que resultó en la muerte de los uniformados.

Foto: Redes sociales

Los dos efectivos viajaban en un Honda Civic de color negro sobre la carretera Benito Juárez, a la altura del Aeropuerto Internacional de Culiacán. En dicho lugar fueron interceptados por sujetos armados que viajaban en otro vehículo.

Las detonaciones provocaron que los uniformados perdieran el control y salieran de la vía y murieran en el lugar, mientras que los responsables huyeron del sitio. La imágenes de los hechos muestran que la unidad quedó con diversos impactos de bala en los vidrios.

Reportes de medios locales identificaron a las víctimas como Raúl Ernesto “N”, un hombre que llevaba dos años en la corporación, y Carlos Manuel “N”, que contaba con 17 años de servicio.