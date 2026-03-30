México

Asesinan a director de seguridad y a funcionaria de Soyaniquilpan, Edomex

El elemento viajaba con Joana Corit Hernández Guzmán, funcionaria también asesinada

Guardar
Asesinan a director de seguridad y a funcionaria de Soyaniquilpan, Edomex
Una de las personas asesinadas (Facebook/Ulises Montiel Arteaga)

Dos trabajadores del gobierno municipal de Soyaniquilpan, en el Estado de México, fueron asesinados a balazos el 28 de marzo. La muerte de los dos trabajadores fue confirmada poco después de las 11:00 de la noche.

Asimismo, el 29 de marzo Ulises Montiel Arteaga, quien se desempeña como presidente municipal de la entidad, compartió un comunicado en el que lamenta la muerte del hombre y la mujer.

Jonathan Santana Arce y Joana Corit Hernández Guzmán son las personas asesinadas. El primero era encargado de despacho de Seguridad en Soyaniquilpan, mientras que la mujer laboraba en la Dirección de Turismo y Cultura municipal.

“Lamento el fallecimiento del amigo y compañero policía Jonathan Santana Arce a quien agradezco por su entrega y por el tiempo compartido, además de reconocer su profesionalismo y entrega en su trabajo”, escribió Montiel Artega respecto al caso de la muerte del hombre.

Asesinan a director de seguridad y a funcionaria de Soyaniquilpan, Edomex
(Facebook/Ulises Montiel Arteaga)

Reportes de la prensa detallan que el ataque fue realizado en la localidad El Divisadero Los Fresnos. El hombre y la mujer viajaban en un vehículo sobre una zona de terracería hasta que fueron interceptados por sujetos armados, quienes dispararon contra la unidad. Lo anterior derivó en la muerte de los funcionarios.

Poco antes de las 12:00 del 28 de marzo, el presidente municipal escribió un mensaje en su cuenta de Facebook dedicado a Joana Corit Hernández.

“Gracias por todos los momentos compartidos, gracias por tu entrega y dedicación, gracias por las risas, las ocurrencias, gracias por absolutamente todo, ahora el cielo tiene un nuevo angelito, todos aquí te vamos a extrañar”.

Al lugar del crimen acudieron elementos de seguridad municipal y estatal, posteriormente llegaron peritos para procesar la escena. Hasta el momento no han sido reportadas personas detenidas que estuvieran relacionadas con el asesinato de los funcionarios.

Asesinan a dos policías en Sinaloa

Por su parte, también el 28 de marzo fueron atacados a balazos dos efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) de Culiacán, Sinaloa, lo que resultó en la muerte de los uniformados.

Dos policías asesinados en Culiacán
Foto: Redes sociales

Los dos efectivos viajaban en un Honda Civic de color negro sobre la carretera Benito Juárez, a la altura del Aeropuerto Internacional de Culiacán. En dicho lugar fueron interceptados por sujetos armados que viajaban en otro vehículo.

Las detonaciones provocaron que los uniformados perdieran el control y salieran de la vía y murieran en el lugar, mientras que los responsables huyeron del sitio. La imágenes de los hechos muestran que la unidad quedó con diversos impactos de bala en los vidrios.

Reportes de medios locales identificaron a las víctimas como Raúl Ernesto “N”, un hombre que llevaba dos años en la corporación, y Carlos Manuel “N”, que contaba con 17 años de servicio.

Temas Relacionados

EdomexSoyaniquilpanmexico-noticias

Más Noticias

Carnaval de Carnavales en CDMX: la historia del desfile que hoy reunió a miles en el Centro Histórico

Comparsas, danzantes y personajes tradicionales participaron en el recorrido del Monumento a la Revolución al Zócalo como parte de esta celebración cultural

Carnaval de Carnavales en CDMX: la historia del desfile que hoy reunió a miles en el Centro Histórico

Encuentran con vida a Marisela Salgado, trabajadora de Protección Civil de Chiconcuac, Edomex

Fue reportada como desaparecida por su pareja sentimental

Encuentran con vida a Marisela Salgado, trabajadora de Protección Civil de Chiconcuac, Edomex

Clara Brugada, Ciltali Hernández y otras mujeres recuerdan a Margarita Maza en el bicentenario de su nacimiento

Funcionarias refirieron que la labor diplomática de la homenajeada evitó reconocimientos internacionales a grupos que amenazaban la soberanía nacional

Clara Brugada, Ciltali Hernández y otras mujeres recuerdan a Margarita Maza en el bicentenario de su nacimiento

Tostadas de tinga de zanahoria, ideales para cuaresma y reducir el consumo de carne

Una propuesta sabrosa y ligera que transforma la comida tradicional en una experiencia fresca para quienes buscan alternativas vegetales en días especiales

Tostadas de tinga de zanahoria, ideales para cuaresma y reducir el consumo de carne

Cuántos alumnos aceptará la UNAM en su nueva carrera de Química Cosmética Industrial

La próxima generación recibirá formación multidisciplinaria en la FES Cuautitlán

Cuántos alumnos aceptará la UNAM en su nueva carrera de Química Cosmética Industrial
MÁS NOTICIAS

NARCO

CJNG ataque la comunidad de Santa María de Ostula, Michoacán, durante la madrugada

CJNG ataque la comunidad de Santa María de Ostula, Michoacán, durante la madrugada

FGR asegura más de 2 millones de litros de huachicol en Reynosa, Tamaulipas

Asesinan a vocalista de grupo norteño en fiesta de Tijuana, Baja California: cumpleañero le habría disparado

Con más de media tonelada de metanfetamina: Marina localiza narcolaboratorio de Los Chapitos en Mocorito, Sinaloa

Fernando Farías Laguna insiste en evitar su detención por red de huachicol fiscal: impugna negativa de amparo

ENTRETENIMIENTO

Alfredo Adame se lanza contra Laura Zapata por sus dichos racistas en La Casa de los Famosos: “Es una mala persona”

Alfredo Adame se lanza contra Laura Zapata por sus dichos racistas en La Casa de los Famosos: “Es una mala persona”

Maribel Guardia pide ayuda a fans para tatuarse en honor a su hijo Julián Figueroa: “De que me lo hago, me lo hago”

Tras ‘zafarse la cadera’, Alejandra Guzmán provoca caos en obra ‘Malinche’ al romper placa

El terror mexicano regresa: “El Ritual del Nahual” llegará a más de 500 salas el 7 de mayo

Fernando Bonilla, ‘Jero’ de La Oficina, buscó el papel “para salir de deudas” tras una trayectoria en el teatro

DEPORTES

Debut de Álvaro Fidalgo en el partido México vs Portugal es opacado por aficionado que le impidió regalar autógrafos

Debut de Álvaro Fidalgo en el partido México vs Portugal es opacado por aficionado que le impidió regalar autógrafos

Faitelson exige a Clara Brugada mejorar los accesos al Estadio Ciudad de México: “Pónganse a trabajar”

México escala posiciones en el ranking FIFA tras empate contra Portugal

Cuauhtémoc Blanco llega en camioneta sin placas al Estadio Ciudad de México pese a prohibición vehicular

República Checa vs Dinamarca: cuándo, dónde y a qué hora ver en México