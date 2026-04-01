Alistan entrega de los restos de Marco Antonio, hijo de Ceci Flores: será velado y sepultado en Bahía de Kino

Marco Antonio desapareció el 4 de mayo de 2019. Crédito: X - @CeciPatriciaF

Los restos de Marco Antonio Sauceda Rojas, hijo de la activista Ceci Flores, serán entregados tras confirmarse su identidad mediante pruebas forenses este 31 de marzo de 2026. El hallazgo de Marco se produjo después de casi siete años de búsqueda, periodo en el que la fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora se convirtió en un referente nacional en la lucha por localizar a personas desaparecidas.

Los restos fueron localizados el pasado 24 de marzo durante un cateo realizado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora en la carretera número 26, kilometro 46, en Hermosillo.

En entrevista con medios nacionales, la hermana de Marco Antonio señaló que los restos serán velados en el domicilio de Ceci Flores y sepultados en Bahía de Kino.

Tras el hallazgo de Marco aún queda por encontrar a otro hijo de Ceci, Alejandro Guadalupe Islas Flores, visto por última vez el 30 de agosto de 2015 en el municipio de Juan José Ríos, Sinaloa.

El largo camino de la búsqueda

En entrevista con medios de comunicación, incluido Milenio, quien compartió el video en sus canales oficiales, Ceci Flores expresó su agradecimiento a quienes acompañaron su búsqueda durante más de siete años.

La madre buscadora manifestó que el dolor y el amor la acompañan en este momento, así como la esperanza de reencontrarse con él en otra vida.

La madre buscadora señaló que únicamente pudo hallar huesos y que ella quería encontrar el cuerpo completo (X/@CeciPatriciaF)

“Hoy me llevo a mi hijo ya casi con todo el favor de Dios, no como yo hubiera querido, porque yo quería un hijo completo”, declaró.

La confirmación de la identidad de Marco Antonio llegó luego de que la Fiscalía de Sonora entregó los resultados de las pruebas a la familia.

Milagros Valenzuela Flores, hija de Ceci y hermana del joven, declaró que el hallazgo de los restos fue resultado del operativo realizado el 24 de marzo: “Nos entregaron el resultado. Salió positivo a los restos que encontramos el día 24 de marzo mediante un cateo que hizo la fiscalía.”

Preparativos para el último adiós

La desaparición de Marco Antonio impulsó la consolidación del colectivo Madres Buscadoras de Sonora. (Facebook: Madres Buscadoras de Sonora/Cuartoscuro)

En entrevista con N+, Milagros Valenzuela señaló que la familia espera la entrega de los restos de Marco Antonio.

“En este momento, mi mamá está haciendo los trámites. Después de esto, mi hermano será velado en su casa, en Valle de Kino, casa de mi mamá, y sepultado también en Valle de Kino.”

El velatorio se realizará entre hoy 31 de marzo y mañana 1 de abril, mientras que la sepultura está programada para próximo el jueves 2 de abril.

La joven describió el impacto emocional que atraviesa la familia tras recibir la noticia. “Era algo que anhelábamos, pero no de esta manera”, afirmó.

Además, compartió que la unión con su hermano fue profunda y que la situación la ha dejado con el corazón destrozado.

Mensaje de Ceci Flores a Marco Antonio

Ceci Flores compartió en su cuenta de X un mensaje en el que expresó el dolor de recibir la noticia que ninguna madre quisiera dar.

Mencionó que, a pesar del paso de los años, nunca estuvo preparada para enfrentar este momento, además, subrayó que nunca dejó de buscar a su hijo ni de esperar el reencuentro.

Agradeció a las familias que la acompañaron en la lucha, a los medios por dar voz a su causa y a las autoridades involucradas en el proceso.

Asimismo, reconoció el apoyo de quienes la acompañaron y reiteró que este no es un final, sino un reencuentro marcado por el dolor y el amor eterno hacia su hijo.

“Hijo mío, te encontré… y jamás dejaré de amarte. Descansa en paz, mi niño”, escribió la madre buscadora.